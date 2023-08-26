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Напоминание о рыбалке: мужчины объяснили, почему им нравятся чулки и колготки в сетку на девушках

Напоминание о рыбалке: мужчины объяснили, почему им нравятся чулки и колготки в сетку на девушках

Автор:
26 августа 2023 08:37
Метки: Юмор   девушки   женщины   красота   мужчины   чулки   
1828
21

В сегодняшнем посте мы попробуем докопаться до истины. Из-за чего мужчины так ведутся на чулки и различную сетчатую женскую одежду? Пользователи социальных сетей постарались сформулировать свои ассоциации.

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Метки: Юмор   девушки   женщины   красота   мужчины   чулки   
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7  комментариев
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11k
Copycat Час назад
а мне норм, но не колготки, а чулки - с женщиной в чулках проще иметь дело чем с женщиной в колготках
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1k
Игорь Меншиков 22 минуты назад
Это тоже напоминает о рыбалке?
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14k
Kostick Час назад
ну конечно, запилить фотку с молодой и симпатичной самочкой - такая и в фуфайке будет привлекательной) а вот когда телеса втискивают в такое, тут уже аналогия только с ветчиной-вязанкой) да ещё из той сетки кубики жира выглядывают.
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10
Leo Kostick 6 минут назад
Скорее с колбасой-вязанкой)
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