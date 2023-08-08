Мужчину попытались уволить из магазина, в котором он не работает

Шутник решил подыграть возникшей путанице и, обратившись к женщине, заявил, что она может себя поздравить — из-за неё он остался без работы, причём уже в третий раз на этой неделе.

Поняв, какое недопонимание случилось, продавцы и менеджер разразились смехом, но только не незнакомка. Она удалилась, даже не купив свои джинсы. А герой этой истории добавил, что старался никогда не обращать внимание на негативно настроенных людей, но этот случай всё-таки запомнит надолго. В конце концов, не каждый день тебя увольняют из магазина, в котором ты даже не работал.