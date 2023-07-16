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Россияне назвали самую раздражающую привычку у супругов - это не храп

Россияне назвали самую раздражающую привычку у супругов - это не храп

Автор:
16 июля 2023 16:50
Сообщество : Факты
Метки: женщины   мужчины   опрос   привычка   раздражение   россияне   супруги   
3587
4

И лишь треть опрошенных сказала, что их ничего не раздражает.

По результатам опроса, выяснилось: курение - зло и главный раздражитель у супруга/супруги. Оно стоит на первом месте и у мужчин, и у женщин.

Вот результаты опроса прекрасной половины:

Курение (10%).

Храп (7%).

Манера разбрасывать вещи (6%).

Пристрастие к алкоголю (5%).

Получается, что курение «обогнало» в этом рейтинге алкоголь и даже храп.

Ну а мужчин раздражает:

Курение (8%).

Занудство (2%).

Болтливость (2%).

Лень (2%).

Долгое сидение в туалете телефоне (2%).

Были и другие варианты ответов: щёлкает суставами, постоянно чавкает, громко хлопает дверями, читает нотации, чрезмерно контролирует и не даёт ступить ни шага, всё время опаздывает или живёт не по средствам. Ну а ничего не раздражает 37% опрошенных мужчин и 30% женщин. По сравнению с опросом 2010 года, этот показатель вырос вдвое.


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Метки: женщины   мужчины   опрос   привычка   раздражение   россияне   супруги   
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16  комментариев
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12k
Denissg 2 часа назад
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22k
Альберт 38 минут назад
Хуже, когда оргазмы не совпадают.
У меня с моей бывшей он случался с ней и сразу,
а у неё – спустя несколько дней и с другим.
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5k
Горожанин 46 минут назад
То есть пердеть можно, никого и никак не раздражает))
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140
Мандалай Иванович Час назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Шамсуддин Час назад
ЕСли женщина разлюбит то её будет раздражать даже порядочность
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3k
Parus59 Час назад
Опрос SuperJob: россияне стали терпимее относиться к привычкам супругов

Кадровый ресурс уже проводит опросы о привычках супругов? Мне кажется, что результаты опроса не достоверны. Что бы муж алкаш раздражал жену меньше чем муж курильщик? Среди кого они проводили опрос? Среди бухариков? В каком регионе? В Дагестане?
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3k
· · 2 часа назад
Самое раздражающее меня в моей супруге - это её стабильная привычка приглашать своих родителей к нам на 7-10 дней 4-6 раз в год (они живут в другой области) .
Жена сразу при их появлении превращается в мерзкую жабу и тварь !

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10k
Бритва 2 часа назад
с курением полезно определяться еще до сожительства
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90k
Херанука Паибалу 3 часа назад
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August

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