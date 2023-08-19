Модная наука: японский бренд создал одежду, цвет и узор которой проявляется только под действием ультрафиолета

Например, дизайнер Кунихико Моринага, основавший японский бренд Anrealage, представил на Неделе моды в Париже абсолютно уникальную белую коллекцию. Но было бы слишком скучно, если бы вся соль заключалась только в монохромном цвете туалетов. Суть в том, что каждый комплект был выполнен из фотохромной ткани и материалов, которые меняют цвет под влиянием прямых солнечных лучей и ультрафиолетовых источников. Выглядит, как магия вне Хогвартса!

На Неделе моды в Париже японский бренд Anrealage представил уникальную коллекцию