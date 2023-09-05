Фантастика: теперь создавать музыку можно, просто напевая мотив в микрофон

984
1
2
Блогер показал, как сделать это с помощью сервиса Musicfy. Он создал по модели для каждого отдельного инструмента и потом просто напевал мотив, конвертируя его в музыку. Самих моделей пока нет в открытом доступе, но это лишь вопрос времени.
Еще немного и любой желающий сможет стать рок-звездой, просто напевая «тыщ-тыдыщ» в микрофон.
Уммет Озкан научился превращать собственный голос в любые музыкальные инструменты с помощью нейросетей
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядит поездка по горному туннелю, который люди прорубили вручную
- Размеры самых известных монстров
- Посетители концерта The Killers в Грузии оказались недовольны русским барабанщиком
- Останки мамонта нашли в Беларуси в Гомельской области
- Дайвер нашёл на дне Тихого океана тикающие часы Rolex
Новости партнёров
реклама