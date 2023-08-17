Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей

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Наряд заказали канадские чиновники для рекламы по безопасности дорожного движения. Позже его решили продать. Лот ушёл с молотка за 9343 фунта стерлингов (1,133 миллиона рублей).
Шаурму купил владелец местного донера из-за салата в составе. По его словам, если бы костюм достался конкурентам, то зелень из него бы убрали, а тогда это и не шаурма вовсе
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