Золото из банкомата и полиция на Bentley: 14 фото о том, какой на самом деле Дубай

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Или почему это город будущего.
Посмотрите фотографии Дубая, чтобы понять, насколько удивителен и многогранен этот город.
Тут указатели есть даже в пустыне
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Общественная ванная, в которой можно помыть ноги перед молитвой
Золотой автомобиль
Холодильник на улице, в котором оставляют еду для бездомных
Первый в мире робот-полицейский в Dubai Mall
Даже Starbucks тут словно из восточной сказки
Бесплатная sim-карта, которую выдала иммиграционная служба Дубая
Брошенный автомобиль
Среди пустыни здесь даже есть зимний курорт, где можно покататься на сноуборде
В автопарке дубайской полиции есть Bentley
Мусорные баки на городских улицах в стиле Loui Vuitton
Банкомат, который выдает золото
Просто местное такси
Магазин в заливе для катеров, лодок и яхт
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