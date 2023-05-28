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Названы города и регионы России, в которых женщины чаще всего бьют своих мужей

Названы города и регионы России, в которых женщины чаще всего бьют своих мужей

Автор:
28 мая 2023 23:49
Сообщество : Жить в России
Метки: жжены   избиения   наказание   опрос   психология   семейное насилие   семейные отношения   супруги   
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Семейные психологи и социологи в ходе телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения" сообщили в каких городах и регионах России жены чаще всего бьют своих мужей. Информация была получена в ходе анонимного опроса более чем 3500 мужчин и 7200 женщин из 48 регионов России.

В число лидеров по домашнему насилию вошли:

Подмосковье, Сочи, Краснодар, Нарьян-Мар, Салехард, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Сахалин, Мурманск, Алушта, Великий Новгород, Самара и Тольятти, Вятка, Псков, Симферополь, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пенза, Калининград, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Биробиджан, Махачкала, Кемерово, Волгоград и Луганск.

Составили психологи и рейтинг поводов для женского рукоприкладства:

— Измена или флирт, любовная переписка с другой женщиной, увидела сервис знакомств на экране;

— Напился, выпил, постоянно пьет, нажирается;

— В приступе ярости;

— Не занимается домом, семьей, предпочитая компьютерные игры, нарды и карты, интернет, смартфон или ТВ;

— Мало зарабатывает, не хочет идти на вторую работу, подработку, таксовать, работать в выходные для увеличения дохода семьи;

— В ответ на жесткую критику фигуры, быта, воспитания детей, образа жизни, досуга;

— За вранье (не связанное с изменами);

— Поднял руку на детей;

— Нарушил мое личное пространство (прочел мой телефон или компьютер, залез в сумочку и т.д.);

— Критиковал маму (тещу), подругу;

— Не дал мне деньги или в обидно указал на финансовую зависимость от него;

Также женщины рассказали, что били своих мужей "выпивши" или будучи беременной и раздраженной.

Интересно, что как сообщили мужчины, они в 98% случаев не рассказывают об избиениях никому, зато 57% женщин делятся переживаниями с подругами, матерью или психологом.

Ранее участники конференции озвучивали главные претензии россиян к своим женам и подругам. В их числе были названы полнота (ожирение, возникшее уже после свадьбы), просмотр "тупых" сериалов, бесполезный скроллинг соцсетей, выпивка, частое общение с мамой или подругами и ревность.

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Метки: жжены   избиения   наказание   опрос   психология   семейное насилие   семейные отношения   супруги   
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705
bad-bubble 53 минуты назад
Абьюзерши чёртовы.
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18k
Алексей Теуш 50 минут назад
Умиляет сочетание двух причин: увидела любовную переписку и мужчина залез в её телефон. Прелесть!
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5k
alex 59 минут назад
А почему ЕКБ в списке дважды?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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