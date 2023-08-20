«Роскосмос» заявил о крушении «Луны-25»

«Роскосмос»: «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование
Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25», по предварительным данным, потерпела крушение. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает ТАСС.
Там уточнили, что связь с «Луной-25» была потеряна 19 августа около 14:57 по московскому времени. После этого в течение двух дней специалисты пытались найти аппарат и восстановить связь с ним, однако их усилия успехом не увенчались.
«В связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — заявили в госкорпорации.
Как подчеркнули в «Роскосмосе», в ближайшее время будет сформирована межведомственная комиссия, которая займется выяснением причин крушения аппарата.
Первая в истории современной России лунная миссия стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя три дня, 14 августа, станция передала первые снимки из космоса. Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация. Из-за сбоя не удалось перейти на предпосадочную орбиту с нужными параметрами.
По информации LENTA.RU
Из неофициальных источников, о проблеме и вероятном крушении было известно ещё вчера, но новость никто не постил.
Судьба аппаратов Луна-26 и Луна-27 на данный момент очень туманна. Программу скорее всего сильно сдвинут на будущее, а возможно и отменят.
В то же время, индийский аппарат Чандраян-3 вчера вечером совершил третью коррекцию орбиты, и продолжает снижение согласно плану. У Индии есть все шансы выиграть эту мини лунную гонку.
Источник:
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Попали.
Это опыт.
Главное - попали в Луну.
Фобос Грунт - Вышел на орбиту Земли где застрял и пробыл несколько месяцев, пока не упал.
Луна-25 - вышла на орбиту Луны.
Прогресс очевидно прослеживается, но технологии древних цивилизаций запускавших предыдущие станции к Луне, Венере, Марсу, явно утеряны.
«Роскосмос» уже запросил администрацию президента категорически запретить упоминание о своем позоре всем сми рф.
Это был голос Луны.
ЧТО сейчас не так?
https://mirrobo.ru/pilot/lunohod/https://mirrobo.ru/pilot/lunohod/
Ну ещё политика, да, космос не вне политики. В бмен на размещение европейских инструментов на Луне-25, планировалось использовать европейские станции дальней связи. Без них связь осуществляется только половину земных суток, пока луна над горизонтом над Россией. Но что-то случилось, инструменты сняли, Рогозин ещё громко тогда заявил "Баба с воза - кобыле легче" https://www.vesti.ru/article/2703340https://www.vesti.ru/article/2703340
Не отступать и не сдаваться!
Но сейчас мы почитаем мнения настоящих экспертов...
Чандраян 2, а так же израильский и японский аппараты разбивались именно на последнем этапе прилунения.
Я серьезно ждал результатов этой миссии, очень жаль.