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Без красной дорожки, но с осликом и шутками про пощёчину: как прошёл "Оскар-2023"

Без красной дорожки, но с осликом и шутками про пощёчину: как прошёл "Оскар-2023"

Автор:
13 марта 2023 14:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Оскар-2023   актёры   голливуд   знаменитости   интересное   фото   церемония   шоу бизнес   
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В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии "Оскар". В кинотеатре "Долби" собрались почти все знаменитые актёры: были и неожиданные награды, и слёзы, и вера в светлое будущее. Смотрим, что произошло, пока мы спали.

Впервые с 1961 года на церемонии вручения "Оскара" не было красной дорожки. Вместо неё знаменитости ступали по ковру цвета шампанского. Вот как пояснили это изменение креативные консультанты церемонии:

Мы выбрали этот красивый цвет сиены, шафрана, который напоминает закат, потому что это закат перед золотым часом.

Ведущим мероприятия в третий раз стал американский телеведущий и комик Джимми Киммел. В начале церемонии он отметил, что в зале есть "кризисная команда", которая будет реагировать на непредвиденные инциденты. Киммел имел в виду прошлогодний "Оскар", когда Уилл Смит дал пощёчину Крису Року:


Мы хотим, чтобы вы развлекались, чувствовали себя в безопасности и, самое главное, мы хотим, чтобы я чувствовал себя в безопасности. Итак, у нас есть строгие правила. Если кто-либо совершит акт насилия, он тут же будет награжден «Оскаром» за лучшую мужскую роль и сможет произнести 19-минутную речь.

А если серьезно, у нас есть кризисная команда. Если во время шоу случится что-то жестокое, сидите и ничего не делайте. Ну, может только обнимите нападавшего. Сегодня вечером номинированы пять ирландских актеров, а это значит, шансы на бой резко возросли.


Интересно, что Смита мы не увидим ещё долго — виновника ссоры "освободили" от премий на 10 лет.


Итак, перейдём к номинациям, но прежде напомним вам десятку фильмов, претендовавших на главный "Оскар".


Фильм "Всё, везде и сразу" стал победителем премии "Оскар". Картина получила семь статуэток, среди которых награда за "Лучший фильм". Также фильм получил награду за лучший монтаж, актёры Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан получили статуэтки за лучшие роли второго плана, а Мишель Йео, исполнившая главную роль, стала лучшей актрисой.


Если подсчитать все статуэтки, полученные "Всё, везде и сразу" за весь наградной сезон, тот получается, что фильм стал самым титулованным за всю историю кино, обогнав такие хиты, как "Титаник", "Властелин колец: "Возвращение короля".

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит". Держа в руках заветный "Оскар", Фрейзер произнёс трогательную речь, поблагодарив режиссёра фильма Аронофски.

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Мишель Йео, сыгравшая в фильме "Всё, везде и сразу" главную роль. Мишель стала первой в истории "Оскара" актрисой азиатского происхождения, получившая эту награду.

Эту награду получили Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кертис, сыгравшие в фильме "Всё, везде и сразу". Ке Хюи Куан исполнил роль мужа главной героини, а Ли Кертис — налогового инспектора.

"Мама, я только что получил "Оскар", — крикнул Куан со сцены. Он также поблагодарил маму за то, что шла на жертвы, чтобы он сейчас имел то, что имеет. Актёр, много лет снимавшийся в крошечных ролях или же работавший за кадром в качестве каскадёра, поблагодарил киноакадемиков и всех причастных к фильму "Всё везде и сразу" за то, что приняли его назад в киносемью.

Напомним, что Ке Хюи Куан начинал свою карьеру в фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и Храм судьбы", где он сыграл малолетнего подручного профессора Джонса. Кстати, в зале присутствовал сам Спилберг, номинированный за "Фабельманов", а Форд вручал статуэтку лучшему фильму.


Лучшим мультиком стал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Гильермо дель Торо уже получал "Оскар" в 2017 году за фильм "Форма воды".

В номинации "Лучший документальный фильм" выиграл американский фильм-расследование о российском оппозиционере Алексее Навальном и его отравлении в 2020 году. На сцену вместе с создателями картину поднялись члены семьи Навального: жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

Экранизация романа Ремарка получила четыре статуэтки "Оскар". Фильм взял номинации: "Лучший иностранный фильм", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший саундтрек".

На сцене церемонии даже появилась ослица из фильма "Банши Инишерина". Ослику этот выход в свет явно удовольствия не принёс. Но без драк рейтинги падают, а значит вся надежда на ослика, "Топ Ган" с "Аватаром", Леди Гагу и Рианну.


Кстати, в этом году в кино как минимум три ослика сыграли заметные роли в фильмах, номинированных на "Оскар": в "Банши Инишерина", в польском фильме "Иа" и в "Треугольнике печали".


Ещё "Оскар" посетил медведь. Правда, не настоящий, а кокаиновый. Он вышел на сцену вместе с Элизабет Бэнкс, режиссёром "Кокаинового медведя".

Кроме раздачи статуэток были и другие интересные моменты. Беременная Рианна выступила на сцене с песней Lift Me Up из "Чёрной пантеры 2".


Леди Гага снова поразила публику. Правда, на этот раз без мяса и вызывающих нарядов. По "красной" дорожке Гага прошлась в довольно консервативном чёрном платье. А вот на сцену, чтобы спеть Hold My Hand из "Топ Гана", Гага вышла в футболке, джинсах и без макияжа.

А приз за лучшую песню получил индийский боевик RRR. Композитор и автор текста по всем законам жанра индийского кино пропели благодарственную речь.

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Метки: Оскар-2023   актёры   голливуд   знаменитости   интересное   фото   церемония   шоу бизнес   
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17  комментариев
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13k
Konstantin 2 часа назад
Пошел танцевать под индийскую музыку
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−5
Сергей Смирнов 12 минут назад
Почему больше не снимают таких интересных фильмов для Оскара, как Титаник или Форест Гамп?
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388k
Алексей Полчаса назад
что за куйня!?!?!? где нигеры??????????????????
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1k
Bauror Полчаса назад
"На западном фронте без перемен" - "Лучший фильм на иностранном языке." Здесь же указано как просто "Лучший фильм".
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3k
Мочи свиней! Полчаса назад
Не дали грошей попросить.
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12k
Ivan 51 минуту назад
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8k
Том Сойер 53 минуты назад
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2k
Федор Медведев 58 минут назад
с каждым годом все хуже и хуже. В этом году уже откровенный шлак награждают.
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4
Александр Пистолетов Час назад
"Все везде и сразу" такая [мат], просто даже неловко было это смотреть, куда катится мир, шок
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18k
Виталий Касандров Час назад
Фильм "Сисян и другие Бл.ди" - таки выиграл у украинского "Фантастические гниды и где они обитают на 404" ...
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Комментарий удален. Причина: флуд
22k
17k
Алексей 2 часа назад
Все везде и сразу не осилил.... на половине выключил.
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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