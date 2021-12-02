Все потому, что в мегаполисе процветает действительно иной уровень жизни: преступности как таковой нет, на парковках стоят никому не нужные дорогие автомобили, а простую работу выполняют роботы, экономя человеческие ресурсы. Ниже представляем 10 фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае.





Город полон золота

Одна из самых ярких характеристик города — золото, которого там в избытке. Здесь действует рынок золота, состоящий более чем из 400 торговых точек. Многие из магазинов работают уже нескольких десятков лет.