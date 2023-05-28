Названы города и регионы России, в которых женщины чаще всего бьют своих мужей

Составили психологи и рейтинг поводов для женского рукоприкладства:

— Измена или флирт, любовная переписка с другой женщиной, увидела сервис знакомств на экране;

— Напился, выпил, постоянно пьет, нажирается;

— В приступе ярости;

— Не занимается домом, семьей, предпочитая компьютерные игры, нарды и карты, интернет, смартфон или ТВ;

— Мало зарабатывает, не хочет идти на вторую работу, подработку, таксовать, работать в выходные для увеличения дохода семьи;

— В ответ на жесткую критику фигуры, быта, воспитания детей, образа жизни, досуга;

— За вранье (не связанное с изменами);

— Поднял руку на детей;

— Нарушил мое личное пространство (прочел мой телефон или компьютер, залез в сумочку и т.д.);

— Критиковал маму (тещу), подругу;

— Не дал мне деньги или в обидно указал на финансовую зависимость от него;

Также женщины рассказали, что били своих мужей "выпивши" или будучи беременной и раздраженной.