15 актёров, которые разрушили успешную карьеру собственными руками

«Линдсей Лохан. У нее было так много всего, и очень жаль, что она в конечном итоге оказалась втянутой во всю эту ерунду, которая сопутствует Голливуду... Я все еще надеюсь, что однажды она вернется, потому что она на самом деле очень талантливая».

«У неё были родители-придурки, и, очевидно, у неё были трудности с обучением. Ей ни в коем случае не следовало идти в шоу-бизнес. Таблоиды не возражали против вторжения в личное пространство девочки-подростка».