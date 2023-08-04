Китаец засунул лампочку в рот и не смог её вытащить

Лампочка застряла во рту у жителя китайского города Юйяо, провинция Чжэцзян, принявшего участие в интернет-челлендже.

Мужчина по фамилии Чэнь нашел в интернете видео, на котором человек вставил в рот лампочку и не смог ее достать. Китаец не поверил, повторил этот трюк самостоятельно и столкнулся с той же проблемой. Стеклянная лампочка застряла во рту Чэня, наружу выступало только ее металлическое основание. В результате он не мог ни говорить, ни глотать.