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«Нет» — не отказ. Опрос россиян о знакомствах и флирте

«Нет» — не отказ. Опрос россиян о знакомствах и флирте (5 фото)

Автор:
27 октября 2021 19:02
Сообщество : Жить в России
Метки: знакомства   измена   мужчины   опрос   отношения   развод   флирт   
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85% мужчин голосуют за секс в первый день знакомства. Некоторые считают, что даже если женщина отбивается и орет — это еще не повод закончить общение. К счастью, среди опрошенных таких немного.

Современное западное общество слегка «подъехало» на харассменте, приставаниях и прочей дичи. Скоро дойдет до того, что мужчины в принципе откажутся знакомиться с женщиной. Ничего другого им, наверное, и не останется.

Но наши мужики — сила, мощь)

×

И нам эти ваши западные ценности хм… до лампочки.

Вот интересное исследование от РБК, в нем опросили больше 2000 мужчин и женщин.


Сначала рассмотрим этот надоевший харассмент:

47% мужчин не признают слово «нет» за отказ. Скорее считают это элементом флирта и попыткой проверить серьезность их намерений.

А если слово «нет» не прозвучало, то 39% считают это явным флиртом. Причем даже если женщина активно сопротивляется.

У 7% опрошенных мужиков вообще альтернативное мышление — если отбивается, но не говорит «нет» — значит не против секса. По-моему, это уже клиника.

Грань между флиртом и домогательствами:

Исследовали прикосновения и взяли две зоны: выше и ниже талии. По-русски это грудь и бедра. Так вот, 68% опрошенных играют в «капитана очевидность» — считают прикосновения к этим местам явным домогательством. Да неужели…

Но 26% с ними не согласны и думают, что даже если открыто лапать в этих зонах, то это просто флирт. Понятно, что среди 26% в основном одни мужики.


Возможен ли секс в день знакомства:

Твердым «Да» ответили 85% мужчин. И 48% женщин, кстати, не так уж и мало.

Измены:

43% опрошенных готовы ее оправдать. Например, если она произошла «по глупости», то о ней быстро забудет 20% респондентов, а у 9% уважительная причина — если партнер не устраивает в постели. Остальные 14% тоже находят оправдания и потихоньку изменяют.


Причины развода:

63% — из-за денег и другой материальной бытовухи. Остальные причины: измены и «несовпадение ценностей и стиля жизни». Как-будто до брака не могли договориться о своих ценностях. Ну ладно, их дело.

Итог:

Наши мужчины, да женщины тоже — довольно раскованные в плане отношений, флирта и секса. На знакомства смотрят абсолютно нормально. И хотят создавать семью и рожать детей. А значит радужное ЛГБТ нам не грозит — надеюсь, что никогда.

Источник:

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Метки: знакомства   измена   мужчины   опрос   отношения   развод   флирт   
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34k
Гёз Уленшпигель 48 минут назад
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Мистер Фикс Минуту назад
Почему, если я ободряюще похлопаю женщину по плечу или спине - это нормально, а если по жопе - домогательство?
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3k
RomaXz 23 минуты назад
Опрос о домогательствах, а вывод про лгбт. Больная для автора тема?
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14k
Александр Н. Полчаса назад
"Нет" - это "да", но позже. (С) Задорнов.
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2k
boom 36 минут назад
А если этим 7% предложить ананас в жопу вставить, их "нет"в этот момент как расценивать?:)
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2k
Сергей 40 минут назад
Всё просто,получить удовольствие всем охота.короч нормуль всё,слава богу,у меня сын,а вот отцы дочек пускай и беспокоятся.
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374
Елена Букреева Сергей 17 минут назад
Мужчины от изнасилования не застрахованы тоже, чаще от себеподобных.
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8k
Перст Указующий 41 минуту назад
- поручик Ржевский, в чем секрет вашего успеха?
- я просто подхожу к даме и спрашиваю: "сударыня, можно ли вам вдуть?"
- но ведь за это можно получить по лицу!
- можно получить. А можно и вдуть.
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11k
кира 48 минут назад
Мужчина не дорожит легкой добычей. Если девушка согласна на секс в день знакомства - это не раскованность, это распущенность. С такой женщиной едва ли могут возникнуть серьезные отношения.
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37k
Андрей Час назад
Даже не пытался выстраивать впоследствии серьезных отношений с бабами, которые давали на первом свидании.
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428
Сигизмунд Лазаревич Андрей 51 минуту назад
И что много таких было?
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