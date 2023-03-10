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Суд в Париже отклонил иск жены президента Франции к женщинам, которые заявляли, что она трансгендер

Суд в Париже отклонил иск жены президента Франции к женщинам, которые заявляли, что она трансгендер

Автор:
10 марта 2023 23:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   Бриджит Макрон   иск   париж   суд   франция   
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Как сообщает издание «Le Parisien» суд первой инстанции отклонил иск о защите чести и достоинства от жены президента Франции Бриджит Макрон, к двум француженкам, утверждавшим в интервью размещенном на платформе «YouTube», что она трансгендер. Ролик завирусился в интернете и до сих пор популярен в блогах франкоязычного сегмента соцсетей.

Во время трансляции в декабре 2021 года ведущая-медиум заявила, что Бриджит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, но позже сменила пол. Тронье — девичья фамилия Бриджит Макрон, отмечает La Parisien.

Бриджит почему-то в ЛГБТ-тренде быть не захотела и вместе с родственниками подала иск в феврале 2022, потребовав компенсацию за вторжение в личную жизнь и неправомерное использование фотографий.

Кстати, ютуберы утверждали, что Бриджит не является матерью своих трёх детей. Как это водится в западных медиа, доказательствами себя никто не утруждал.

Суд исковое заявление рассмотрел и пришёл к выводу, что претензии заявительницы необходимо квалифицировать как обвинение в клевете, в результате иск был отклонен.

"Всё так запутано, - надо было просто спросить у Макрона, кто его жена на самом деле", - иронизирует ТГ-канал Выпускайте Кракена.

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Метки: transgender   Бриджит Макрон   иск   париж   суд   франция   
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10  комментариев
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18k
Александр 2 часа назад
Пусть родит, хотя может такое случится как в анекдоте
-Бабушка, а ты рожать можешь?
-Нет, внученька
-Значит ты самец
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2k
Enotko Ytko 5 минут назад
Так в итоге Макрониха трансгендер или нет?
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42k
turyst 36 минут назад
Вот не пойму, Макарон, вроде, не похож на собаку.
Чего к нему Панин пристал?
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10k
Shtoppi 37 минут назад
ну естественно она подала на этих двух мерзавок в суд, потому что ни одна нормальная мать не позволит называть своего сына трансгендером
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122
Alex 40 минут назад
Я подумал, что на левой фотографии - Панин.
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9k
Хатуль Мадан 41 минуту назад
Тут всё куда проще. Как говорил Михаил Николаевич Задорнов: "Смотришь на европейских женщин, понимаешь - была инквизиция")))
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860
Кирилл 58 минут назад
На первом фото слева на Панина похожа, или это фотошоп?
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62k
Александр Ломовицкий Час назад
страшно сука, но е;ать то надо - Макрон
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8k
au3 Час назад
Да какой трансгендер? Элементарный франкенштейн
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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