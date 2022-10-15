17 забавных учительских пометок в школьных дневниках

Запись в дневнике дочери второклашки. Конечно, имела серьёзный разговор со мной, но сколько мне стоило сил сдерживать смех. Учитель сказала дочери, что ставит двойку и оставит на второй год. Дочь сказала, что ей всё равно, так как она уезжает в другой город и школу. Судя по записи не только сказала , но и жестами усилила.