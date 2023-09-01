Дедушки без комплексов бросили вызов полуобнаженным фотомоделям и снялись для календаря

60-летний шотландец Кенни Синклер случайно узнал, что его сын снялся для популярного в Великобритании настенного календаря “Парни в килтах". На страницах этого календаря традиционного позируют полуобнаженные красавцы, из одежды на которых только килты.

Первоначально вместо отреза ткани использовали пледы. И именно об этом вспомнил Синклер, когда предложил своим друзьям создать комедийное трио “Мужики в одеялах".