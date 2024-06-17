Китайский пенсионер нашел среди выброшенных книг «военные секреты»

Китайский пенсионер «дядя Чжан», коллекционирующий газеты и журналы на военную тематику, случайно приобрел четыре тома конфиденциальных военных документов за 85 центов, сообщило Министерство госбезопасности Китая в соцсети Weixin.

Покупка произошла так: пенсионер прогуливался неподалеку от своего дома и заметил у дверей пункта приема макулатуры два мешка из змеиной кожи, наполненных книгами. Мужчина обратил внимание, что книги совершенно новые и имеют отношение к военной тематике, после чего купил четыре из них за шесть юаней (72,96 руб.).

Вернувшись домой, мужчина приступил к чтению, но чем больше вчитывался, тем больше росло его беспокойство, отмечает министерство. Пенсионер предположил, что купил «военные секреты» и связался с местным управлением Министерства госбезопасности.