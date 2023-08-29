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"Только и думает, чтобы поесть!" Топ главных претензий российских мужчин к спутницам жизни изменился

"Только и думает, чтобы поесть!" Топ главных претензий российских мужчин к спутницам жизни изменился

Автор:
29 августа 2023 22:32
Сообщество : Жить в России
Метки: мужчины   опрос   претензии   психологи   спутница жизни   чаты   
1894
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Российские психологи опросили около 5 тысяч россиян в соцсетях и "мужских" чатах (от чатов водителей до чатов элитных спорт-клубов) на тему "что вас больше всего бесит в женщинах, с которыми вы проживаете" и выяснили, что топ главных претензий российских мужчин ко своим спутницам и женам к осени 2023 года изменился.

Если в 2022 году мужчины жаловались на просмотр любимыми женщинами "тупых" (особенно "тупых турецких") сериалов, отсутствие желания бороться с лишним весом, зависимость от соцсетей, посиделки с вином с подругами, частое общение с мамой (тещей) и ее визиты, на ревность и проверку гаджетов, а также нежелание принимать увлечения своего партнера (приставка, рыбалка, гараж, и т.д), то в2023 году тенденции изменились.

В 2023 году абсолютным лидером мужского раздражения стала полнота спутниц и жен. Особенно страдают мужчины от вероломного набора их женщинами веса после свадьбы и родов (без попыток бороться со всем этим бодипозитивом бороться).

В комментариях к ответам респонденты сердятся: "как будто вышла замуж/родила и все - можно жиреть", "стыдно появляться вместе на людях, стыдно выкладывать фото", "складки в постели не возбуждают, хотя ее люблю", "такое ощущение, что на все у нее одна реакция "что, где и как бы поесть".

Далее в "топе" идут разговоры намеками и обиды без объяснения причин при ответах "все нормально" (дескать, выясни причину, разбирайся сам), требования помогать деньгами и связями роственникам жены/подруги "в это непростое время", а также постоянное сидение любимой на маркетплейсах с заказом "ненужной одежды и мелочей" (добавилось к "тупому скроллингу и лайканию соцсетей"). Остальные претензии из прошлого списка остались на своем месте - особенно любовь к "бокальчику" и бесконтрольные встречи с подругами.

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Метки: мужчины   опрос   претензии   психологи   спутница жизни   чаты   
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12  комментариев
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1k
Rom Час назад
Что за пост такой? Для чего тут эта информация?
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6k
Василий 6 минут назад
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1k
Пчёлкин 8 минут назад
Да это нормально!
Если женщина красивая дура - крутит мужиками как собака хвостом, только успевает менять желающих быть рядом. Если мужик тупой - всё, никому не нужный неудачник. Не надо далеко ходить : для мужчин преступников, есть зоны строгого и особого режимов, а для женщины преступников, максимум, это общий режим.
Эти законы написали мужчины, берегут женщин, так принято. Но, получается только обратный отбор, ничего поделать с этим нельзя. Мы сами виноваты.
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10k
Пётр 23 минуты назад
Основная претензия...Это тупость, тупость и еще раз тупость. И снисходительное отношение нашего общества к глупым женщинам. Если мужчина дурак, то всё п.здец, а если женщина дура, ну подумаешь дурочка мало ли...тьфу сучье племя.
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8k
Maximvs 40 минут назад
И чем залипание на Фишках лучше залипания в соцсетях/турецких сериалах/маркетплейсах?
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5k
Трям 41 минуту назад
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8k
Maximvs 44 минуты назад
А мы прям идеальные?
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799
Сергей Час назад
Мы разные, в этом и соль, мужик будет жить моментом, а баба менять момент, ей всё не так, у бабы в голове картинка идеала и он важнее момента здесь и сейчас, добавить щепотку амбиций я королева и вуаля- хочу,но не знаю чего и как это сделать, при провале виноват мужик - не сделал.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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