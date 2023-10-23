14 музыкантов, оказавшихся неплохими актёрами

«Не думаю, что я был в курсе того, насколько Гарри известен и популярен... По правде говоря, я выбрал его, потому что он замечательно вписался в роль и действительно заслужил право называться актёром», — сказал режиссёр фильма Кристофер Нолан в одном из интервью.