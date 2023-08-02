Размеры самых известных монстров

В прошлом в существование этих чудовищ действительно верили, но сегодня мы знаем, что все эти персонажи — герои мифов и легенд. Однако в наше время люди также склонны фантазировать и выдумывать, и благодаря современным технологиям эти фантазии вышли на новый уровень. Сегодня существует огромное количество игр, фильмов и книг, в которых показаны другие миры, населенные монстрами и чудовищами.