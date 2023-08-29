"Только и думает, чтобы поесть!" Топ главных претензий российских мужчин к спутницам жизни изменился

Российские психологи опросили около 5 тысяч россиян в соцсетях и "мужских" чатах (от чатов водителей до чатов элитных спорт-клубов) на тему "что вас больше всего бесит в женщинах, с которыми вы проживаете" и выяснили, что топ главных претензий российских мужчин ко своим спутницам и женам к осени 2023 года изменился.
Если в 2022 году мужчины жаловались на просмотр любимыми женщинами "тупых" (особенно "тупых турецких") сериалов, отсутствие желания бороться с лишним весом, зависимость от соцсетей, посиделки с вином с подругами, частое общение с мамой (тещей) и ее визиты, на ревность и проверку гаджетов, а также нежелание принимать увлечения своего партнера (приставка, рыбалка, гараж, и т.д), то в2023 году тенденции изменились.
В 2023 году абсолютным лидером мужского раздражения стала полнота спутниц и жен. Особенно страдают мужчины от вероломного набора их женщинами веса после свадьбы и родов (без попыток бороться со всем этим бодипозитивом бороться).
В комментариях к ответам респонденты сердятся: "как будто вышла замуж/родила и все - можно жиреть", "стыдно появляться вместе на людях, стыдно выкладывать фото", "складки в постели не возбуждают, хотя ее люблю", "такое ощущение, что на все у нее одна реакция "что, где и как бы поесть".
Далее в "топе" идут разговоры намеками и обиды без объяснения причин при ответах "все нормально" (дескать, выясни причину, разбирайся сам), требования помогать деньгами и связями роственникам жены/подруги "в это непростое время", а также постоянное сидение любимой на маркетплейсах с заказом "ненужной одежды и мелочей" (добавилось к "тупому скроллингу и лайканию соцсетей"). Остальные претензии из прошлого списка остались на своем месте - особенно любовь к "бокальчику" и бесконтрольные встречи с подругами.
Источник:
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Если женщина красивая дура - крутит мужиками как собака хвостом, только успевает менять желающих быть рядом. Если мужик тупой - всё, никому не нужный неудачник. Не надо далеко ходить : для мужчин преступников, есть зоны строгого и особого режимов, а для женщины преступников, максимум, это общий режим.
Эти законы написали мужчины, берегут женщин, так принято. Но, получается только обратный отбор, ничего поделать с этим нельзя. Мы сами виноваты.