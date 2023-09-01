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Дедушки без комплексов бросили вызов полуобнаженным фотомоделям и снялись для календаря

Дедушки без комплексов бросили вызов полуобнаженным фотомоделям и снялись для календаря

Автор:
01 сентября 2023 08:18
Метки: Прикол   в мире   дедушка   календарь   люди   пенсионер   
2091
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Шотландские пенсионеры создали комедийное шоу, а затем снялись для календаря, все доходы от продаж которого пойдут в благотворительный фонд.

60-летний шотландец Кенни Синклер случайно узнал, что его сын снялся для популярного в Великобритании настенного календаря “Парни в килтах". На страницах этого календаря традиционного позируют полуобнаженные красавцы, из одежды на которых только килты.

Первоначально вместо отреза ткани использовали пледы. И именно об этом вспомнил Синклер, когда предложил своим друзьям создать комедийное трио “Мужики в одеялах".

Мужчины преследовали три цели - бросить вызов молодежи и собрать средства на благотворительность. Премьера пародийного шоу Синклера и его друзей состоялась в Эдинбурге, на фестивале, вызвав бурю восторгов.

- В своей программе мы пытаемся убедить зрителей, что «Мужики в пледах» лучше «Парней в килтах». – рассказал он.

Троица также снялась для календаря, который сейчас расходится на ура. “Молодые девчонки тоже его покупают, и говорят, что их бабушке он точно понравится”, - шутит Синклер.

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Метки: Прикол   в мире   дедушка   календарь   люди   пенсионер   
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6  комментариев
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Какие нахрен "дедушки?
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Garpia121 Полчаса назад
Нет, бабушке тоже больше понравятся молодые красавцы. С определенного возраста, публичное обнажение не приносит удовольствия окружающим.
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11k
Летучий Мыш 49 минут назад
Кто ещё прочитал "девушки без комплексов", а потом увидел это?
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3k
Александр Час назад
Фублякакая-то
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