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Размеры самых известных монстров

Размеры самых известных монстров

Автор:
02 августа 2023 10:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Размер   мифология   монстры   удивительно   фантазия   фото   
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Люди на протяжении всей своей истории были большими фантазерами. Достаточно вспомнить мифологию любого народа, чтобы в этом убедиться, ведь мы придумывали монстров и даже их боялись. Так, древние греки верили в сирен, циклопов, у викингов был Фенрир, а у славянских народов — Змей-Горыныч.

В прошлом в существование этих чудовищ действительно верили, но сегодня мы знаем, что все эти персонажи — герои мифов и легенд. Однако в наше время люди также склонны фантазировать и выдумывать, и благодаря современным технологиям эти фантазии вышли на новый уровень. Сегодня существует огромное количество игр, фильмов и книг, в которых показаны другие миры, населенные монстрами и чудовищами.

Перед вами 3D анимация, где сравнили размеры самых знаменитых монстров, созданных человеком. Среди них есть чудовища, которые известны лишь фанатам, но также тут есть Кинг-Конг и Годзилла.

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Метки: Видео   Размер   мифология   монстры   удивительно   фантазия   фото   
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27k
Егор 2 часа назад
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Ivan Полчаса назад
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Сфинктер Андропова Час назад
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14k
Alex Час назад
А где эти, кайдзю, или как их там? С которыми большие роботы бились.
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43k
Игорь Час назад
А что бы мог подумать древний землепашец найдя на берегу реки окаменелости 2-3-х диплодоков и одного птеродактиля? А остальное фантазия дорисовала...
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1k
Uganda 2 часа назад
Про большие размеры:
Ссылка youtu.be

Тезисно: сложнее прокормить организм, есть проблема с гравитацией и атмосферным давлением, проблема с кислородом. Так что все, что выше 3х метров это уже бред сценариста
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213
FelisLynx Uganda 49 минут назад
Жираф, не? По Википедии, его рост достигает 6.1 м.
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