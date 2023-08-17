Овдовевший мужчина стал "дедушкой" для соседских детей

Семья из США переехала в новый дом, и познакомилась с пожилым соседом — 82-летним вдовцом по имени Пол. Они и не подозревали, что через некоторое время этот мужчина станет для них самым близким человеком.
Эта трогательная история произошла в Лонг-Айленде, США. 32-летняя Шарейн и её 42-летний муж Уилсон познакомились с 82-летним Полом Каллаханом в марте прошлого года. Семья с тремя детьми только переехала в новый дом, и делала ремонт. А пожилой мужчина жил по соседству, и предложил им воспользоваться его стремянкой. Так и завязалось знакомство. Они узнали, что за полгода до того, как они сюда переехали, у Пола скончалась супруга — и теперь он жил в одиночестве.
Но одиночество продлилось недолго. Со временем семья так сблизилась с Полом, что он буквально стал их любимым "дедушкой". Теперь они видятся почти каждый день, и Пола с радостью приглашают на все семейные пикники и праздники. Пол также всегда помогает семье и даёт советы по ремонту, и во всевозможных вопросах.
"Пол для нас — как любимый дедушка. Он всегда приходит с маленькими подарочками для детей. Они много играют с ним и называют его дядей Полом. А ещё, у него всегда много интересных историй," - поделилась мать семейства.
По словам Шарейн, дети души не чают в "дедушке" — а он всем сердцем любит их в ответ. После кончины супруги, эти дети стали для Пола отдушиной. Кроме того, по рассказам мужчины, он вырос в многодетной семье, и был всегда окружён детьми. Вот такая добрая история!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я ещё заметил что америкосы не зачехляют грили. Гриль не зачехленный быстро превратиться в труху.