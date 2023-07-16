Россияне назвали самую раздражающую привычку у супругов - это не храп

И лишь треть опрошенных сказала, что их ничего не раздражает.
По результатам опроса, выяснилось: курение - зло и главный раздражитель у супруга/супруги. Оно стоит на первом месте и у мужчин, и у женщин.
Вот результаты опроса прекрасной половины:
Курение (10%).
Храп (7%).
Манера разбрасывать вещи (6%).
Пристрастие к алкоголю (5%).
Получается, что курение «обогнало» в этом рейтинге алкоголь и даже храп.
Ну а мужчин раздражает:
Курение (8%).
Занудство (2%).
Болтливость (2%).
Лень (2%).
Долгое сидение в
туалете телефоне (2%).
Были и другие варианты ответов: щёлкает суставами, постоянно чавкает, громко хлопает дверями, читает нотации, чрезмерно контролирует и не даёт ступить ни шага, всё время опаздывает или живёт не по средствам. Ну а ничего не раздражает 37% опрошенных мужчин и 30% женщин. По сравнению с опросом 2010 года, этот показатель вырос вдвое.
Источник:
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У меня с моей бывшей он случался с ней и сразу,
а у неё – спустя несколько дней и с другим.
Кадровый ресурс уже проводит опросы о привычках супругов? Мне кажется, что результаты опроса не достоверны. Что бы муж алкаш раздражал жену меньше чем муж курильщик? Среди кого они проводили опрос? Среди бухариков? В каком регионе? В Дагестане?
Жена сразу при их появлении превращается в мерзкую жабу и тварь !
Когда мы познакомились, она много курила. Мне это совсем не нравилось, и она пообещала бросить, когда забеременеет. Но вот она забеременела, и стал я замечать, что от неё частенько попахивает куревом. Однажды я даже застал её за этим делом. Докурив сигарету, она заявила мне, что это я виноват, что она курит. Сказать, что я охренел, это – ничего не сказать.
А она пояснила свою мысль. Оказывается, что я её раздражаю, и курит она чтобы снять стресс.