Канадский трудовик-тролль с огромной грудью возвращается в школу

После этого было устроено открытое заседание о дресс-коде учителей, на котором в течение 4 часов представители министерства образования так и не решили, можно ли учителю носить грудь до пупка и парик. В итоге Стивену разрешили ходить в таком виде на уроки, а вот ученикам запретили его фотографировать и снимать на видео, а особы рьяных в этом вопросе будут исключать из школы.

Однако из-за излишнего внимания Стивена отправили в неоплачиваемый отпуск, уточняет DailyMail.