«Нет» — не отказ. Опрос россиян о знакомствах и флирте

85% мужчин голосуют за секс в первый день знакомства. Некоторые считают, что даже если женщина отбивается и орет — это еще не повод закончить общение. К счастью, среди опрошенных таких немного.
Современное западное общество слегка «подъехало» на харассменте, приставаниях и прочей дичи. Скоро дойдет до того, что мужчины в принципе откажутся знакомиться с женщиной. Ничего другого им, наверное, и не останется.
Но наши мужики — сила, мощь)
И нам эти ваши западные ценности хм… до лампочки.
Вот интересное исследование от РБК, в нем опросили больше 2000 мужчин и женщин.
Сначала рассмотрим этот надоевший харассмент:
47% мужчин не признают слово «нет» за отказ. Скорее считают это элементом флирта и попыткой проверить серьезность их намерений.
А если слово «нет» не прозвучало, то 39% считают это явным флиртом. Причем даже если женщина активно сопротивляется.
У 7% опрошенных мужиков вообще альтернативное мышление — если отбивается, но не говорит «нет» — значит не против секса. По-моему, это уже клиника.
Грань между флиртом и домогательствами:
Исследовали прикосновения и взяли две зоны: выше и ниже талии. По-русски это грудь и бедра. Так вот, 68% опрошенных играют в «капитана очевидность» — считают прикосновения к этим местам явным домогательством. Да неужели…
Но 26% с ними не согласны и думают, что даже если открыто лапать в этих зонах, то это просто флирт. Понятно, что среди 26% в основном одни мужики.
Возможен ли секс в день знакомства:
Твердым «Да» ответили 85% мужчин. И 48% женщин, кстати, не так уж и мало.
Измены:
43% опрошенных готовы ее оправдать. Например, если она произошла «по глупости», то о ней быстро забудет 20% респондентов, а у 9% уважительная причина — если партнер не устраивает в постели. Остальные 14% тоже находят оправдания и потихоньку изменяют.
Причины развода:
63% — из-за денег и другой материальной бытовухи. Остальные причины: измены и «несовпадение ценностей и стиля жизни». Как-будто до брака не могли договориться о своих ценностях. Ну ладно, их дело.
Итог:
Наши мужчины, да женщины тоже — довольно раскованные в плане отношений, флирта и секса. На знакомства смотрят абсолютно нормально. И хотят создавать семью и рожать детей. А значит радужное ЛГБТ нам не грозит — надеюсь, что никогда.
Источник:
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Что же касается "удовольствие" и "нормуль"... когда я был юн и тоже все было "нормуль", моя бабушка мне сказала: Внучек, не совал бы ты куда ни поподя.
На что я ей ответил: бабуль, все нормуль, мальчики не беременеют.
"Да", ответила она, "но с легкостью остаются без имущества"
Так что, можно, конечно, до 25-ти нафигачить налево и направо, а с 30-ти всю жизнь скрываться от приставов.
- я просто подхожу к даме и спрашиваю: "сударыня, можно ли вам вдуть?"
- но ведь за это можно получить по лицу!
- можно получить. А можно и вдуть.