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15 актёров, которые разрушили успешную карьеру собственными руками

15 актёров, которые разрушили успешную карьеру собственными руками

Автор:
30 августа 2023 15:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сами виноваты   актеры   все испортил   голливуд   жизнь и судьба   карьера в кино   разрушенная карьера   шоу бизнес   
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Когда ваше имя — это ваша визитная карточка, репутация крайне важна. Каким бы светлым ни казалось будущее, несколько ошибок (или даже одна) могут свести на нет всю проделанную до этого работу и сделать вас изгоем. Особенно в индустрии развлечений.


Пользователь Reddit ElpidioPoitras1962 задал вопрос: «Какой актёр круче всего испортил себе многообещающую карьеру?»


Люди тут же начали перечислять голливудских небожителей, упавших с Олимпа вниз, и рассказывать о причинах такого падения. Дискуссия набрала 15 тысяч комментариев, и вот самые интересные из них.


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«Линдсей Лохан. У нее было так много всего, и очень жаль, что она в конечном итоге оказалась втянутой во всю эту ерунду, которая сопутствует Голливуду... Я все еще надеюсь, что однажды она вернется, потому что она на самом деле очень талантливая».


«У неё были родители-придурки, и, очевидно, у неё были трудности с обучением. Ей ни в коем случае не следовало идти в шоу-бизнес. Таблоиды не возражали против вторжения в личное пространство девочки-подростка».


«У Кэти Холмс было так много проектов, пока она не познакомилась с Томом Крузом... Судя по тому, что я слышал, он практически контролировал всё, что она делала. Он — причина, по которой её не было в "Темном рыцаре"».


«Дженнифер Грей («Грязные танцы», «Феррис Бьюллер берёт выходной») переживала из-за своего большого носа. Поскольку «Грязные танцы» стали хитом, у нее наконец-то появились деньги, чтобы сделать себе ринопластику. К сожалению, Голливуд не согласился с ее выбором и заявил, что она потеряла свой неповторимый внешний вид; ее посчитали слишком простой для большого экрана, и она не смогла добиться успеха. Она продолжала работать, но сделать карьеру ведущей актрисы так и не смогла».


«Эдвард Ферлонг. «Терминатор 2», «Американская история X», этот человек участвовал во многих великих делах и был на пути к тому, чтобы стать легендой. Потом всё пошло под откос. Какой позор».

«Наркотики, алкоголь, многочисленные аресты за домашнее насилие. Он просто взял и поехал под откос».


«Я давно ничего о нём не слышала, поэтому просто погуглила и боже мой! Действовать в соответствии со своими фантазиями о БДСМ/изнасиловании/каннибализме без согласия партнерши!? Неудивительно, что его отстранили от всего».


«Не могу поверить, что никто не упомянул Микки Рурка. Он сыграл главную роль в ряде успешных фильмов 80-х, а затем покинул Голливуд, чтобы стать боксером. Его боксерская карьера настолько сильно повредила его лицо, что ему потребовалась реконструктивная операция. Он вернулся к актерскому мастерству, но его карьера так и не вернулась к тому стремительному взлету, который был раньше».


«Шайа ЛаБаф. Он был на пути наверх, и «Трансформеры» закрепили за ним роль человека, способного вести фильм за собой. Можно спорить о его таланте и качестве фильмов, но любые проблемы с ними не имели к нему никакого отношения».


«Если бы он не был знаменит, он, возможно, вырос бы из этого, и мы бы увидели что-то замечательное. Поскольку он был знаменит, все следили за тем, как он принимал глупые детские решения (например, дрался с 4chan), и это то, что его убило».


«Эмбер Херд. Ну, по крайней мере, она разрушила свою карьеру у всех на глазах, прямо в зале суда, обвиняя Джонни Деппа в том, чего он не делал».


«Чарли Шин. Мог бы стать одним из великих. Сыграл в фильме «Взвод» в 1986 году, затем в «Уолл-стрит» в 1987-м, а потом в 1990 году «случайно» выстрелил в руку своей невесте и будущей жене Джона Траволты, Келли Престон».


«Такой талантливый, несколько отличных серьезных ролей, но постоянные скандалы, отношение к женщинам как к дерьму и проблемы с зависимостью полностью разрушили его карьеру. Я не одобряю его поведение, особенно по отношению к женщинам, но я сочувствую этому парню».


«Мэттью Перри, по моему мнению, был великолепен в «Друзьях», а потом у него было еще несколько более крупных фильмов. Я верю, что без его пристрастий он мог бы сделать солидную карьеру. Но кого это волнует. Сейчас я бы просто хотел, чтобы ему стало лучше».


