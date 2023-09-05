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Фантастика: теперь создавать музыку можно, просто напевая мотив в микрофон

Фантастика: теперь создавать музыку можно, просто напевая мотив в микрофон

Автор:
05 сентября 2023 10:03
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   Нейросеть   Уммет Озкан   блогер   звук   напевая   удивительно   
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Блогер показал, как сделать это с помощью сервиса Musicfy. Он создал по модели для каждого отдельного инструмента и потом просто напевал мотив, конвертируя его в музыку. Самих моделей пока нет в открытом доступе, но это лишь вопрос времени.

Еще немного и любой желающий сможет стать рок-звездой, просто напевая «тыщ-тыдыщ» в микрофон.

Источник:

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Метки: Видео   Музыка   Нейросеть   Уммет Озкан   блогер   звук   напевая   удивительно   
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2  комментария
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
прикольно.
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