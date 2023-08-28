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Канадский трудовик-тролль с огромной грудью возвращается в школу

Канадский трудовик-тролль с огромной грудью возвращается в школу

Автор:
28 августа 2023 13:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Юмор   транс   тролль   трудовик   фото   школа   
1173
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Учитель трудов в школе Онтарио после того, как совет округа Халтон начал продвигать идеологию гендерной идентичности в школах, решил что он женщина и зовут его Кайла Лемье. Стивен теперь носит парик и огромную накладную грудь. Ну а что такого? Ведь каждый имеет право быть тем, кем он себя считает!

Стивен решил на своём примере показать, что общество слишком заигралось в толерантность и назвал себя Кайла Лемье, нацепив парик и огромную накладную грудь. После этого родители детей начали выражать протест против такого педагога и многие грозились забрать детей из школы, где он работал.

После этого было устроено открытое заседание о дресс-коде учителей, на котором в течение 4 часов представители министерства образования так и не решили, можно ли учителю носить грудь до пупка и парик. В итоге Стивену разрешили ходить в таком виде на уроки, а вот ученикам запретили его фотографировать и снимать на видео, а особы рьяных в этом вопросе будут исключать из школы.

Однако из-за излишнего внимания Стивена отправили в неоплачиваемый отпуск, уточняет DailyMail.

Теперь Кайла Лемье получила приглашение на работу в другую школу. Стивен будет преподавать в средней школе Норы Фрэнсис Хендерсон в Онтарио, где родителей предупредили, что могут возникнуть проблемы с новым учителем. Кроме того, теперь придётся усилить меры безопасности.

Директор новой школы даже выпустил особую памятку, где он заявил, что старшая школа обязана "отстаивать права личности и относиться ко всем с достоинством и уважением".

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Метки: США   Юмор   транс   тролль   трудовик   фото   школа   
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4  комментария
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14k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Удачи тебе, мужик.
Хотя, честно признаться, ты борешься с ветряными мельницами.
Этих ублюдков в штатах, уже не спасти
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6k
hhwost 13 минут назад
а, так это была саркастичная шутка...

"я сделал это просто для лузлов" (с) А.Шикльгрубер
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