Овдовевший мужчина стал "дедушкой" для соседских детей

Но одиночество продлилось недолго. Со временем семья так сблизилась с Полом, что он буквально стал их любимым "дедушкой". Теперь они видятся почти каждый день, и Пола с радостью приглашают на все семейные пикники и праздники. Пол также всегда помогает семье и даёт советы по ремонту, и во всевозможных вопросах.



"Пол для нас — как любимый дедушка. Он всегда приходит с маленькими подарочками для детей. Они много играют с ним и называют его дядей Полом. А ещё, у него всегда много интересных историй," - поделилась мать семейства.