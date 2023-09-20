Венеция страдает от туристов, которые справляют нужду рядом с достопримечательностями

Как пишет издание, местные жители, измученные толпами страждущих культуры и туалетов туристов, не дождавшись помощи от городских властей, пытаются решить проблему отхожих мест своими силами — один мужчина даже начал предлагать пользоваться туалетом у себя дома за символическую плату.

Из-за жалоб горожан власти Венеции объявили, что планируют установить 28 туалетов рядом с популярными достопримечательностями.

Однако коса нашла на камень, так как идею раскритиковали в министерстве культуры Италии. Чиновники от культуры посчитали, что такие строения «засорят улицы города». Но, несмотря на конфликт с Минкультом, Венеция все равно будет пытаться поставить уличные туалеты, сказал газете один из чиновников.