15 актёров, которые разрушили успешную карьеру собственными руками

Когда ваше имя — это ваша визитная карточка, репутация крайне важна. Каким бы светлым ни казалось будущее, несколько ошибок (или даже одна) могут свести на нет всю проделанную до этого работу и сделать вас изгоем. Особенно в индустрии развлечений.
Пользователь Reddit ElpidioPoitras1962 задал вопрос: «Какой актёр круче всего испортил себе многообещающую карьеру?»
Люди тут же начали перечислять голливудских небожителей, упавших с Олимпа вниз, и рассказывать о причинах такого падения. Дискуссия набрала 15 тысяч комментариев, и вот самые интересные из них.
«Линдсей Лохан. У нее было так много всего, и очень жаль, что она в конечном итоге оказалась втянутой во всю эту ерунду, которая сопутствует Голливуду... Я все еще надеюсь, что однажды она вернется, потому что она на самом деле очень талантливая».
«У неё были родители-придурки, и, очевидно, у неё были трудности с обучением. Ей ни в коем случае не следовало идти в шоу-бизнес. Таблоиды не возражали против вторжения в личное пространство девочки-подростка».
«У Кэти Холмс было так много проектов, пока она не познакомилась с Томом Крузом... Судя по тому, что я слышал, он практически контролировал всё, что она делала. Он — причина, по которой её не было в "Темном рыцаре"».
«Дженнифер Грей («Грязные танцы», «Феррис Бьюллер берёт выходной») переживала из-за своего большого носа. Поскольку «Грязные танцы» стали хитом, у нее наконец-то появились деньги, чтобы сделать себе ринопластику. К сожалению, Голливуд не согласился с ее выбором и заявил, что она потеряла свой неповторимый внешний вид; ее посчитали слишком простой для большого экрана, и она не смогла добиться успеха. Она продолжала работать, но сделать карьеру ведущей актрисы так и не смогла».
«Эдвард Ферлонг. «Терминатор 2», «Американская история X», этот человек участвовал во многих великих делах и был на пути к тому, чтобы стать легендой. Потом всё пошло под откос. Какой позор».
«Наркотики, алкоголь, многочисленные аресты за домашнее насилие. Он просто взял и поехал под откос».
«Я давно ничего о нём не слышала, поэтому просто погуглила и боже мой! Действовать в соответствии со своими фантазиями о БДСМ/изнасиловании/каннибализме без согласия партнерши!? Неудивительно, что его отстранили от всего».
«Не могу поверить, что никто не упомянул Микки Рурка. Он сыграл главную роль в ряде успешных фильмов 80-х, а затем покинул Голливуд, чтобы стать боксером. Его боксерская карьера настолько сильно повредила его лицо, что ему потребовалась реконструктивная операция. Он вернулся к актерскому мастерству, но его карьера так и не вернулась к тому стремительному взлету, который был раньше».
«Шайа ЛаБаф. Он был на пути наверх, и «Трансформеры» закрепили за ним роль человека, способного вести фильм за собой. Можно спорить о его таланте и качестве фильмов, но любые проблемы с ними не имели к нему никакого отношения».
«Если бы он не был знаменит, он, возможно, вырос бы из этого, и мы бы увидели что-то замечательное. Поскольку он был знаменит, все следили за тем, как он принимал глупые детские решения (например, дрался с 4chan), и это то, что его убило».
«Эмбер Херд. Ну, по крайней мере, она разрушила свою карьеру у всех на глазах, прямо в зале суда, обвиняя Джонни Деппа в том, чего он не делал».
«Чарли Шин. Мог бы стать одним из великих. Сыграл в фильме «Взвод» в 1986 году, затем в «Уолл-стрит» в 1987-м, а потом в 1990 году «случайно» выстрелил в руку своей невесте и будущей жене Джона Траволты, Келли Престон».
«Такой талантливый, несколько отличных серьезных ролей, но постоянные скандалы, отношение к женщинам как к дерьму и проблемы с зависимостью полностью разрушили его карьеру. Я не одобряю его поведение, особенно по отношению к женщинам, но я сочувствую этому парню».
«Мэттью Перри, по моему мнению, был великолепен в «Друзьях», а потом у него было еще несколько более крупных фильмов. Я верю, что без его пристрастий он мог бы сделать солидную карьеру. Но кого это волнует. Сейчас я бы просто хотел, чтобы ему стало лучше».
«У Джины Карано был потенциал, огромный потенциал. Представьте себе, что у вас огромная роль в одном из самых любимых новых сериалов по «Звездным войнам».... Речь о «Мандалорце». Кроме того, вы нравитесь многим людям, потому что вы очень сильный персонаж без каких-либо излишеств.... а потом бац, она пишет в Твиттере пост, который посчитали нетолерантным и оскорбительным. И конец карьере».
«Она плохо отзывалась обо всех проектах, в которых снималась, и о коллегах. Она сделала себя совершенно непривлекательной и её перестали приглашать».
«Ее занесли в черный список, потому что она отказалась быть секс-игрушкой для грязных ублюдков, которые, по сути, управляют Голливудом. Потом они платили людям за то, чтобы те утверждали, что с ней трудно работать, что она ужасный человек, и всякую другую ложь, чтобы обесценить ее».
«Она отказалась от рассмотрения на премию «Эмми» в 2008 году, потому что ей «не дали материала, который, по ее мнению, был достоин Эмми». При этом она фактически обманула всех, кто работал с ней над сериалом «Анатомия страсти», и публично разгромила своих авторов. Это ужасно».
«Мэттью Фокс практически ничего не делал после сериала «Остаться в живых», нигде не снимался».
«Доминик Монаган, по сути, сказал в интервью о нем: «То, что вы вместе участвуете в шоу, не означает, что вы друзья». Наверное, Фокс какой-то придурок».
«Эдвард Нортон был одним из лучших актеров Голливуда, по моему мнению. Но, видимо, у него плохая репутация из-за того, что с ним трудно на съемочной площадке. Он уже давно не снимается в большом кино».
«Рик Моранис, вероятно, к настоящему времени стал бы одним из самых знаменитых комических актеров всех времен, но в 1990-х годах он бросил все, чтобы растить детей после смерти жены. Большое уважение ему!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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которая "своей отменой" только подтвердила свой посто о скатывающихся в фашистское дно штатах
Ну и так, заметка на полях. Аффторка настолько засунула язык в жопу Лябафу, что достала ему до гланд. "способен вести за собой фильм", ппц. Как раз в "Трансформерах" он и показал свою никчемность и никакушность.
ах ты