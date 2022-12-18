Чем закончилась борьба тролля-трудовика с мега-грудью с толерантным обществом

Год назад канадского учителя трудов Стивена обвинили в том, что он слишком мужественен и очень плохо относится к трансвеститам. Тогда он решил пойти другим путём и стал известен на весь мир.
Начало этой истории, достойной экранизации, вы можете почитать здесь. Стивен решил на своём примере доказать, что общество настолько слишком сильно увлеклось игрой в толерантность, что уже теряет всякий здравый смысл.
Поначалу всё шло хорошо. После того как Стивен начал называть себя Кайла Лемье, носить огромную накладную грудь и вызывающую одежду, родители начали протестовать против такого педагога и многие грозились забрать детей из школы, где он работал.
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Потом было открытое заседание о дресс-коде для учителей с участием представителей местного министерства образования. За 4 часа решить вопрос о том, можно ли учителю носить одежду в облипочку и накладной бюст до пупа, так и не смогли.
И вот только теперь было вынесено решение по этому вопросу. И можно смело сказать, что Стивен свой трудный бой против толерантного общества проиграл. Ему разрешили ходить в таком виде на уроки, а вот ученикам запретили его фотографировать и снимать на видео, а особы рьяных в этом вопросе будут исключать из школы. Дошло до того, что полиция начала присутствовать на его уроках и бдить, а не оскорбляют ли детки транс-педагога попытками его сфотографировать.
«Как вы знаете, мы не можем комментировать кадровые вопросы, — заявила Sun представитель школьного совета Хизер Фрэнси.
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