«Нет» — не отказ. Опрос россиян о знакомствах и флирте

И нам эти ваши западные ценности хм… до лампочки.

Вот интересное исследование от РБК, в нем опросили больше 2000 мужчин и женщин.

Сначала рассмотрим этот надоевший харассмент:

47% мужчин не признают слово «нет» за отказ. Скорее считают это элементом флирта и попыткой проверить серьезность их намерений.

А если слово «нет» не прозвучало, то 39% считают это явным флиртом. Причем даже если женщина активно сопротивляется.

У 7% опрошенных мужиков вообще альтернативное мышление — если отбивается, но не говорит «нет» — значит не против секса. По-моему, это уже клиника.