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Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей

Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей

Автор:
17 августа 2023 13:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Костюм шаурмы   Прикол   Юмор   аукцион   в мире   забавно   люди   новости   фото   
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Наряд заказали канадские чиновники для рекламы по безопасности дорожного движения. Позже его решили продать. Лот ушёл с молотка за 9343 фунта стерлингов (1,133 миллиона рублей).


Шаурму купил владелец местного донера из-за салата в составе. По его словам, если бы костюм достался конкурентам, то зелень из него бы убрали, а тогда это и не шаурма вовсе

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Метки: Костюм шаурмы   Прикол   Юмор   аукцион   в мире   забавно   люди   новости   фото   
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3  комментария
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10k
Бритва Час назад
выглядит не очень.
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4k
Евгений 10 минут назад
Как связана шава с рекламой безопасности дорожного движения? Типа не жрать шаву за рулем что ли?
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166
Ви 10 минут назад
Судя по цене, там все настоящее. Лепешка, мясо, овощи, 10 литров мазика и 10 литров кекчупа) Мясо только еще живое и не прожаренное.
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