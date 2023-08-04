Китаец засунул лампочку в рот и не смог её вытащить

Мужчина обратился к сотрудникам пожарной станции в Юяо (провинция Чжэцзян, Китай) с необычной просьбой. Он попросил достать лампочку, которую он засунул к себе в рот.
Лампочка застряла во рту у жителя китайского города Юйяо, провинция Чжэцзян, принявшего участие в интернет-челлендже.
Мужчина по фамилии Чэнь нашел в интернете видео, на котором человек вставил в рот лампочку и не смог ее достать. Китаец не поверил, повторил этот трюк самостоятельно и столкнулся с той же проблемой. Стеклянная лампочка застряла во рту Чэня, наружу выступало только ее металлическое основание. В результате он не мог ни говорить, ни глотать.
Пожарные, к которым он обратился, побоялись доставать лампочку самостоятельно, так как стекло могло разбиться и травмировать мужчину.Чэня доставили в больницу, где врач воспользовался расширителем рта и вытащил лампочку.
Источник:
Специалист отметил, что инородный предмет находился во рту пациента более двух часов. В результате у мужчины оказался вывихнут один из боковых суставов челюсти.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Лампочка должна быть светодиодной!
Глупость человека безгранична. Лампочку хирург отобрал в фонд отделения.