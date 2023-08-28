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Золото из банкомата и полиция на Bentley: 14 фото о том, какой на самом деле Дубай

Золото из банкомата и полиция на Bentley: 14 фото о том, какой на самом деле Дубай

Автор:
28 августа 2023 10:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дубай   Жизнь   богатство   золото   люди   пустыня   фото   
1738
15

Или почему это город будущего.

Посмотрите фотографии Дубая, чтобы понять, насколько удивителен и многогранен этот город.


Тут указатели есть даже в пустыне

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Общественная ванная, в которой можно помыть ноги перед молитвой

Золотой автомобиль

Холодильник на улице, в котором оставляют еду для бездомных

Первый в мире робот-полицейский в Dubai Mall

Даже Starbucks тут словно из восточной сказки

Бесплатная sim-карта, которую выдала иммиграционная служба Дубая

Брошенный автомобиль

Среди пустыни здесь даже есть зимний курорт, где можно покататься на сноуборде

В автопарке дубайской полиции есть Bentley

Мусорные баки на городских улицах в стиле Loui Vuitton

Банкомат, который выдает золото

Просто местное такси

Магазин в заливе для катеров, лодок и яхт

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Метки: Дубай   Жизнь   богатство   золото   люди   пустыня   фото   
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6  комментариев
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это не город будущего, а будущий город-призрак. Он им станет, как только кончится нефть или станет неактуальной
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463
Александр Сергеев 3 минуты назад
Кому интересно, ролик про Дубай,где все далеко не так хорошо,как рассказывают в журналах и инете.
Ссылка youtu.be
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Когда-нибудь этот нефтяной "оазис" провалится в подземные пустоты, если до того не полыхнёт синим пламенем, окутав полмира чёрной мглой
...
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