У лебедей в английском городке есть милейшая традиция

Помещения дворца и его дворики украшены изображениями и статуями лебедей. Здесь очень любят и уважают этих птиц, а их красота напоминает людям, как важно иногда остановиться, и просто посмотреть на прекрасные творения природы. Однако, защитники животных сообщают, что многие туристы вредят лебедям, пытаясь кормить их хлебом. Хлеб, особенно в больших количествах, может вызвать проблемы с питанием и даже привести к заболеваниям у этих птиц. Поэтому в случае с лебедями (а также утками), лучше кормить их овсянкой, просом, ячменем, пшеницей, или мелко нарезанными овощами: картофелем, свёклой, морковью, капустой.