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Мэр Парижа призвала парижан научиться сосуществовать с крысами

Мэр Парижа призвала парижан научиться сосуществовать с крысами

Автор:
11 июня 2023 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Париж   антисанитария   крысы   мэр   нашествие крыс   франция   
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С 2017 года власти Парижа активно боролись с грызунами, потратив на это 1,7 млн евро. В итоге крысы выиграли это сражение, и властям пришлось признать свое поражение перед хвостатыми переносчиками различных инфекций.

Численность этих грызунов во французской столице, по официальным данным, достигает 6 млн особей. Ну и для справки, горожан насчитывается всего 2 240 621 человек.


И что только с крысами не делали, травили ядами, устанавливали герметичные контейнеры для мусора, но все было безрезультатно. По заверениям чиновников виновниками неконтролируемого увеличения популяции крыс в последнее время стали... туристы. Они видите ли, мусорят где попало, тем самым позволяя грызунам не утруждать себя в поисках еды. А то что этой весной, к примеру, коммунальные службы устроили просто свалку в городе, отказываясь вывозить мусор в знак протеста, это мелочи.


Мэр Парижа Анн Идальго обратилась к горожанам с заверениями,что теперь будет создан комитет не по уничтожению опасных вредителей, а по поиску подхода к мирному сосуществованию. По ее словам, "это мир крыс, и мы просто живем в нем, так что надо искать компромисс".


Так, чисто для исторической справки: грызуны были ответственны за распространение бубонной чумы, которая уничтожила почти половину населения Парижа в 14 веке.


В утешение парижанам стоит сказать, что их город еще не лидер по количеству крыс. На первом месте уверенно лидирует Чикаго, на втором — Нью-Йорк, а на третьем — Лос-Анджелес.

Источник:

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Метки: Париж   антисанитария   крысы   мэр   нашествие крыс   франция   
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43  комментария
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6k
fin4all 8 часов назад
Новый виток толерантности...
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14k
Kucher Полчаса назад
Ну хотя бы правду сказал - у них там "МИР КРЫС".
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10k
DumDum Час назад
Ссылка youtu.be
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10k
DumDum Час назад
Столько мяса под рукой, а они кузнечиков жрать тренируются...
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5k
Горожанин 2 часа назад
А Вы точно мэр?
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107
Grigory 2 часа назад
это же сколько мяса бегает? надо овить ставить прививки и все... пусть бегает чья-то еда
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1k
SmartCat101 3 часа назад
мэра Парижа после такого заявления надо на воротах мэрии повесить
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5k
BenderRodriguez 3 часа назад
Может пора пинками выкинуть эту мэршу? Она ни одной проблемы решить не может. Не можешь - вали! Освободи место тому кто сможет.
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11k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Расскажите уже дебилам, как в старину выводили "крысоедов". В бочку собирали кучу крыс и накрывали, чтобы выбраться не могли. Через некоторое время, с голодухи, они начинали жрать друг друга. Та, что оставалась в итоге, сожрав остальных и есть крысоед. Она уже не могла жрать ничего другого. Её выпускали. И крысы исчезали.
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29k
Григорий 3 часа назад
В Питере тоже есть. Я видел одну в 2017-м.
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28k
Alex 3 часа назад
Это чёрных так завуалировано назвали, их уже не извести, поздняк...
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12k
GROMOZEKA 4 часа назад
«Цветущий сад» о котором вещал Жопез Бордель, благополучно превращается в зловонный зоопарк с кунсткамерой
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25k
ПаганецЪ 5 часов назад
(С) Мэр Парижа призвала парижан научиться сосуществовать с крысами (/С)

В том числе с двуногими.
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49k
Мойша 5 часов назад
Ну если во главе ЕС гинеколог, то Европа катится к его месту работы.
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616
ZeroCross.ru 6 часов назад
сдельщина ? телеграфируйте - готовы к выезду
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1k
Просто чувак в интернете 6 часов назад
В США много, они там прямо у власти сидят.
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37k
Александр 6 часов назад
ведь крыс можно еще и кушать, вместо кузнечиков...
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−10
Нежмисто Живисто 6 часов назад
Рататуй им в ж*пу
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2k
Alex 6 часов назад
Вонючая Европа постепенно возвращается в свое нормальное состояние - средневековье.
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19k
Вероника 6 часов назад
Про итальянское метро не знаю, но парижское вызвало ощущение обгаженного подвала.
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1k
Sumrak58100 6 часов назад
В начале 20 века несколько учёных доказывали, что к середине 1930-х годов жизнь в Париже станет невозможна из-за навоза - количество населения стремительно увеличивалось, а транспорт был в основном гужевой. Похоже, эти учёные ошиблись на сто лет с прогнозом.
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