FISHKINET
Сообщество Криминал 2088 постов • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
На пляже в Туапсе ревнивый мужчина пытался зарезать свою возлюбленную

На пляже в Туапсе ревнивый мужчина пытался зарезать свою возлюбленную

Автор:
28 августа 2023 09:04
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   нож   пляж   полиция   попытка убийства   ревность   туапсе   
1119
2
2

Бойфренд нанёс девушке 15 ударов ножом, приревновав её к другому отдыхающему.

Кровавая драма разыгралась 25 августа в посёлке Сосновом Туапсинского района. На глазах у многочисленных отдыхающих мужчина набросился на девушку и не менее 15 раз ударил её ножом.


На помощь несчастной пришли отдыхающие. Один из туристов, выбежав из воды, с помощью шезлонга отогнал напавшего от жертвы.

"Отелло" попытался скрыться, но его задержали. Выяснилось, что напавший - 25-летний местный житель, приревновавший свою знакомую к туристу. Женщина приехала на отдых из Салехарда, познакомилась с туапсинцем. У них завязался курортный роман. 25 августа парочка пришла на пляж отдохнуть, и молодой человек приревновал свою спутницу. Вместо того, чтобы поговорить с женщиной и обсудить отношения, ревнивец схватился за нож.


Пострадавшую спешно госпитализировали. Сейчас она находится на лечении в клинике, а вот против туапсинца уже возбудили уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Видео   нож   пляж   полиция   попытка убийства   ревность   туапсе   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Kostick 46 минут назад
а нефик с чебуреками крутить романы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
мемфрид 15 минут назад
Ибо не порядочное это дело- у чурок угольки отсасывать. Чернильница, конечно, 15 ножевых не заслужила. Но не особо её жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx 23 минуты назад
Закономерный итог для чернильниц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pravednik84 Полчаса назад
Я так воспитан что ревность ессно испытываю, но строго её контролирую, да и жена не даёт сне серьёзных поводов расстраиваться (хоть и вредничает иногда на словах на эту тему).
Ребята, ушла, так ушла - девочкам тоже не просто уйти, нормального мальчика тоже не легко найти. Биться обратно бесполезно (френдзона с редкими сексконтактами, и это при особом везении, ваш удел). Забейте, забудьте и живите дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
FatZilla 36 минут назад
>>Вместо того, чтобы поговорить с женщиной и обсудить отношения, ревнивец схватился за нож.<<

А зачем вообще говорить? Посылаешь подальше и разрываешь отношения. На планете 4 миллиарда женщин ещё, он ещё молод, и смысл было себе на тюрьму зарабатывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 44 минуты назад
Сколько раз говорили, что не надо с черножопыми связываться. Дай Бог поправиться ей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

182726



Другие посты автора
Популярное в сообществах
BMW — не марка авто, а диагноз
BMW — не марка авто, а диагноз
В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо
В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо
Набирающие популярность в сообществах
KKND 2: Krossfire...⁠⁠
KKND 2: Krossfire...⁠⁠
Лагман. Мультискороварка. Лапша из лавки
Лагман. Мультискороварка. Лапша из лавки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#забавно#Юмор#Прикол#ДТП#милота#деньги#драка#отношения
#люди#СССР#интересно#девушки#природа#кино#новости#удивительно#авария
#история#животные#факты#знаменитости#Вещи#Мемы#алкоголь#мир#конфликт
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже Отметили окончание "ковикул": в центре Туапсе туристы устроили стрельбу из движущегося авто Отметили окончание "ковикул": в центре Туапсе туристы устроили стрельбу из движущегося авто В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии В Москве задержали трансгендера Хилми за публичную демонстрацию порнографии

На что жалуетесь?

Вернуться