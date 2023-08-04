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Китаец засунул лампочку в рот и не смог её вытащить

Китаец засунул лампочку в рот и не смог её вытащить

Автор:
04 августа 2023 07:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Прикол   в мире   китаец   лампочка   люди   
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Мужчина обратился к сотрудникам пожарной станции в Юяо (провинция Чжэцзян, Китай) с необычной просьбой. Он попросил достать лампочку, которую он засунул к себе в рот.

Лампочка застряла во рту у жителя китайского города Юйяо, провинция Чжэцзян, принявшего участие в интернет-челлендже.

Мужчина по фамилии Чэнь нашел в интернете видео, на котором человек вставил в рот лампочку и не смог ее достать. Китаец не поверил, повторил этот трюк самостоятельно и столкнулся с той же проблемой. Стеклянная лампочка застряла во рту Чэня, наружу выступало только ее металлическое основание. В результате он не мог ни говорить, ни глотать.

Пожарные, к которым он обратился, побоялись доставать лампочку самостоятельно, так как стекло могло разбиться и травмировать мужчину.Чэня доставили в больницу, где врач воспользовался расширителем рта и вытащил лампочку.

Специалист отметил, что инородный предмет находился во рту пациента более двух часов. В результате у мужчины оказался вывихнут один из боковых суставов челюсти.

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Метки: Китай   Прикол   в мире   китаец   лампочка   люди   
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9  комментариев
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9k
hairov Час назад
Специально придумали, для таких -
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78k
Доктор Джонс 6 минут назад
Что за фигня? Никаких энергосберегающих технологий...
Лампочка должна быть светодиодной!
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57k
Олег 16 минут назад
"металлическое основание" называется цоколь.... выросло поколение дибилов
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666
partners74 17 минут назад
нада омерикасам эту идею задвинуть. ДАЁШЬ мильёны лампочек в омерику!!!! за каждого омерикоса, засунувшего в себе в е.бло лампочку даю 10 долларов. ставка 1:100
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3k
Lexx Полчаса назад
Ну прям как бабы, что в руки не дай, всё в рот тянут.
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637
дмитрий 40 минут назад
бывают и такие))))
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50k
Андрей 54 минуты назад
Апперкот – удар в челюсть снизу.
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129
Андрей Л 59 минут назад
Вот я сейчас расскажу историю, которая не вымысел. Моя мама в молодости дежурила в местной больнице и посреди ночи стучат в дверь. Открывает смотровую, там мужик мычит с железкой во рту. Короче разбудили хирурга, тот вытащил. И рассказал, что после смены на заводе бахнули и поспорили, что не засунет лампочку в рот, ну и вот. Поржали, отпустили и уже через 30 минут, этот же мужик под дверью и с лампочкой во рту. Вытащили ну и вопрос: "Какого ты это еще раз сделал?". Говорит - сел в такси, с этой лампочкой в руках и рассказал, что было. Таксист ржал и неповерил, мол не поместится лампочка во рту. Ну тот психанул и показал.
Глупость человека безгранична. Лампочку хирург отобрал в фонд отделения.
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