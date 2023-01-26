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Почему дети в США ездят в школу на школьных автобусах

Почему дети в США ездят в школу на школьных автобусах

Автор:
26 января 2023 10:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   США   автобус   дети   учеба   факты   фото   школа   
2023
4

Смотря американские фильмы и сериалы, можно заметить одну очень интересную особенность: почти всегда дети приезжают в школу на специальных желтых автобусах, что порождает немало домыслов и недопониманий.


Все-таки существование школьных автобусов непривычно для нашей страны: у нас дети ходят в школу пешком или добираются до нее на общественном транспорте. Централизованно детей до школы довозят только в отдаленных деревнях и селах, где иного выхода просто нет.


Так почему же в США эта практика так популярна? Давайте разберемся вместе.


Безопасность самих детей

Начнем с того, что США — не самая благополучная страна с точки зрения детской безопасности. Киднеппинг, преступления против детей и даже торговля людьми — время от времени новости оттуда и правда удивляют. По этой причине добираться до школы и из нее на школьном автобусе может быть проще и безопаснее, чем идти своим ходом.

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Посмотрите на шлагбаум. Дети не могут выбежать в слепую зону.

Конечно, дети могут приехать в школу с родителями или прийти в нее пешком, но значительная часть родителей все равно отдает предпочтение именно автобусам. Все-таки во многих штатах есть особые правила дорожного движения, связанные с этим транспортом: при посадке и высадке детей автомобили должны затормозить и пропустить школьников. Это значительно снижает риск ДТП с ребенком.


Отсутствие тротуаров

Наверное, люди интересующиеся этой темой, знают: далеко не во всех городах США есть тротуары. Это странно, необычно и непривычно, но нередко пешеходных дорожек в городах просто нет: Америка в целом заточена под автомобилистов. По этой причине жителям пригорода не всегда удается добраться из точки А в точку Б пешком. Приходиться пользоваться транспортом.

Проблема в том, что родители не всегда могут подбрасывать детей до школы, ездить по дорогам на велосипеде тоже может быть опасно, а права в США можно получить лишь в подростковом возрасте. Что делать малышам? Пользоваться желтыми автобусами, конечно.


Автобусы — это дешево

Ну, относительно. Все-таки если родителю по пути, то он предпочтет подбросить ребенка до школы на своей машине. Но бывают ситуации, когда до школы приходиться ехать довольно существенное расстояние, которое родителю может быть невыгодно. В этом случае семья просто оплачивает школьный автобус, и ребенок путешествует на нем.

И, да. Школьный автобус не бесплатен. За него надо платить.


Автобусы дисциплинируют

Наверное, почти все родители хоть раз в жизни сталкивались с тем, что ребенок не хочет идти в школу, опаздывает на уроки и в целом пытается уклониться от учебы. Доходит до того, что дитё порой притворяется, что оно ушло в школу, возвращаясь домой после ухода родителей. Со школьным автобусом такой трюк не выйдет.

В определенное время дети должны стоять на остановке и ждать автобуса. И хотя сам автобус может опоздать, дети опоздать не могут: автобус просто уедет без них. Это очень дисциплинирует и не дает детям мешкать. И, да. До дома практически никто и никогда детей не подвозит, их забирают с общей остановки. Все-таки на одной улице может жить и 10 детей, забирать каждого от дома никакого времени не хватит.


А что вы об этом думаете? Считаете ли, что такая практика нужна и нам?

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Метки: Жизнь   США   автобус   дети   учеба   факты   фото   школа   
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33  комментария
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30k
Ashabad 58 минут назад
Мляха буха, ну что за глупые вопросы? Почему "дети в школу ездят на школьных автобусах"?! Да потому что это школьные автобусы для детей, чтобы отвезти их в школу!
Почему люди ходят на ногах, а не на руках? Потому что ноги предназначены для ходьбы!
Кстати, у нас колхоз выделал автобус и мы в начальную школу ездили на нём. Правда, он не был жёлтым...
Это так, про советских детей...
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633
Rom 21 минуту назад
Яркий пример того, как "сделать пост" просто из воздуха. Информативность - ноль. Логика - ноль. Напишу ка просто так что то такое, разбавлю неуместными вопросами, и еще потом спрошу в конце - что вы об этом думаете?
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Какая дурь...
"Одноэтажная Америка" - вот главная причина. В пригородных кварталах практически нигде нет городского транспорта - тех самых рейсовых автобусов, на которых дети могли бы проехать свои 2-3 км до школы.
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1k
Джонни 44 минуты назад
Блиин, а я думал там в школу все на тачках ездят - на Фордах Мустангах.
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14k
Элитный тигр 45 минут назад
Какая охренительная чушь... У нас школы практически в каждом дворе, а там одна на городок, в котором 10-20-30 тыс. населения проживает.
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
У нас в Сочи детей тоже взят на желтом автобусе. Правда это пазик, но он желтый, и школьный )))
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7k
Pravednik84 Час назад
Не знаю как в мегаполисах США, но в одноэтажной Америке навроде Южного Парка, где не очень развит общественный транспорт, где одна школа на 50км (из за малого количества детей на квадратный метр) - это единственное решение.
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1k
Lexx Час назад
У нас школьные автобусы будут стоить столько, что не все захотят платить. А за копейки никто возить не будет.
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
В США плохо развит общественный транспорт. У нас в районах плотной застройки необходимости в школьных автобусах нет, дети ходят пешком. А если в школу добираются дети из окрестных поселков (даже если есть общественный транспорт), их привозят на школьных автобусах.
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201
Хухрмухр Алексей 43 минуты назад
Ага,точно.Поставит тварь свое ведро посреди дороги,нее пройти ,не проехать.
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21k
babuby 2 часа назад
У нас в России, дети тоже в школы ездят на школьных автобусах. Школы в деревнях и сёлах закрывают, а школьников собирает автобус и везёт в город. Медпункты тоже закрываются, но там автобусы не предусмотрены.
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949
Шурман 2 часа назад
Мои дети каждый день ездят на школьном автобусе . В 07:20 идем на остановку ждем этот автобус он приходит в 07:25 в 08:00 дети в школе в 08:15 начинаются уроки , дальше как обычно в 16:30 их привозят на продленку это в 100 метрах от дома там они успевают покушать и сделать уроки .Из школы так же довозят на автобусе правда не на большом а на маленьком бусике , кстати автобусы тоже не очень дешевое удовольствие но мне это дешевле чем ездить на машине до школы .
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Киднаппинг - это очень плохо. Поэтому кидов приучают держаться всегда вместе, чтобы их не киднапнули киднапперы.
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59k
Morder 2 часа назад
''Начнем с того, что США не самая благополучная страна''... тут даже добавить нечего..
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201
Хухрмухр Obrval 40 минут назад
Правильно сказал.Пусть в своем говне варятся.Нам идоры не нужны.
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174
ruslan d 2 часа назад
Странный вопрос
Кстати у нас такое тоже есть в некоторых местах .
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