На пляже в Туапсе ревнивый мужчина пытался зарезать свою возлюбленную

Бойфренд нанёс девушке 15 ударов ножом, приревновав её к другому отдыхающему.
Кровавая драма разыгралась 25 августа в посёлке Сосновом Туапсинского района. На глазах у многочисленных отдыхающих мужчина набросился на девушку и не менее 15 раз ударил её ножом.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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На помощь несчастной пришли отдыхающие. Один из туристов, выбежав из воды, с помощью шезлонга отогнал напавшего от жертвы.
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"Отелло" попытался скрыться, но его задержали. Выяснилось, что напавший - 25-летний местный житель, приревновавший свою знакомую к туристу. Женщина приехала на отдых из Салехарда, познакомилась с туапсинцем. У них завязался курортный роман. 25 августа парочка пришла на пляж отдохнуть, и молодой человек приревновал свою спутницу. Вместо того, чтобы поговорить с женщиной и обсудить отношения, ревнивец схватился за нож.
Пострадавшую спешно госпитализировали. Сейчас она находится на лечении в клинике, а вот против туапсинца уже возбудили уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.
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Ребята, ушла, так ушла - девочкам тоже не просто уйти, нормального мальчика тоже не легко найти. Биться обратно бесполезно (френдзона с редкими сексконтактами, и это при особом везении, ваш удел). Забейте, забудьте и живите дальше.
А зачем вообще говорить? Посылаешь подальше и разрываешь отношения. На планете 4 миллиарда женщин ещё, он ещё молод, и смысл было себе на тюрьму зарабатывать.