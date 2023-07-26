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Зомби рядом: в пункте выдачи OZON под Питером обнаружили странного сотрудника

Зомби рядом: в пункте выдачи OZON под Питером обнаружили странного сотрудника

Автор:
26 июля 2023 10:01
Сообщество : Жить в России
Метки: OZON   Видео   Всеволожск   зомби   измененное состояние   пункт выдачи   солевая   сотрудники   
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Люди пришли забрать свои заказы - и не смогли.

Пункт выдачи "Озона" во Всеволожске внезапно накрыла атмосфера зомби-хоррора. Посетители очень удивились, увидев, в каком состоянии находится сотрудница. Разумеется, ни о какой выдаче заказов в тот день речи не шло.


Клиенты ПВЗ постояли немного и ушли, не солоно хлебавши. А девушка на следующий день заявила, что, должно быть, ей что-то подсыпали в кофе коллеги.


Источник:

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Метки: OZON   Видео   Всеволожск   зомби   измененное состояние   пункт выдачи   солевая   сотрудники   
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10  комментариев
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6k
salim777 46 минут назад
Солятиной обдолбалась похоже.
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livaneth 18 минут назад
Возможно, её кто-то хотел по-быстрому трахнуть, подлил что надо, да с дозировкой ошибся.
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
Если кофе горчит нужно добавить щепотку соли. Ионы натрия, содержащиеся в соли, снижают горечь. При этом сам кофе соленым не станет.
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63k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Ссылка coub.com
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3k
Alex Полчаса назад
Пиз**ц, что у таких людях в голове?
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57k
alertol Полчаса назад
Ну в теории реально могли что-то в кофе подсыпать (на камерах будет не видно, ну прошёл человек мимо, ну посмотрел)

Но, могла и специально, у нас в Эстонии даже водители автобусов попадались под герычем, а тут нужную таблеточку, и человек будет именно в таком состоянии.
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10k
Борис Карабанов 36 минут назад
Ну, и чем хуже, чем Лос-Анджелес или Сан-Франциско? Умеем же, когда хотим! А то от либерастов только и слышно: "Отстаём на десятки лет от "цивилизованного Запада!". Фигушки!
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62k
hpgjzsorqzo4 36 минут назад
Кофе пересоленный
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8k
Алексей 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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