«У Джины Карано был потенциал, огромный потенциал. Представьте себе, что у вас огромная роль в одном из самых любимых новых сериалов по «Звездным войнам».... Речь о «Мандалорце». Кроме того, вы нравитесь многим людям, потому что вы очень сильный персонаж без каких-либо излишеств.... а потом бац, она пишет в Твиттере пост, который посчитали нетолерантным и оскорбительным. И конец карьере».


«Она плохо отзывалась обо всех проектах, в которых снималась, и о коллегах. Она сделала себя совершенно непривлекательной и её перестали приглашать».


«Ее занесли в черный список, потому что она отказалась быть секс-игрушкой для грязных ублюдков, которые, по сути, управляют Голливудом. Потом они платили людям за то, чтобы те утверждали, что с ней трудно работать, что она ужасный человек, и всякую другую ложь, чтобы обесценить ее».


«Она отказалась от рассмотрения на премию «Эмми» в 2008 году, потому что ей «не дали материала, который, по ее мнению, был достоин Эмми». При этом она фактически обманула всех, кто работал с ней над сериалом «Анатомия страсти», и публично разгромила своих авторов. Это ужасно».


«Мэттью Фокс практически ничего не делал после сериала «Остаться в живых», нигде не снимался».

«Доминик Монаган, по сути, сказал в интервью о нем: «То, что вы вместе участвуете в шоу, не означает, что вы друзья». Наверное, Фокс какой-то придурок».


«Эдвард Нортон был одним из лучших актеров Голливуда, по моему мнению. Но, видимо, у него плохая репутация из-за того, что с ним трудно на съемочной площадке. Он уже давно не снимается в большом кино».


«Рик Моранис, вероятно, к настоящему времени стал бы одним из самых знаменитых комических актеров всех времен, но в 1990-х годах он бросил все, чтобы растить детей после смерти жены. Большое уважение ему!»



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сами виноваты   актеры   все испортил   голливуд   жизнь и судьба   карьера в кино   разрушенная карьера   шоу бизнес   
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20  комментариев
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24k
sssss3 2 часа назад
Эх вы, лайтовые разрушители карьеры.....
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18k
Alex_Ato 12 минут назад
не её фанат, но за неё больше других обидно
11. Джина Карано
которая "своей отменой" только подтвердила свой посто о скатывающихся в фашистское дно штатах
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383
guess 20 минут назад
Джину жалко, пала жертвой толерастов
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25k
Bayker 23 минуты назад
А как-же этот чувак, тоже пошел под откос после известности.
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458
Sadik-mardik 37 минут назад
Херня!!! "Два с половиной человека" вообще офигенный проект с Чарли Шином.
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58k
alertol 39 минут назад
Половине из них разрушили всякие толерасты в начальстве. Ну считает человек что плохо быть п%%%асом, или лизать жопы неграм, но это не модно, надо было подставлять жопу, или минус карьера... Я рад что они не прогнулись. Многих из них уважать стал только больше. Были те кто потом стали извиняться, их не уважаю. Ни карьеру не сохранили (всем срать на твои извинения) ни уважения поклонников... (потому что 99% даже самих американцев включая всяких лгбт и блм понимают насколько абсурдом это стало и не поддерживают это)
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85
Александр Иванов 39 минут назад
Ну вот Моранис зря ушел. Воспитание не мешает сниматься. Выбирай проекты чтоб условия норм были и все. Нормальный комик, смешной. Чеви Чейз тоже уходил в адвокатство вроде, но немного появлялся в кино.
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9k
Antonium 45 минут назад
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17k
Shtoppi 56 минут назад
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60k
Александр 59 минут назад
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4k
Taf Taffus Час назад
С какого буя п.11 сама себе разрушила карьеру? В реальности ее закопала педерастическая тусовочка, ибо не повторяла методичку. И митушничество тоже профилонила.

Ну и так, заметка на полях. Аффторка настолько засунула язык в жопу Лябафу, что достала ему до гланд. "способен вести за собой фильм", ппц. Как раз в "Трансформерах" он и показал свою никчемность и никакушность.
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22k
BiZ Час назад
каннибализм без согласия партнерши!?
ах ты
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37k
russger Час назад
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28k
Киры4 2 часа назад
Можно было по подробнее причины падения описать в материале.
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20k
Александр 2 часа назад
Гнилая киношная атмосфера, вот и результат, в большинстве случаев.
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