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Мужчину попытались уволить из магазина, в котором он не работает

Мужчину попытались уволить из магазина, в котором он не работает

Автор:
08 августа 2023 07:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Прикол   США   в мире   люди   ошибка   покупатель   фермер   
1891
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Фермера из США приняли за сотрудника магазина и попытались уволить после жалобы покупательницы.

Житель США частенько заезжает в магазин, где покупает необходимые товары для своей фермы. Но один из визитов получился странным, ведь некая покупательница посчитала, что одежда нашего героя похожа на униформу сотрудников магазина. Сначала она попросила показать ей, где висят джинсы, и была недовольна, что мужчина просто неопределённо махнул рукой в нужном направлении. После дама вновь подошла к герою и уже куда более агрессивно потребовала открыть ей примерочную кабинку. Начиная злиться, мужчина ответил, что не может ничего открыть. И в третий раз незадачливого покупателя поймали уже на кассе. На сей раз незнакомка мчалась к нему в компании менеджера, который потребовал, чтобы мужчина извинился перед дамой. Когда же он оказался это сделать, не чувствуя за собой никакой вины, менеджер рявкнул, что наш герой уволен.

Шутник решил подыграть возникшей путанице и, обратившись к женщине, заявил, что она может себя поздравить — из-за неё он остался без работы, причём уже в третий раз на этой неделе.

Поняв, какое недопонимание случилось, продавцы и менеджер разразились смехом, но только не незнакомка. Она удалилась, даже не купив свои джинсы. А герой этой истории добавил, что старался никогда не обращать внимание на негативно настроенных людей, но этот случай всё-таки запомнит надолго. В конце концов, не каждый день тебя увольняют из магазина, в котором ты даже не работал.

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Метки: Прикол   США   в мире   люди   ошибка   покупатель   фермер   
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18  комментариев
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3k
Lexx Час назад
Ну хоть продавцы с менеджером оказались адекватными.
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9k
Trenzel2003 3 минуты назад
По моему это уже было. Кто то анекдот рассказал. Правда там доставщик пицы был, и он при увольнении получил не хило так бабла.
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57k
Олег 21 минуту назад
вся маршрутка рыдала
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413
twincam Олег 19 минут назад
не не.
надо так - салон взорвался от аплодисментов.
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51
r3mba4 22 минуты назад
ну и как вам капитализм? раз и ты на улице. Этого хотели? накормить жирных котов, обогатить их детей по гроб, а самим возраст выхода на пенсию увеличить. Что-то пошло не так? Война, пальмовое масло и мигранты?)))
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4k
Vlamir 23 минуты назад
Надо было срочно получить выходное пособие и сваливать!
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9k
uehl 24 минуты назад
Это как давно писали, то чел, претворяясь сотрудником (Икеи что ли) посылал всех в неправильном направлении и т.п.
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15k
Александр 55 минут назад
Один-в-один! На работе у меня электронная карточка-пропуск. Болтается на шнурке, на шее, типа бейджика... Как-то, забыл снять, и, выйдя из проходной, зашёл в ближайший маркет, что-нибудь на ужин взять... Четыре(!) раза за 10 минут до меня домогались как к сотруднику, пока я не понял, в чём причина!
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224
дмитрий викторович Час назад
Теперь магазин обязан принять его на работу, а потом уволить.)))
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38k
Вепс Час назад
Фраза "я не сотрудник магазина" решила бы этот вопрос сразу же, но ведь нет.
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Виктор Глущенко Час назад
А не проще на куй послать .
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