"Ничего святого!": подписчики возмутились образом Киркорова с изображением Богородицы

56-летний Филипп Киркоров гламурно проводит летние каникулы в Италии. Его пригласили на традиционное летнее шоу модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Если что, на фото не они.

Ребята, которые нацепили футболки с Богородицей — братья Ситник. Они модельеры, так что странные наряды можно объяснить их фантазицей.