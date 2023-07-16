Россияне назвали самую раздражающую привычку у супругов - это не храп

Были и другие варианты ответов: щёлкает суставами, постоянно чавкает, громко хлопает дверями, читает нотации, чрезмерно контролирует и не даёт ступить ни шага, всё время опаздывает или живёт не по средствам. Ну а ничего не раздражает 37% опрошенных мужчин и 30% женщин. По сравнению с опросом 2010 года, этот показатель вырос вдвое.