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Китайский пенсионер нашел среди выброшенных книг «военные секреты»

Китайский пенсионер нашел среди выброшенных книг «военные секреты»

Автор:
17 июня 2024 10:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: КИтай   в мире   военные секреты   люди   новости   пенсионер   фото   
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Военные должны были уничтожить конфиденциальные документы, но продали их на макулатуру за $12. Файлы обнаружил пенсионер-энтузиаст, который увлекается военной тематикой

Китайский пенсионер «дядя Чжан», коллекционирующий газеты и журналы на военную тематику, случайно приобрел четыре тома конфиденциальных военных документов за 85 центов, сообщило Министерство госбезопасности Китая в соцсети Weixin.

Покупка произошла так: пенсионер прогуливался неподалеку от своего дома и заметил у дверей пункта приема макулатуры два мешка из змеиной кожи, наполненных книгами. Мужчина обратил внимание, что книги совершенно новые и имеют отношение к военной тематике, после чего купил четыре из них за шесть юаней (72,96 руб.).

Вернувшись домой, мужчина приступил к чтению, но чем больше вчитывался, тем больше росло его беспокойство, отмечает министерство. Пенсионер предположил, что купил «военные секреты» и связался с местным управлением Министерства госбезопасности.

В ходе расследования выяснилось, что документы на пункт сбора макулатуры отправили военнослужащие секретного подразделения Го и Ли. Им поручили уничтожить более 200 секретных документов, но они вместо этого продали их примерно по 0,8 юаня за 1 кг. Общий вес партии превысил 30 кг, агенты заработали более 20 юаней ($12).

Из привлекли к ответственности, министерство начало пересмотр процедур, чтобы не допустить повторения ситуации.

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Метки: КИтай   в мире   военные секреты   люди   новости   пенсионер   фото   
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Егор Час назад
Бдительный дедушка
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AccheDin
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