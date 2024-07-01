"Стой! Стрелять буду!": в Красноярском крае задержали пьяного лихача, устроившего заезд по пляжу

От медосвидетельствования он отказался, хотя по мнению правоохранителей был под хмельком. В итоге 29-летний мужчина из Усть-Абаканского района был арестован на пять суток. Ему грозит серьёзное наказание: лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф более 30 тысяч рублей. А внедорожник передали его супруге.