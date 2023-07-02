Пожарные спасли кошку, просидевшую на дереве 12 часов

В посёлке Сертолово Ленинградской области пожарные спасли кошку, которая выпрыгнула из окна. От страха она залезла на дерево на уровень шестого этажа, где провела 12 часов.
Пишут представители региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас":
"Дежурный караул 100 пожарной части Леноблпожспас откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси.
Буся не рассчитала свои силы и выпрыгнула из окна квартиры, от стресса забралась на дерево на уровень 6 этажа.
Хозяева всю ночь дежурили под деревом, пытаясь успокоить животное, искали помощи в различных службах. В одном из городских сообществ Марине подсказали попробовать позвонить напрямую в пожарную часть. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева, передали хозяйке.
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Непростое получилось спасение, кошка от стресса забиралась все выше и выше, так что ветви уже почти не держали ее вес...
Сейчас Буся дома, поела... Впереди контрольный визит к ветеринару.
Берегите своих животных, за окнами много соблазнов..."
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