Зомби рядом: в пункте выдачи OZON под Питером обнаружили странного сотрудника

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Люди пришли забрать свои заказы - и не смогли.
Пункт выдачи "Озона" во Всеволожске внезапно накрыла атмосфера зомби-хоррора. Посетители очень удивились, увидев, в каком состоянии находится сотрудница. Разумеется, ни о какой выдаче заказов в тот день речи не шло.
Клиенты ПВЗ постояли немного и ушли, не солоно хлебавши. А девушка на следующий день заявила, что, должно быть, ей что-то подсыпали в кофе коллеги.
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Но, могла и специально, у нас в Эстонии даже водители автобусов попадались под герычем, а тут нужную таблеточку, и человек будет именно в таком состоянии.