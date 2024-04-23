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Когда понял, что тебе за 30 и ты резко повзрослел

Когда понял, что тебе за 30 и ты резко повзрослел

Автор:
23 апреля 2024 19:06
Сообщество : Юмор
Метки: 30 лет   Прикол   Юмор   взросление   жиза   смех   
1165
14

Этот пост про взрослую жизнь, которая так манила нас в детстве и юношестве. И чего мы добились?

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Метки: 30 лет   Прикол   Юмор   взросление   жиза   смех   
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1  комментарий
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Ден 45 минут назад
Очень похоже на нытьё школьников,которые думают,что после 30 лет-пора на кладбище
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1028 постов (1073 в горячем)

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