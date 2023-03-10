Суд в Париже отклонил иск жены президента Франции к женщинам, которые заявляли, что она трансгендер

Как сообщает издание «Le Parisien» суд первой инстанции отклонил иск о защите чести и достоинства от жены президента Франции Бриджит Макрон, к двум француженкам, утверждавшим в интервью размещенном на платформе «YouTube», что она трансгендер. Ролик завирусился в интернете и до сих пор популярен в блогах франкоязычного сегмента соцсетей.
Во время трансляции в декабре 2021 года ведущая-медиум заявила, что Бриджит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, но позже сменила пол. Тронье — девичья фамилия Бриджит Макрон, отмечает La Parisien.
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Бриджит почему-то в ЛГБТ-тренде быть не захотела и вместе с родственниками подала иск в феврале 2022, потребовав компенсацию за вторжение в личную жизнь и неправомерное использование фотографий.
Кстати, ютуберы утверждали, что Бриджит не является матерью своих трёх детей. Как это водится в западных медиа, доказательствами себя никто не утруждал.
Суд исковое заявление рассмотрел и пришёл к выводу, что претензии заявительницы необходимо квалифицировать как обвинение в клевете, в результате иск был отклонен.
"Всё так запутано, - надо было просто спросить у Макрона, кто его жена на самом деле", - иронизирует ТГ-канал Выпускайте Кракена.
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