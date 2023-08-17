Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей

Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео)

20 забавных фотографий с памятниками, которые поднимут настроение

Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок

15 людей, чей возраст вызывает смешанные чувства, ведь глядя на них сложно поверить, что им...

«Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий

Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке