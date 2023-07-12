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"Ничего святого!": подписчики возмутились образом Киркорова с изображением Богородицы

"Ничего святого!": подписчики возмутились образом Киркорова с изображением Богородицы

Автор:
12 июля 2023 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Италия   Киркоров   Юмор   интересное   показ   фото   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров посетил показ Dolce & Gabbana в Италии. Для модного события певец выбрал неоднозначный образ: сначала он красовался в футболке с Богородицей, а после надел целый костюм с изображением церквей. На шею Киркоров надел не менее трёх крестов, а на кепку нацепил корону.

56-летний Филипп Киркоров гламурно проводит летние каникулы в Италии. Его пригласили на традиционное летнее шоу модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Если что, на фото не они.

Ребята, которые нацепили футболки с Богородицей — братья Ситник. Они модельеры, так что странные наряды можно объяснить их фантазицей.

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На следующий день Киркоров снова появился в социальных сетях. Шоу Dolce & Gabbana длится пять дней, поэтому у певца есть ещё много времени, чтобы поразить итальянцев своими образами. Во второй день Киркоров надел на себя костюм с изображением храмов.

Но даже костюм не так поразил всех, как кепка с короной и три креста. На смешанном итальянском Филипп рассказал, что он король русской поп-музыки и даже напел итальянские мелодии.

Однако пользователи сети не оценили выбор нарядов Киркорова. Многие сочли футболку с Богородицей — богохульством, а кепку с короной — просто безвкусицей.

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Метки: Италия   Киркоров   Юмор   интересное   показ   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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192
no. Час назад
макака своего добилась, ее заметили и обсуждают. давайте не будем больше помогать макаке тешить ее эго?
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1k
Алексей 7 минут назад
Пиара плохого не бывает. Если посмотреть чисто прагматически, то Киркоров двигает то, что там пытаются отменить в связи с последними событиями.
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56k
Олег 10 минут назад
Давно пора посадить его за пропаганду гомосятины и надругательство над чувствами верующих
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36k
russger 10 минут назад
И как бы мы начали день без этой информации?
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119
Julia Sepp 12 минут назад
Женщины начинают сильно прихорашеваться и наряжаться когда на горизонте появился понравившиеся мужчина, а Киркорова что или кто подвигло на такие перемены ?))
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616
Борис Колесниченко 13 минут назад
Вижу Киркорова - ставлю минус
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5k
Старичок 14 минут назад
Комментарий к фото
педики на выгуле
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11k
kaboza 14 минут назад
Долбоеп с престарелыми [мат]...господа это писдетс
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19k
сеньор Леонсио 14 минут назад
Может пора уже им из царь-пушки пальнуть?
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5k
Старичок 15 минут назад
румын, он везде румын.
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7
ДлинныйЧулок 18 минут назад
кукуха отъехала... возраст...
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188
Михалыч 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Хачик Полчаса назад
Единственный раз он "по теме" снялся, а в остальном - петух!
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
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2k
Ал Полчаса назад
Вполне нормально для цыган.
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1k
ruslan d Полчаса назад
А что богохульного в этой футболке ?
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2k
.357 magnum 37 минут назад
У нас так-то не принято обижаться на юродивых.
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10k
Алексей 43 минуты назад
Придурок,прав был лысый брат Багрова
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 46 минут назад
Филипп клёёвый!
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49k
Андрей 49 минут назад
Популярность тает на глазах. приходится напоминать о себе эпатажем, а иной раз и на грани ходить. Только эффетк от такого пиара может оказаться обратным.
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10k
Vacony 50 минут назад
..ну да... а мы тут СВО.. скидываемся на коптеры и прочее бойцам... шьем камуфляжные сетки... дети в школе значки на уроках труда... а там это...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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