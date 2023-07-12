"Ничего святого!": подписчики возмутились образом Киркорова с изображением Богородицы

Филипп Киркоров посетил показ Dolce & Gabbana в Италии. Для модного события певец выбрал неоднозначный образ: сначала он красовался в футболке с Богородицей, а после надел целый костюм с изображением церквей. На шею Киркоров надел не менее трёх крестов, а на кепку нацепил корону.
56-летний Филипп Киркоров гламурно проводит летние каникулы в Италии. Его пригласили на традиционное летнее шоу модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Если что, на фото не они.
Ребята, которые нацепили футболки с Богородицей — братья Ситник. Они модельеры, так что странные наряды можно объяснить их фантазицей.
На следующий день Киркоров снова появился в социальных сетях. Шоу Dolce & Gabbana длится пять дней, поэтому у певца есть ещё много времени, чтобы поразить итальянцев своими образами. Во второй день Киркоров надел на себя костюм с изображением храмов.
Но даже костюм не так поразил всех, как кепка с короной и три креста. На смешанном итальянском Филипп рассказал, что он король русской поп-музыки и даже напел итальянские мелодии.
Однако пользователи сети не оценили выбор нарядов Киркорова. Многие сочли футболку с Богородицей — богохульством, а кепку с короной — просто безвкусицей.
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