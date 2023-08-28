На пляже в Туапсе ревнивый мужчина пытался зарезать свою возлюбленную

"Отелло" попытался скрыться, но его задержали. Выяснилось, что напавший - 25-летний местный житель, приревновавший свою знакомую к туристу. Женщина приехала на отдых из Салехарда, познакомилась с туапсинцем. У них завязался курортный роман. 25 августа парочка пришла на пляж отдохнуть, и молодой человек приревновал свою спутницу. Вместо того, чтобы поговорить с женщиной и обсудить отношения, ревнивец схватился за нож.





Пострадавшую спешно госпитализировали. Сейчас она находится на лечении в клинике, а вот против туапсинца уже возбудили уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.





