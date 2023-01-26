Почему дети в США ездят в школу на школьных автобусах

Все-таки существование школьных автобусов непривычно для нашей страны: у нас дети ходят в школу пешком или добираются до нее на общественном транспорте. Централизованно детей до школы довозят только в отдаленных деревнях и селах, где иного выхода просто нет.

Так почему же в США эта практика так популярна? Давайте разберемся вместе.

Безопасность самих детей

Начнем с того, что США — не самая благополучная страна с точки зрения детской безопасности. Киднеппинг, преступления против детей и даже торговля людьми — время от времени новости оттуда и правда удивляют. По этой причине добираться до школы и из нее на школьном автобусе может быть проще и безопаснее, чем идти своим ходом.