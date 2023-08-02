Размеры самых известных монстров

Люди на протяжении всей своей истории были большими фантазерами. Достаточно вспомнить мифологию любого народа, чтобы в этом убедиться, ведь мы придумывали монстров и даже их боялись. Так, древние греки верили в сирен, циклопов, у викингов был Фенрир, а у славянских народов — Змей-Горыныч.
В прошлом в существование этих чудовищ действительно верили, но сегодня мы знаем, что все эти персонажи — герои мифов и легенд. Однако в наше время люди также склонны фантазировать и выдумывать, и благодаря современным технологиям эти фантазии вышли на новый уровень. Сегодня существует огромное количество игр, фильмов и книг, в которых показаны другие миры, населенные монстрами и чудовищами.
Перед вами 3D анимация, где сравнили размеры самых знаменитых монстров, созданных человеком. Среди них есть чудовища, которые известны лишь фанатам, но также тут есть Кинг-Конг и Годзилла.
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Тезисно: сложнее прокормить организм, есть проблема с гравитацией и атмосферным давлением, проблема с кислородом. Так что все, что выше 3х метров это уже бред сценариста