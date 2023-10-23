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14 музыкантов, оказавшихся неплохими актёрами

14 музыкантов, оказавшихся неплохими актёрами

Автор:
23 октября 2023 13:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Певцы и Певицы   актеры   карьера в кино   новая карьера   поп-исполнители   талантливые люди   таланты   шоу бизнес   
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Талантливый человек талантлив во всём? Это лишь поговорка. Лишь немногие из музыкальных исполнителей смогли действительно проявить недюжинный актерский талант. Некоторые начинали как музыканты, а затем полностью ушли в кино, кто-то, наоборот, добился успеха на музыкальном поприще, а затем его пригласили попробовать себя на большом экране.

Вот несколько самых ярких примеров.


Она сыграла Элизабет Джонсон/Графиню и получила получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ».


Затем, в 2018 году, она сыграла Элли Мейн в фильме «Звезда родилась», который принес ей номинацию на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Critics' Choice Movie Award за лучшую женскую роль.


Певицу пригласили на пробы на роль Эффи Уайт. Сыграв в этом фильме, Дженнифер Хадсон получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию Critics' Choice Movie Award за лучшую женскую роль второго плана.


Так, кинокритик Роджер Эберт назвал ее «прирожденной кинозвездой, исполнительницей, которая удерживает внимание зрителей так легко, что трудно поверить, что это ее первый фильм», а газета Chicago Tribune отметила, что Долли «с помощью этого единственного фильма зарекомендовала себя как очень интересная кинозвезда».


Кинодебют певицы был принят очень хорошо: кинокритики отметили выдающуюся игру Рины и назвали ее звездой боевиков, на которую стоит обратить внимание.



Уилл изначально не собирался становиться актером, но пытаясь свести концы с концами пришел на прослушивание для сериала «Принц из Беверли-Хиллз». И получил главную роль, которая впоследствии принесла ему две номинации на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в музыкальном или комедийном телевизионном сериале.



Кинокритики одобрили её актёрскую игру, назвав её убедительной. Мэнди Мур получила премию MTV Movie Award за лучший прорыв года.



На 13-й церемонии вручения премии Soompi Awards он стал победителем в номинации «Лучший поп-идол-актер».


В 1994 году журнал Entertainment Weekly назвал сериал «неожиданным хитом», в отношении которого «критики явно ошибались», и с тех пор он получил высокую оценку за свое влияние на другие ситкомы.


В 2002 году певица сыграла Матрону «Маму» Мортон в мюзикле «Чикаго» и заработала номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».


Куин Латифа стала первой женщиной-хип-хоп-исполнителем, получившей номинацию на премию «Оскар».

«Не думаю, что я был в курсе того, насколько Гарри известен и популярен... По правде говоря, я выбрал его, потому что он замечательно вписался в роль и действительно заслужил право называться актёром», — сказал режиссёр фильма Кристофер Нолан в одном из интервью.


Эта роль принесла ему номинацию на премию NAACP Image Award за выдающуюся роль второго плана в кинофильме.


Айс Кьюб получил премию Chicago Film Critics Association Awards как самый многообещающий актер, и эта роль стала одной из самых известных в его актерской карьере — а сыграл он их потом немало.


Это был отход от его типичных музыкальных ролей, и он получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.


Через несколько лет она перешла к актерской деятельности, пробившись в 2005 году на роль Роуз Тайлер в сериале «Доктор Кто». Она получила две Национальные телевизионные премии в номинации «Самая популярная актриса», а также премию The Times Breakthrough Award в номинации «Восходящая звезда Британии».


Она сыграла Констанс в фильме «Восемь подруг Оушена» и Го Пейк Лин в фильме «Безумно богатые азиаты». Роль в последнем журнал Rolling Stone назвал «звездным прорывом».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Певцы и Певицы   актеры   карьера в кино   новая карьера   поп-исполнители   талантливые люди   таланты   шоу бизнес   
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7  комментариев
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2k
александр 55 минут назад
Первые, кто пришел на ум из наших любимых. Из перечисленных западных только Уила Смита слышал и Леди Гагу, а про АйсКьюба и Куин Латифу знаю из интернета, что поющие. Про остальных вообще ничего
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5k
satra 57 минут назад
Логика поста: исполнитель и кинороль, отмеченная премией, хоть какой-то.
Но где тогда Джаред Лето? Там как бы "Оскар" в 2014 году.
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61k
pynh 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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