Мэр Парижа призвала парижан научиться сосуществовать с крысами

Численность этих грызунов во французской столице, по официальным данным, достигает 6 млн особей. Ну и для справки, горожан насчитывается всего 2 240 621 человек.





И что только с крысами не делали, травили ядами, устанавливали герметичные контейнеры для мусора, но все было безрезультатно. По заверениям чиновников виновниками неконтролируемого увеличения популяции крыс в последнее время стали... туристы. Они видите ли, мусорят где попало, тем самым позволяя грызунам не утруждать себя в поисках еды. А то что этой весной, к примеру, коммунальные службы устроили просто свалку в городе, отказываясь вывозить мусор в знак протеста, это мелочи.



