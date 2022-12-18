Чем закончилась борьба тролля-трудовика с мега-грудью с толерантным обществом

Начало этой истории, достойной экранизации, вы можете почитать здесь. Стивен решил на своём примере доказать, что общество настолько слишком сильно увлеклось игрой в толерантность, что уже теряет всякий здравый смысл.

Поначалу всё шло хорошо. После того как Стивен начал называть себя Кайла Лемье, носить огромную накладную грудь и вызывающую одежду, родители начали протестовать против такого педагога и многие грозились забрать детей из школы, где он работал.