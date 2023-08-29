На жительницу Петербурга нашло "моментальное затмение", поэтому она обокрала спящего парня в московском метро

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Женщина заметила, что молодой человек уснул и не теряя времени, она украла у него телефон.
Обнаружив пропажу, 18-летний москвич обратился в полицию. Правоохранители вычислили нарушительницу — 42-летняя женщина.
Она сказала, что украла гаджет потому, что на нее нашло "моментальное затмение". По ее словам, потом она продала телефон.
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