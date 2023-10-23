14 музыкантов, оказавшихся неплохими актёрами

Талантливый человек талантлив во всём? Это лишь поговорка. Лишь немногие из музыкальных исполнителей смогли действительно проявить недюжинный актерский талант. Некоторые начинали как музыканты, а затем полностью ушли в кино, кто-то, наоборот, добился успеха на музыкальном поприще, а затем его пригласили попробовать себя на большом экране.
Вот несколько самых ярких примеров.
1. После нескольких второстепенных ролей и камео Леди Гага в 2015 году получила главную роль в 5 сезоне «Американской истории ужасов» — «Отель»
Она сыграла Элизабет Джонсон/Графиню и получила получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ».
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Затем, в 2018 году, она сыграла Элли Мейн в фильме «Звезда родилась», который принес ей номинацию на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Critics' Choice Movie Award за лучшую женскую роль.
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2. Несмотря на то, что Дженнифер Хадсон заняла лишь седьмое место в шоу American Idol, ее выступления на этом шоу привлекли внимание кастинг-директоров музыкального фильма «Девушки мечты»
Певицу пригласили на пробы на роль Эффи Уайт. Сыграв в этом фильме, Дженнифер Хадсон получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию Critics' Choice Movie Award за лучшую женскую роль второго плана.
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3. Когда певица Долли Партон дебютировала на большом экране в фильме 1980 года «С девяти до пяти», ее игра стала одним из самых ярких впечатлений от фильма
Так, кинокритик Роджер Эберт назвал ее «прирожденной кинозвездой, исполнительницей, которая удерживает внимание зрителей так легко, что трудно поверить, что это ее первый фильм», а газета Chicago Tribune отметила, что Долли «с помощью этого единственного фильма зарекомендовала себя как очень интересная кинозвезда».
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4. Режиссёр фильма «Джон Уик: Глава 4» Чад Стахелски, увидев клипы исполнительницы Рины Саваямы, уже через 24 часа позвонил ей по Zoom и предложил сыграть роль Симадзу Акиры
Кинодебют певицы был принят очень хорошо: кинокритики отметили выдающуюся игру Рины и назвали ее звездой боевиков, на которую стоит обратить внимание.
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5. Уилл Смит начинал как музыкант. Его первый альбом с DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince имел большой коммерческий успех. Второй альбом провалился, и он столкнулся с финансовыми проблемами из-за чрезмерных трат и неуплаты налогов
Уилл изначально не собирался становиться актером, но пытаясь свести концы с концами пришел на прослушивание для сериала «Принц из Беверли-Хиллз». И получил главную роль, которая впоследствии принесла ему две номинации на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в музыкальном или комедийном телевизионном сериале.
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6. Мэнди Мур была «платиновой» поп-певицей с несколькими небольшими ролями за плечами, когда в 2002 году получила главную роль в фильме «Спеши любить»
Кинокритики одобрили её актёрскую игру, назвав её убедительной. Мэнди Мур получила премию MTV Movie Award за лучший прорыв года.
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7. Ким Тхэ Хён, выступающий под псевдонимом V, получил всемирное признание как участник группы BTS. Но в 2016 году состоялся его актерский дебют в роли Сок Хан Сона в фильме «Хваранг: Молодость поэта-воина»
На 13-й церемонии вручения премии Soompi Awards он стал победителем в номинации «Лучший поп-идол-актер».
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8. Роль Хадижи Джеймс в сериале «Холостые мужчины и незамужние женщины» принесла Куин Латифе три номинации на премию NAACP Image Award в категории «Выдающаяся актриса комедийного сериала»
В 1994 году журнал Entertainment Weekly назвал сериал «неожиданным хитом», в отношении которого «критики явно ошибались», и с тех пор он получил высокую оценку за свое влияние на другие ситкомы.
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В 2002 году певица сыграла Матрону «Маму» Мортон в мюзикле «Чикаго» и заработала номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
Куин Латифа стала первой женщиной-хип-хоп-исполнителем, получившей номинацию на премию «Оскар».
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9. Помимо участия в шоу iCarly и Saturday Night Live, где он показывал свой актерский талант, певец Гарри Стайлз в 2017 году дебютировал в роли Алекса в военной драме «Дюнкерк»
«Не думаю, что я был в курсе того, насколько Гарри известен и популярен... По правде говоря, я выбрал его, потому что он замечательно вписался в роль и действительно заслужил право называться актёром», — сказал режиссёр фильма Кристофер Нолан в одном из интервью.
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10. После нескольких появлений на экране в камео Ленни Кравиц дебютировал в роли медбрата Джона в фильме «Сокровище» (2009 г.)
Эта роль принесла ему номинацию на премию NAACP Image Award за выдающуюся роль второго плана в кинофильме.
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11. В 1991 году рэпер Айс Кьюб дебютировал на большом экране в роли Дарина «Пончика» Бэкера в фильме «Ребята по соседству». Эта роль была написана специально для него
Айс Кьюб получил премию Chicago Film Critics Association Awards как самый многообещающий актер, и эта роль стала одной из самых известных в его актерской карьере — а сыграл он их потом немало.
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12. После некоторого спада в музыкальной и кинокарьере Фрэнк Синатра совершил триумфальное возвращение на вершину, сыграв роль рядового Анджело Маджио в фильме 1953 года «Отныне и во веки веков»
Это был отход от его типичных музыкальных ролей, и он получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
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13. Билли Пайпер начала свою карьеру в поп-музыке с песней Because We Want To, став самой молодой певицей, дебютный сингл которой занял первое место в Великобритании
Через несколько лет она перешла к актерской деятельности, пробившись в 2005 году на роль Роуз Тайлер в сериале «Доктор Кто». Она получила две Национальные телевизионные премии в номинации «Самая популярная актриса», а также премию The Times Breakthrough Award в номинации «Восходящая звезда Британии».
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14. И наконец, начав свою карьеру как рэп-исполнительница и сыграв несколько небольших ролей, Аквафина (Нора Лам) в 2018 году совершила прорыв в кино
Она сыграла Констанс в фильме «Восемь подруг Оушена» и Го Пейк Лин в фильме «Безумно богатые азиаты». Роль в последнем журнал Rolling Stone назвал «звездным прорывом».
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но где тогда Джаред Лето? Там как бы "Оскар" в 2014 году.