Названы города и регионы России, в которых женщины чаще всего бьют своих мужей

Семейные психологи и социологи в ходе телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения" сообщили в каких городах и регионах России жены чаще всего бьют своих мужей. Информация была получена в ходе анонимного опроса более чем 3500 мужчин и 7200 женщин из 48 регионов России.
В число лидеров по домашнему насилию вошли:
Подмосковье, Сочи, Краснодар, Нарьян-Мар, Салехард, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Сахалин, Мурманск, Алушта, Великий Новгород, Самара и Тольятти, Вятка, Псков, Симферополь, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пенза, Калининград, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Биробиджан, Махачкала, Кемерово, Волгоград и Луганск.
Составили психологи и рейтинг поводов для женского рукоприкладства:
— Измена или флирт, любовная переписка с другой женщиной, увидела сервис знакомств на экране;
— Напился, выпил, постоянно пьет, нажирается;
— В приступе ярости;
— Не занимается домом, семьей, предпочитая компьютерные игры, нарды и карты, интернет, смартфон или ТВ;
— Мало зарабатывает, не хочет идти на вторую работу, подработку, таксовать, работать в выходные для увеличения дохода семьи;
— В ответ на жесткую критику фигуры, быта, воспитания детей, образа жизни, досуга;
— За вранье (не связанное с изменами);
— Поднял руку на детей;
— Нарушил мое личное пространство (прочел мой телефон или компьютер, залез в сумочку и т.д.);
— Критиковал маму (тещу), подругу;
— Не дал мне деньги или в обидно указал на финансовую зависимость от него;
Также женщины рассказали, что били своих мужей "выпивши" или будучи беременной и раздраженной.
Интересно, что как сообщили мужчины, они в 98% случаев не рассказывают об избиениях никому, зато 57% женщин делятся переживаниями с подругами, матерью или психологом.
Ранее участники конференции озвучивали главные претензии россиян к своим женам и подругам. В их числе были названы полнота (ожирение, возникшее уже после свадьбы), просмотр "тупых" сериалов, бесполезный скроллинг соцсетей, выпивка, частое общение с мамой или подругами и ревность.
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