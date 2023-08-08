Мужчину попытались уволить из магазина, в котором он не работает

Фермера из США приняли за сотрудника магазина и попытались уволить после жалобы покупательницы.
Житель США частенько заезжает в магазин, где покупает необходимые товары для своей фермы. Но один из визитов получился странным, ведь некая покупательница посчитала, что одежда нашего героя похожа на униформу сотрудников магазина. Сначала она попросила показать ей, где висят джинсы, и была недовольна, что мужчина просто неопределённо махнул рукой в нужном направлении. После дама вновь подошла к герою и уже куда более агрессивно потребовала открыть ей примерочную кабинку. Начиная злиться, мужчина ответил, что не может ничего открыть. И в третий раз незадачливого покупателя поймали уже на кассе. На сей раз незнакомка мчалась к нему в компании менеджера, который потребовал, чтобы мужчина извинился перед дамой. Когда же он оказался это сделать, не чувствуя за собой никакой вины, менеджер рявкнул, что наш герой уволен.
Шутник решил подыграть возникшей путанице и, обратившись к женщине, заявил, что она может себя поздравить — из-за неё он остался без работы, причём уже в третий раз на этой неделе.
Поняв, какое недопонимание случилось, продавцы и менеджер разразились смехом, но только не незнакомка. Она удалилась, даже не купив свои джинсы. А герой этой истории добавил, что старался никогда не обращать внимание на негативно настроенных людей, но этот случай всё-таки запомнит надолго. В конце концов, не каждый день тебя увольняют из магазина, в котором ты даже не работал.
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надо так - салон взорвался от аплодисментов.
Но если клиент долбанутый, как правило требует крови. Мы встаем на его сторону, гневно обещаем покарать нерадивого сотрудника, вплоть до увольнения. Извиняемся. Лишь бы только этот неадекват поскорее отвалил. И пожав плечами работаем дальше.
Так что не судите из расчета одной, конкретно взятой, истории. Мужик тоже имел возможность решить этот вопрос так, что ничего бы не было.