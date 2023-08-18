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У лебедей в английском городке есть милейшая традиция

У лебедей в английском городке есть милейшая традиция

Автор:
18 августа 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Англия   дикая природа   лебеди   лебедь   мило   природа   птица   птицы   традиции   фото   
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В маленьком английском городке Уэллс обитает стая лебедей, у которых есть одна очаровательная традиция, которая берёт начало в 1850-х годах. Чтобы посмотреть на это, сюда съезжается множество туристов.

Маленький городок Уэллс в Англии утопает в пышной зелени, а на каждом уголке здесь — красивая архитектура. Сюда каждый год съезжается множество туристов, в том числе, чтобы посмотреть на одну очаровательную местную традицию. У здешнего Дворца епископа обитает стая лебедей. Каждый раз, когда птицы голодны, они подплывают к одному из окон дворца, и звонят в колокольчики. Умные птицы научились дёргать за ниточки, предупреждая персонал дворца о том, что они хотят покушать. Конечно же, лебеди сразу получают свои угощения.

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Эта традиция имеет глубокие исторические корни и начинается с 1850-х годов. Когда-то дочь епископа первой "научила" лебедей звонить в колокольчики, и это продолжается по сей день. Сами лебеди передают эту традицию своим птенцам, показывая им, как нужно дёргать за ниточку. Лебедям дают специально приготовленный корм, который удовлетворяет их потребностям и обеспечивает полноценное питание. Кстати, некоторые лебеди прибыли сюда из британской спасательной организации Swan Rescue. Одна спасённая пара лебедей — Грейс и Габриэль, — живут здесь с 2019 года. Птенцы у них появляются каждый год, поэтому в пруду живут уже четыре поколения лебедей.

Помещения дворца и его дворики украшены изображениями и статуями лебедей. Здесь очень любят и уважают этих птиц, а их красота напоминает людям, как важно иногда остановиться, и просто посмотреть на прекрасные творения природы. Однако, защитники животных сообщают, что многие туристы вредят лебедям, пытаясь кормить их хлебом. Хлеб, особенно в больших количествах, может вызвать проблемы с питанием и даже привести к заболеваниям у этих птиц. Поэтому в случае с лебедями (а также утками), лучше кормить их овсянкой, просом, ячменем, пшеницей, или мелко нарезанными овощами: картофелем, свёклой, морковью, капустой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   дикая природа   лебеди   лебедь   мило   природа   птица   птицы   традиции   фото   
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Enigma Kuutar 52 минуты назад
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Aleksei 8 минут назад
Действительно милая традиция .
А у нас штрафы имеются за кормежку птиц в парках хлебобулочными.. давно уже известно-это медленная смерть для них.
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