Канадский трудовик-тролль с огромной грудью возвращается в школу

Учитель трудов в школе Онтарио после того, как совет округа Халтон начал продвигать идеологию гендерной идентичности в школах, решил что он женщина и зовут его Кайла Лемье. Стивен теперь носит парик и огромную накладную грудь. Ну а что такого? Ведь каждый имеет право быть тем, кем он себя считает!
Стивен решил на своём примере показать, что общество слишком заигралось в толерантность и назвал себя Кайла Лемье, нацепив парик и огромную накладную грудь. После этого родители детей начали выражать протест против такого педагога и многие грозились забрать детей из школы, где он работал.
После этого было устроено открытое заседание о дресс-коде учителей, на котором в течение 4 часов представители министерства образования так и не решили, можно ли учителю носить грудь до пупка и парик. В итоге Стивену разрешили ходить в таком виде на уроки, а вот ученикам запретили его фотографировать и снимать на видео, а особы рьяных в этом вопросе будут исключать из школы.
Однако из-за излишнего внимания Стивена отправили в неоплачиваемый отпуск, уточняет DailyMail.
Теперь Кайла Лемье получила приглашение на работу в другую школу. Стивен будет преподавать в средней школе Норы Фрэнсис Хендерсон в Онтарио, где родителей предупредили, что могут возникнуть проблемы с новым учителем. Кроме того, теперь придётся усилить меры безопасности.
Директор новой школы даже выпустил особую памятку, где он заявил, что старшая школа обязана "отстаивать права личности и относиться ко всем с достоинством и уважением".
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Хотя, честно признаться, ты борешься с ветряными мельницами.
Этих ублюдков в штатах, уже не спасти
"я сделал это просто для лузлов" (с) А.Шикльгрубер