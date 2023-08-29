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На жительницу Петербурга нашло "моментальное затмение", поэтому она обокрала спящего парня в московском метро

На жительницу Петербурга нашло "моментальное затмение", поэтому она обокрала спящего парня в московском метро

Автор:
29 августа 2023 07:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   Петербург   кража   моментальное затмение   
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Женщина заметила, что молодой человек уснул и не теряя времени, она украла у него телефон.

Обнаружив пропажу, 18-летний москвич обратился в полицию. Правоохранители вычислили нарушительницу — 42-летняя женщина.


Она сказала, что украла гаджет потому, что на нее нашло "моментальное затмение". По ее словам, потом она продала телефон.


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Метки: Видео   Метро   Москва   Петербург   кража   моментальное затмение   
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11  комментариев
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20k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Теперь на неё наложат временное искупление.
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9k
Trenzel2003 Минуту назад
Люди совсем перестали с головой дружить. Все, даже дети знают что в метро, да и вообще повсеместно почти везде, натыканы видеокамеры.
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8k
Дмитрий 14 минут назад
Ему ещё повезло. По традиции жителей культурной столицы могла ведь и расчленить! Легко отделался можно сказать!
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1k
an-bask 22 минуты назад
По лицу, эти затмения часто бывали
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−2
цуцей 24 минуты назад
духовные скрепы
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
у бабы..на морде-лица написано..что она уже отбывавшая срок.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 38 минут назад
нехрен спать в метро..там таких сонных морфинистов походу запостой щиплют)
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7k
rutt 50 минут назад
Не торчушка, просто идиотка.
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
жаба
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