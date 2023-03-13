Без красной дорожки, но с осликом и шутками про пощёчину: как прошёл "Оскар-2023"

Ведущим мероприятия в третий раз стал американский телеведущий и комик Джимми Киммел. В начале церемонии он отметил, что в зале есть "кризисная команда", которая будет реагировать на непредвиденные инциденты. Киммел имел в виду прошлогодний "Оскар", когда Уилл Смит дал пощёчину Крису Року:





Мы хотим, чтобы вы развлекались, чувствовали себя в безопасности и, самое главное, мы хотим, чтобы я чувствовал себя в безопасности. Итак, у нас есть строгие правила. Если кто-либо совершит акт насилия, он тут же будет награжден «Оскаром» за лучшую мужскую роль и сможет произнести 19-минутную речь. А если серьезно, у нас есть кризисная команда. Если во время шоу случится что-то жестокое, сидите и ничего не делайте. Ну, может только обнимите нападавшего. Сегодня вечером номинированы пять ирландских актеров, а это значит, шансы на бой резко возросли.





Интересно, что Смита мы не увидим ещё долго — виновника ссоры "освободили" от премий на 10 лет.



