Венеция страдает от туристов, которые справляют нужду рядом с достопримечательностями

Пока чиновники буксуют в вопросе установки уличных туалетов, проблема приобретает серьезный характер, - сообщает The Times.
Как пишет издание, местные жители, измученные толпами страждущих культуры и туалетов туристов, не дождавшись помощи от городских властей, пытаются решить проблему отхожих мест своими силами — один мужчина даже начал предлагать пользоваться туалетом у себя дома за символическую плату.
Из-за жалоб горожан власти Венеции объявили, что планируют установить 28 туалетов рядом с популярными достопримечательностями.
Однако коса нашла на камень, так как идею раскритиковали в министерстве культуры Италии. Чиновники от культуры посчитали, что такие строения «засорят улицы города». Но, несмотря на конфликт с Минкультом, Венеция все равно будет пытаться поставить уличные туалеты, сказал газете один из чиновников.
Напомним, в Венеции в рамках борьбы с туристами, справляющими нужду прямо на улицах города в 2009 году пытались ввести систему продажи пропусков в общественные туалеты через интернет. Об этом сообщали Sky News. Новая система должна была помочь туристам заранее приобрести пропуск в туалет на один день или на целую неделю со скидкой.
Предполагалось, что тем, кто закажет специальную карту на десять посещений, действительную в течение пяти дней, придется заплатить всего семь евро. Традиционный способ покупки в далеком 2009-м обходился туристам на два евро дороже. Специальный пропуск, по задумке авторов проекта, нужно было приобретать как минимум за 15 дней до его использования. Власти Венеции надеялись, что подобные меры позволят сократить количество туристов, справляющих нужду прямо на улицах города.
Однако, не сработало.
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Площадь не впечатлила, дикий муравейник. А вот сама Венеция оставила хорошие воспоминания и впечатления, обратный путь пешком был значительно интересней дороги на площать на катере.