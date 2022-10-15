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17 забавных учительских пометок в школьных дневниках

17 забавных учительских пометок в школьных дневниках

Автор:
15 октября 2022 08:49
Сообщество : Юмор
Метки: Дневник   Юмор   забавно   запись   учитель   фото   школа   
682
18

Рано или поздно даже самый прилежный ученик получает замечание от учителя или классного руководителя. Наверняка с вами тоже это случалось.

Так как школьные будни зачастую мало насыщены необычными событиями, педагоги не упускают случая немного соригинальничать и оставить необычную запись в дневниках своих воспитанников. В некоторых случаях они получаются настолько смешными и странными, что у родителей едва удаётся сдержать смех при их прочтении. Как уж тут проводить воспитательную беседу? Тут бы отдышаться и прийти в себя после такого, чтобы хотя бы немножко выглядеть серьёзно.


Школьные будни второклашки

×
×

Твоя дочь — принтер!


Такой талант пропадает


История о сладкоежке, которого застукали


Сын сгущенкаголик — горе в семье.


Ребёнок трудится за двоих


Дитя природы


Когда не смогла подобрать нужных слов


Запись в дневнике дочери второклашки. Конечно, имела серьёзный разговор со мной, но сколько мне стоило сил сдерживать смех. Учитель сказала дочери, что ставит двойку и оставит на второй год. Дочь сказала, что ей всё равно, так как она уезжает в другой город и школу. Судя по записи не только сказала , но и жестами усилила.


Победа в литературной дуэли


Племянник заработал пятерку на литературе и тут же подрался с одноклассником. Теперь в дневнике красуется вот такая надпись.


Подумаешь


Димон, ты уже достал?


Классика же


Он убежал, но обещал вернуться


Коллектив просто не смог ей отказать


Творческую жилку не унять, если она просится наружу


Здорово. Тату-мастер растёт.


Действительно, чего это он?


Мощная Вика


Когда не даётся французский язык


Так надо уметь

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дневник   Юмор   забавно   запись   учитель   фото   школа   
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12k
Мистер Фикс 38 минут назад
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1k
emporio_ss 19 секунд назад
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502
Chuckovsky 6 минут назад
На последней картинке дневник из какого гос-ва?
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13k
Kucher Полчаса назад
В школе на уроке труда подрался я как-то с одноклассником, а у него велосипедная цепь оказалась, ну я в ответ схватил пристааную лестницу и отбивался ей. Учитель труда отнял у нас и то, и другое. А в дневнике у меня тогда записал: "Бил Михайлова по голове лестницей".
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32k
ACU900 37 минут назад
Анекдот:
Поехал Василий Иванович поступать в институт. Через месяц Петька встречает.
- Ну что, Василий Иванович? Сдал экзамены?
- Да понимаешь, Петька. Все сдал: кал сдал, мочу сдал, математику не сдал.
- А что ж тебя там спросили такое?
- Да понимаешь, спросили меня что такое трехчлен в квадрате. Я себе такого даже
представить не мог.
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60k
Опиум для народа 51 минуту назад
Развели ябед своей защитой детей. То ли в наше время - учитель за косяк мог въ"бать угольником или линейкой по башке, зато и жалоб в дневнике было меньше.)
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