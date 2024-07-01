"Стой! Стрелять буду!": в Красноярском крае задержали пьяного лихача, устроившего заезд по пляжу

Полицейскому пришлось запрыгнуть в авто на ходу, чтобы остановить нарушителя.
Неподалёку от Красноярского водохранилища на территории Потрошиловского бора есть небольшой пляж. Там спасаются от жары отдыхающие, а водителю Toyota Land Cruiser Prado, видимо, сильно напекло голову, и он пустился в опасные покатушки. Нарушитель гонял по пляжу, совершал опасные манёвры и вёл себя неадекватно.
Правоохранители потребовали гонщика остановиться, но тот не собирался прерывать заезд. Полицейскому пришлось запрыгнуть в авто на ходу - лишь тогда нарушитель был остановлен.
От медосвидетельствования он отказался, хотя по мнению правоохранителей был под хмельком. В итоге 29-летний мужчина из Усть-Абаканского района был арестован на пять суток. Ему грозит серьёзное наказание: лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф более 30 тысяч рублей. А внедорожник передали его супруге.
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А можно я туда гулять не пойду?