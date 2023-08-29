На жительницу Петербурга нашло "моментальное затмение", поэтому она обокрала спящего парня в московском метро

Что мы собственное питание не можем организовать?

"Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами

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