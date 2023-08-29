"Только и думает, чтобы поесть!" Топ главных претензий российских мужчин к спутницам жизни изменился

В 2023 году абсолютным лидером мужского раздражения стала полнота спутниц и жен. Особенно страдают мужчины от вероломного набора их женщинами веса после свадьбы и родов (без попыток бороться со всем этим бодипозитивом бороться).

В комментариях к ответам респонденты сердятся: "как будто вышла замуж/родила и все - можно жиреть", "стыдно появляться вместе на людях, стыдно выкладывать фото", "складки в постели не возбуждают, хотя ее люблю", "такое ощущение, что на все у нее одна реакция "что, где и как бы поесть".