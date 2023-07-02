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Сообщество Без кота и жизнь не та 1645 постов • 472 подписчика подписаться
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Пожарные спасли кошку, просидевшую на дереве 12 часов

Пожарные спасли кошку, просидевшую на дереве 12 часов

Автор:
02 июля 2023 10:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Ленинградская область   добро   животные   кошка   спасение   
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В посёлке Сертолово Ленинградской области пожарные спасли кошку, которая выпрыгнула из окна. От страха она залезла на дерево на уровень шестого этажа, где провела 12 часов.

Пишут представители региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас":

"Дежурный караул 100 пожарной части Леноблпожспас откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси.

Буся не рассчитала свои силы и выпрыгнула из окна квартиры, от стресса забралась на дерево на уровень 6 этажа.

Хозяева всю ночь дежурили под деревом, пытаясь успокоить животное, искали помощи в различных службах. В одном из городских сообществ Марине подсказали попробовать позвонить напрямую в пожарную часть. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева, передали хозяйке.

Непростое получилось спасение, кошка от стресса забиралась все выше и выше, так что ветви уже почти не держали ее вес...
Сейчас Буся дома, поела... Впереди контрольный визит к ветеринару.
Берегите своих животных, за окнами много соблазнов..."

Источник:

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Метки: Видео   Ленинградская область   добро   животные   кошка   спасение   
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3  комментария
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Роберт Шекли 2 часа назад
Хорошо, что вызвали целый пожарный расчет и спасли, а то надоело видеть скелеты кошек на каждом дереве
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Ольга 9 минут назад
Не выезжают пожарные на такие случаи обычно, я полагаю что и регламентом службы такое не допустимо,обычно приходится вызывать человека с "кошками"..
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Alex Chebrikov

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