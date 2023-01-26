Почему дети в США ездят в школу на школьных автобусах

Смотря американские фильмы и сериалы, можно заметить одну очень интересную особенность: почти всегда дети приезжают в школу на специальных желтых автобусах, что порождает немало домыслов и недопониманий.
Все-таки существование школьных автобусов непривычно для нашей страны: у нас дети ходят в школу пешком или добираются до нее на общественном транспорте. Централизованно детей до школы довозят только в отдаленных деревнях и селах, где иного выхода просто нет.
Так почему же в США эта практика так популярна? Давайте разберемся вместе.
Безопасность самих детей
Начнем с того, что США — не самая благополучная страна с точки зрения детской безопасности. Киднеппинг, преступления против детей и даже торговля людьми — время от времени новости оттуда и правда удивляют. По этой причине добираться до школы и из нее на школьном автобусе может быть проще и безопаснее, чем идти своим ходом.
Посмотрите на шлагбаум. Дети не могут выбежать в слепую зону.
Конечно, дети могут приехать в школу с родителями или прийти в нее пешком, но значительная часть родителей все равно отдает предпочтение именно автобусам. Все-таки во многих штатах есть особые правила дорожного движения, связанные с этим транспортом: при посадке и высадке детей автомобили должны затормозить и пропустить школьников. Это значительно снижает риск ДТП с ребенком.
Отсутствие тротуаров
Наверное, люди интересующиеся этой темой, знают: далеко не во всех городах США есть тротуары. Это странно, необычно и непривычно, но нередко пешеходных дорожек в городах просто нет: Америка в целом заточена под автомобилистов. По этой причине жителям пригорода не всегда удается добраться из точки А в точку Б пешком. Приходиться пользоваться транспортом.
Проблема в том, что родители не всегда могут подбрасывать детей до школы, ездить по дорогам на велосипеде тоже может быть опасно, а права в США можно получить лишь в подростковом возрасте. Что делать малышам? Пользоваться желтыми автобусами, конечно.
Автобусы — это дешево
Ну, относительно. Все-таки если родителю по пути, то он предпочтет подбросить ребенка до школы на своей машине. Но бывают ситуации, когда до школы приходиться ехать довольно существенное расстояние, которое родителю может быть невыгодно. В этом случае семья просто оплачивает школьный автобус, и ребенок путешествует на нем.
И, да. Школьный автобус не бесплатен. За него надо платить.
Автобусы дисциплинируют
Наверное, почти все родители хоть раз в жизни сталкивались с тем, что ребенок не хочет идти в школу, опаздывает на уроки и в целом пытается уклониться от учебы. Доходит до того, что дитё порой притворяется, что оно ушло в школу, возвращаясь домой после ухода родителей. Со школьным автобусом такой трюк не выйдет.
В определенное время дети должны стоять на остановке и ждать автобуса. И хотя сам автобус может опоздать, дети опоздать не могут: автобус просто уедет без них. Это очень дисциплинирует и не дает детям мешкать. И, да. До дома практически никто и никогда детей не подвозит, их забирают с общей остановки. Все-таки на одной улице может жить и 10 детей, забирать каждого от дома никакого времени не хватит.
А что вы об этом думаете? Считаете ли, что такая практика нужна и нам?
Источник:
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Кстати, у нас колхоз выделал автобус и мы в начальную школу ездили на нём. Правда, он не был жёлтым...
Это так, про советских детей...
"Одноэтажная Америка" - вот главная причина. В пригородных кварталах практически нигде нет городского транспорта - тех самых рейсовых автобусов, на которых дети могли бы проехать свои 2-3 км до школы.
А если вы думаете что там не пилят и не откатывают, то у меня для вас плохие новости.