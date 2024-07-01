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"Стой! Стрелять буду!": в Красноярском крае задержали пьяного лихача, устроившего заезд по пляжу

"Стой! Стрелять буду!": в Красноярском крае задержали пьяного лихача, устроившего заезд по пляжу

Автор:
01 июля 2024 09:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Красноярский край   авто   задержание   пляж   покатушки   полиция   
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Полицейскому пришлось запрыгнуть в авто на ходу, чтобы остановить нарушителя.

Неподалёку от Красноярского водохранилища на территории Потрошиловского бора есть небольшой пляж. Там спасаются от жары отдыхающие, а водителю Toyota Land Cruiser Prado, видимо, сильно напекло голову, и он пустился в опасные покатушки. Нарушитель гонял по пляжу, совершал опасные манёвры и вёл себя неадекватно.


Правоохранители потребовали гонщика остановиться, но тот не собирался прерывать заезд. Полицейскому пришлось запрыгнуть в авто на ходу - лишь тогда нарушитель был остановлен.


От медосвидетельствования он отказался, хотя по мнению правоохранителей был под хмельком. В итоге 29-летний мужчина из Усть-Абаканского района был арестован на пять суток. Ему грозит серьёзное наказание: лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф более 30 тысяч рублей. А внедорожник передали его супруге.


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Метки: Видео   Красноярский край   авто   задержание   пляж   покатушки   полиция   
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5  комментариев
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Отвратительный Мужик 55 минут назад
Маловато наказание для подобного конченного идиота.
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Олег 16 минут назад
машина должна быть перекрашена в камуфляж и уехать на СВО, а урод должен сесть за покушение на убийство отдыхающих и применение насилия к полицейским
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8k
S__D Полчаса назад
Потрошиловский бор
.
А можно я туда гулять не пойду?
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3k
Сергей 58 минут назад
Водка мозг не отключает, она проверят, есть ли он.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2278 постов (2267 в горячем)

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