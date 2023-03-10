Суд в Париже отклонил иск жены президента Франции к женщинам, которые заявляли, что она трансгендер

Бриджит почему-то в ЛГБТ-тренде быть не захотела и вместе с родственниками подала иск в феврале 2022, потребовав компенсацию за вторжение в личную жизнь и неправомерное использование фотографий.

Кстати, ютуберы утверждали, что Бриджит не является матерью своих трёх детей. Как это водится в западных медиа, доказательствами себя никто не утруждал.

Суд исковое заявление рассмотрел и пришёл к выводу, что претензии заявительницы необходимо квалифицировать как обвинение в клевете, в результате иск был отклонен.