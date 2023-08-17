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Овдовевший мужчина стал "дедушкой" для соседских детей

Овдовевший мужчина стал "дедушкой" для соседских детей

Автор:
17 августа 2023 20:25
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   США   добро   истории   люди   пожилые   пожилые люди   семья   фото   
1861
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Семья из США переехала в новый дом, и познакомилась с пожилым соседом — 82-летним вдовцом по имени Пол. Они и не подозревали, что через некоторое время этот мужчина станет для них самым близким человеком.

Эта трогательная история произошла в Лонг-Айленде, США. 32-летняя Шарейн и её 42-летний муж Уилсон познакомились с 82-летним Полом Каллаханом в марте прошлого года. Семья с тремя детьми только переехала в новый дом, и делала ремонт. А пожилой мужчина жил по соседству, и предложил им воспользоваться его стремянкой. Так и завязалось знакомство. Они узнали, что за полгода до того, как они сюда переехали, у Пола скончалась супруга — и теперь он жил в одиночестве.

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Но одиночество продлилось недолго. Со временем семья так сблизилась с Полом, что он буквально стал их любимым "дедушкой". Теперь они видятся почти каждый день, и Пола с радостью приглашают на все семейные пикники и праздники. Пол также всегда помогает семье и даёт советы по ремонту, и во всевозможных вопросах.


"Пол для нас — как любимый дедушка. Он всегда приходит с маленькими подарочками для детей. Они много играют с ним и называют его дядей Полом. А ещё, у него всегда много интересных историй," - поделилась мать семейства.

По словам Шарейн, дети души не чают в "дедушке" — а он всем сердцем любит их в ответ. После кончины супруги, эти дети стали для Пола отдушиной. Кроме того, по рассказам мужчины, он вырос в многодетной семье, и был всегда окружён детьми. Вот такая добрая история!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   США   добро   истории   люди   пожилые   пожилые люди   семья   фото   
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11  комментариев
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Вы будете смеяться, но я в этом ничего плохого не вижу, тем более что семья не НИГЕРЫ, а вполне себе НЕГРЫ (в хорошем смысле).
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Есть такой фильм.
Советую к просмотру
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1k
Павел 43 минуты назад
Ой да ладно это же фильм "мой ужасный сосед" , видно снят по этой истории
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11k
Властелин 56 минут назад
С неграми связался. Но не это важно гриль у него на 5 конфорок офигительный.
Я ещё заметил что америкосы не зачехляют грили. Гриль не зачехленный быстро превратиться в труху.
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1k
КАКАнгел Час назад
Нигеры. им верить нельзя. зарежут они старика . сейчас наркотики кончатся и хана старому. не может черномазый по другому.
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38k
Седой 2 часа назад
А где свои дети, внуки?
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