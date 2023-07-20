Пугающая красота самой загадочной планеты

Следующая сложность, с которой столкнётся человек, это штормы и бури, верными спутницами которых выступают постоянные молнии. Скорость ветра здесь составляет 1800 км/ч (для сравнения: скорость ветра при урагане в приземном слое 200 км/ч). То есть тело просто разорвёт на клочки и ошмётки. Причём так быстро, что человек и понять ничего не успеет. Такие погодные особенности на Сатурне могут сохраняться вплоть до нескольких месяцев и даже лет.