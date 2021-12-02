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Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае

Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае (16 фото)

Автор:
02 декабря 2021 09:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   дубай   красота   люди   оаэ   путешествия   роскошь   фото   
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Дубай — крупнейший город в ОАЭ, который для каждого туриста выступает синонимом роскоши и богатства.


Все потому, что в мегаполисе процветает действительно иной уровень жизни: преступности как таковой нет, на парковках стоят никому не нужные дорогие автомобили, а простую работу выполняют роботы, экономя человеческие ресурсы. Ниже представляем 10 фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае.


Город полон золота

Одна из самых ярких характеристик города — золото, которого там в избытке. Здесь действует рынок золота, состоящий более чем из 400 торговых точек. Многие из магазинов работают уже нескольких десятков лет.

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Активное строительство

В городе строят много и безостановочно. Известно, что в одно время в Дубае было запущено в работу около 25% строительных кранов планеты.


Такси есть даже в торговых центрах

В городе многие передвигаются на такси — оно там довольно дешевое. Однако торговые центры настолько огромные, что автомобиль не помешал бы и там. Потому систему такси запустили в крупных гипермаркетах.


Можно купить уникальный автомобильный номер

Уникальные номера для авто можно приобрести на аукционе, правда, заплатить за них придется немало. В 2008 году продали знак с первым номером за рекордную сумму — более 14 млн долларов.


Метро без машиниста

В городе находится одна из самых развитых систем метрополитена в мире. Так, для управления машиной даже не потребовались люди — вместо машиниста вагоны направляет компьютер.


Остановки высшего класса

Остановки общественного транспорта оснащены по последнему слову техники. В жаркую погоду внутри работают кондиционеры.


Людей заменяют работами

В Дубае стремятся автоматизировать абсолютно все процессы, какие только возможно. Правительство работает над программой, в соответствии с которой уже к 2030 году обязанности доброй доли работников полиции будут выполнять роботы.


То тут, то там стоят брошенные автомобили

На парковках и в песках пустынь можно увидеть брошенные автомобили, которые стоят целое состояние. Нет, их не забыли там. Просто машины оказались конфискованными, либо же ими владеют люди, которым пришлось уехать из страны в срочном порядке.


Нет преступности

В силу того, что по всему городу установлены камеры, которые просматривает полиция, преступности практически нет. У нарушителя там нет возможности уйти от ответственности.


АЗС приезжают к автомобилю, а не наоборот

Широко распространены заправки на колесах. Так, они сами способны находить клиентов, а не наоборот.

И еще несколько роскошных фото:

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Метки: Жизнь   дубай   красота   люди   оаэ   путешествия   роскошь   фото   
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9  комментариев
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40k
dima423 Полчаса назад
В городе находится одна из самых развитых систем метрополитена в мире. (с) - Автор шутит чтоль? В Мосскве в 1940 году была более развитая система метро)))

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224
Шурман Полчаса назад
Самое интересное что и с бухлом там проблема , есть специальные магазины на территории отеля они отделены и на вид закрыты , цены там пипец , с сигаретами та же беда
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10k
Kostick Полчаса назад
дикари чортовы! ну кто так нефтью распоряжается?
ps некоторые могут возразить - "так тех бусурман мало, а нас много", так и кроме нефти у нас и газ, и люминий с чюгунием, леса, и прочие ништяки. да просто воду байкальскую по баклажкам разливай, да продавай. ан нет, у нас свой, особый путь! тот байкал надо засрать всякими отходами, а потом его китаёзам в аренду сдать.
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674
Питер Крузо Полчаса назад
И нет центральной канализации)))))))))))))))
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