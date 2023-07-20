Пугающая красота самой загадочной планеты

Космический зонд «Кассини», отправленный на орбиту для изучения поверхности, колец и спутников, сгорел в его атмосфере за минуту 15 сентября 2017 года. Завершив почти двадцатилетнюю службу.
Такова сила далёкой, загадочной и очень опасной планеты, названной в честь римского бога зарождения и разложения. Сатурн уникален в своём роде. Ведь только его концентрические кольца, в отличие от других планет-гигантов, отлично просматриваются в видимом свете.
Этой завораживающей планетой действительно хочется любоваться. Но даже если бы была возможность делать это в непосредственной близости, то миг был бы слишком кратким. Ведь Сатурн не просто так получил своё название. Он очень враждебен и даже убийственен по отношению ко всему чужеродному.
Газовый гигант не имеет плотной поверхности по типу земной, поскольку состоит преимущественно из газов – водорода, метана, гелия. Радиационные пояса у планеты отсутствуют – частицы поглощаются кольцами. Но всплески радиоизлучения – явление довольно частое. Их провоцирует взаимодействие сатурновской магнитосферы со спутниками. Максимума излучение достигает в кольцах. То есть если теоретический космонавт пересечёт их плоскость, то неизбежно столкнётся с лавиной заряженных частичек, несущихся на огромной скорости. Что будет с условным путешественником? Даже не хочется себе представлять результат их встречи.
Ладно, допустим, покоритель космоса справился с этим барьером. Но в верхних слоях сатурновской атмосферы его уже с нетерпением ждут два новых препятствия – низкая (порядка –170 градусов) температура и колоссальное давление, которое в раз в 100 выше по сравнению с земным. И эти показатели будут расти по мере погружения в атмосферу.
Следующая сложность, с которой столкнётся человек, это штормы и бури, верными спутницами которых выступают постоянные молнии. Скорость ветра здесь составляет 1800 км/ч (для сравнения: скорость ветра при урагане в приземном слое 200 км/ч). То есть тело просто разорвёт на клочки и ошмётки. Причём так быстро, что человек и понять ничего не успеет. Такие погодные особенности на Сатурне могут сохраняться вплоть до нескольких месяцев и даже лет.
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А ещё очень зловеще звучит «голос» этой планеты. Несколько лет назад специалисты NASA провели обработку плазменных волн, которые движутся по направлению от планеты к Энцеладу – шестому по размеру и четырнадцатому по удалённости спутнику. В результате получились звуки, которые способно улавливать человеческое ухо.
Смертельный холод, чудовищное давление, убийственные бури и жуткие звуки, от которых в жилах леденеет кровь, – всё это Сатурн – прекрасный, величественный и абсолютно смертоносный для человека.
Аппарат, названный в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини и запущенный 15 октября 1997 года с космодрома на мысе Канаверал, на заключительном этапе работы собрал данные для детального изучения всего сезонного периода планеты.
После входа в атмосферу Сатурна зонд в течение минуты продолжал сбор и передачу данных о её составе и особенностях. Затем аппарат сгорел, передав учёным данные, на основе которых они смогли подготовить карту гравитационного и магнитного полей плинеты, и снимки колец газового исполина с близкого расстояния. Расшифровка некоторых данных о Сатурне, переданных «Кассини», продолжается и по сей день.
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