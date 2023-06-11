Мэр Парижа призвала парижан научиться сосуществовать с крысами

С 2017 года власти Парижа активно боролись с грызунами, потратив на это 1,7 млн евро. В итоге крысы выиграли это сражение, и властям пришлось признать свое поражение перед хвостатыми переносчиками различных инфекций.
Численность этих грызунов во французской столице, по официальным данным, достигает 6 млн особей. Ну и для справки, горожан насчитывается всего 2 240 621 человек.
И что только с крысами не делали, травили ядами, устанавливали герметичные контейнеры для мусора, но все было безрезультатно. По заверениям чиновников виновниками неконтролируемого увеличения популяции крыс в последнее время стали... туристы. Они видите ли, мусорят где попало, тем самым позволяя грызунам не утруждать себя в поисках еды. А то что этой весной, к примеру, коммунальные службы устроили просто свалку в городе, отказываясь вывозить мусор в знак протеста, это мелочи.
Мэр Парижа Анн Идальго обратилась к горожанам с заверениями,что теперь будет создан комитет не по уничтожению опасных вредителей, а по поиску подхода к мирному сосуществованию. По ее словам, "это мир крыс, и мы просто живем в нем, так что надо искать компромисс".
Так, чисто для исторической справки: грызуны были ответственны за распространение бубонной чумы, которая уничтожила почти половину населения Парижа в 14 веке.
В утешение парижанам стоит сказать, что их город еще не лидер по количеству крыс. На первом месте уверенно лидирует Чикаго, на втором — Нью-Йорк, а на третьем — Лос-Анджелес.
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В том числе с двуногими.