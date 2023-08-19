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Модная наука: японский бренд создал одежду, цвет и узор которой проявляется только под действием ультрафиолета

Модная наука: японский бренд создал одежду, цвет и узор которой проявляется только под действием ультрафиолета

Автор:
19 августа 2023 11:52
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Япония   мода   наука   одежда   удивительно   ультрафиолет   фото   
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Мода может изрядно удивлять, даже если вы совершенно за ней не следите. И сейчас мы не о каких-то сумасшедших нарядах, которые сложно представить на людях в повседневной жизни. Мы говорим о моделях, при создании которых были использованы те или иные технологии.

Например, дизайнер Кунихико Моринага, основавший японский бренд Anrealage, представил на Неделе моды в Париже абсолютно уникальную белую коллекцию. Но было бы слишком скучно, если бы вся соль заключалась только в монохромном цвете туалетов. Суть в том, что каждый комплект был выполнен из фотохромной ткани и материалов, которые меняют цвет под влиянием прямых солнечных лучей и ультрафиолетовых источников. Выглядит, как магия вне Хогвартса!


На Неделе моды в Париже японский бренд Anrealage представил уникальную коллекцию


Каждый наряд выполнен из фотохромной ткани, меняющей цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей

Что интересно, как утверждает дизайнер, цвет и рисунок нарядов будет меняться от интенсивности солнечных лучей, времени года и погоды. Получается, что это в каком-то роде «живая» одежда, подстраивающаяся под окружающий мир.


Презентация коллекции прошла в Театре Мадлен


Изначально модели предстали перед зрителями в идеально белых костюмах

И это создало иллюзию довольно простой монохромной коллекции, чья фишка как раз и заключалась в отсутствии цвета.


Но когда модели замирали, сверху опускались ультрафиолетовые лампы, преображающие туалеты


Под воздействием УФ-лучей одежда «окрашивалась» в разные цвета, проявляя уникальные узоры

Цветовой эффект длился около трёх минут, затем цвет бледнел и пропадал. Естественно, при длительном контакте солнечных лучей и тканей, яркость цвета и рисунка будет сохранятся значительно дольше.


К слову, при создании коллекции дизайнер был вдохновлён эпохой 50-х


И дух того времени точно отразился в каждой модели, созданной Кунихико Моринага

В данной коллекции дизайнер использовал искусственный мех, кружево, атлас, трикотаж, жаккард и бархат.


Посмотрите, как же круто выглядят модели при детальном рассмотрении

Можно заметить, что даже мелкий рисунок меняет цвет

Как просто элегантный белый тренч превращается в задорно-жёлтый

Вязаные элементы, меняя цвет, меняют весь образ целиком

А вот, как это всё выглядит в динамике

Источник:

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Метки: Видео   Япония   мода   наука   одежда   удивительно   ультрафиолет   фото   
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Круто. А после химчистки там остаётся, что нибудь? А то вдруг оно все одноразовое
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7k
Maximvs 38 минут назад
тююю.... в Америке такое еще 25 года назад изобрели
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