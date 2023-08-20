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«Роскосмос» заявил о крушении «Луны-25»

«Роскосмос» заявил о крушении «Луны-25»

Автор:
20 августа 2023 12:41
Сообщество : Космос
Метки: Индия   Луна-25   Роскосмоc   Россия   авария   борисов   луна   спутник   
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«Роскосмос»: «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование

Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25», по предварительным данным, потерпела крушение. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает ТАСС.

Там уточнили, что связь с «Луной-25» была потеряна 19 августа около 14:57 по московскому времени. После этого в течение двух дней специалисты пытались найти аппарат и восстановить связь с ним, однако их усилия успехом не увенчались.

«В связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — заявили в госкорпорации.

Как подчеркнули в «Роскосмосе», в ближайшее время будет сформирована межведомственная комиссия, которая займется выяснением причин крушения аппарата.

Первая в истории современной России лунная миссия стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя три дня, 14 августа, станция передала первые снимки из космоса. Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация. Из-за сбоя не удалось перейти на предпосадочную орбиту с нужными параметрами.

По информации LENTA.RU

Из неофициальных источников, о проблеме и вероятном крушении было известно ещё вчера, но новость никто не постил.

Судьба аппаратов Луна-26 и Луна-27 на данный момент очень туманна. Программу скорее всего сильно сдвинут на будущее, а возможно и отменят.


В то же время, индийский аппарат Чандраян-3 вчера вечером совершил третью коррекцию орбиты, и продолжает снижение согласно плану. У Индии есть все шансы выиграть эту мини лунную гонку.

Источник:

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Метки: Индия   Луна-25   Роскосмоc   Россия   авария   борисов   луна   спутник   
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38  комментариев
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7k
Горец Ю 3 часа назад
Предупреждали: 80%.
Попали.
Это опыт.
Главное - попали в Луну.
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−13
пофаласий задрочёвый 11 минут назад
это вам не мирные города бомбить, сволота фашисткая ...
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15
Фрол 23 минуты назад
Бл. Получилось как всегда. А чё хотели то ?Не говорят?
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−13
пофаласий задрочёвый Полчаса назад
Пётр - жуй пую х у ю !
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10k
Пётр Полчаса назад
Уххх какое стадо набежало, аккакаунты насоздовали...быстро
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−13
пофаласий задрочёвый 40 минут назад
скажите этому дурачью из роскосмоса что советские транзисторы уже дифундировали за время правления пуй ла первого ...
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−13
пофаласий задрочёвый 45 минут назад
вон банки от тушонки прицепили вместо ножек и радуются ...
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118k
arek14 50 минут назад
В ближайшие дни из российских мозгов будут тщательно вытравливать всякие воспоминания о попытке «покорения Луны».
«Роскосмос» уже запросил администрацию президента категорически запретить упоминание о своем позоре всем сми рф.
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717
and4634 51 минуту назад
вражьи сми пишут, что это столкновение с микро-метеоритом из потока Персеид
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118k
arek14 55 минут назад
"Русский космический корабль , иди на х-й".
Это был голос Луны.
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2k
friday2009 Час назад
"...связь с «Луной-25» была потеряна 19 августа около 14:57 по московскому времени. После этого в течение двух дней специалисты пытались найти аппарат..." Но сегодня 20 августа. Каких двух дней?
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709
Vergüenza Ajena Час назад
А ведь советские луноходы долетали...
ЧТО сейчас не так?

https://mirrobo.ru/pilot/lunohod/https://mirrobo.ru/pilot/lunohod/
Ссылка youtu.be
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264
3zo672nyb9t0 Vergüenza Ajena 48 минут назад
ну как бы не все советские аппараты долетали, первые либо не долетали вообще, либо разбивались, по факту этот запуск первый после пятидесяти лет перерыва, считайте с нуля запуски идут
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15
Фрол Vergüenza Ajena 19 минут назад
Вопрос хоть и риторический, но верный.
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51k
Прораб 2 часа назад
Печально. Отрицательный результат, тоже результат. Надеюсь, это не последняя попытка.
Не отступать и не сдаваться!
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15
Фрол Прораб 7 минут назад
Результат то нужен всегда. Но вот какие выводы из него будут?Гляда на фотку гаджета вижу очень большую схожесть с такими же из середины прошлого столетия.Знать и все ошибки и недочёты остались с прошлых времён,а не только формы.Единственное что там есть нового,так это видимо мыльница *Кодак*,если судить по отчётным снимкам поверхности Луны.Похоже на большее и не рассчитывали.Бобло на ветер.Жа-а-аль.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Жаль: всё-таки труд сотен людей. Прилунение - самый сложный этап, не один десяток аппаратов не прошел его.
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15
Фрол Godwine Æþelræd 3 минуты назад
Если не смогли правильно рассчитать глиссаду ,то грош цена этим счетоводам.Или тут другое?
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5k
A 3 часа назад
блин, я даже не удивлён
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Godwine Æþelræd

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