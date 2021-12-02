Дубай — крупнейший город в ОАЭ, который для каждого туриста выступает синонимом роскоши и богатства.
Все потому, что в мегаполисе процветает действительно иной уровень жизни: преступности как таковой нет, на парковках стоят никому не нужные дорогие автомобили, а простую работу выполняют роботы, экономя человеческие ресурсы. Ниже представляем 10 фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае.
Город полон золота
Одна из самых ярких характеристик города — золото, которого там в избытке. Здесь действует рынок золота, состоящий более чем из 400 торговых точек. Многие из магазинов работают уже нескольких десятков лет.
Активное строительство
В городе строят много и безостановочно. Известно, что в одно время в Дубае было запущено в работу около 25% строительных кранов планеты.
Такси есть даже в торговых центрах
В городе многие передвигаются на такси — оно там довольно дешевое. Однако торговые центры настолько огромные, что автомобиль не помешал бы и там. Потому систему такси запустили в крупных гипермаркетах.
Можно купить уникальный автомобильный номер
Уникальные номера для авто можно приобрести на аукционе, правда, заплатить за них придется немало. В 2008 году продали знак с первым номером за рекордную сумму — более 14 млн долларов.
Метро без машиниста
В городе находится одна из самых развитых систем метрополитена в мире. Так, для управления машиной даже не потребовались люди — вместо машиниста вагоны направляет компьютер.
Остановки высшего класса
Остановки общественного транспорта оснащены по последнему слову техники. В жаркую погоду внутри работают кондиционеры.
Людей заменяют работами
В Дубае стремятся автоматизировать абсолютно все процессы, какие только возможно. Правительство работает над программой, в соответствии с которой уже к 2030 году обязанности доброй доли работников полиции будут выполнять роботы.
То тут, то там стоят брошенные автомобили
На парковках и в песках пустынь можно увидеть брошенные автомобили, которые стоят целое состояние. Нет, их не забыли там. Просто машины оказались конфискованными, либо же ими владеют люди, которым пришлось уехать из страны в срочном порядке.
Нет преступности
В силу того, что по всему городу установлены камеры, которые просматривает полиция, преступности практически нет. У нарушителя там нет возможности уйти от ответственности.
АЗС приезжают к автомобилю, а не наоборот
Широко распространены заправки на колесах. Так, они сами способны находить клиентов, а не наоборот.
И еще несколько роскошных фото:
Источник:
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ps некоторые могут возразить - "так тех бусурман мало, а нас много", так и кроме нефти у нас и газ, и люминий с чюгунием, леса, и прочие ништяки. да просто воду байкальскую по баклажкам разливай, да продавай. ан нет, у нас свой, особый путь! тот байкал надо засрать всякими отходами, а потом его китаёзам в аренду сдать.