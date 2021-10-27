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Как две капли воды: наглядные фото о невероятной силе ДНК

Как две капли воды: наглядные фото о невероятной силе ДНК (17 фото)

Автор:
27 октября 2021 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Родственник   гены   днк   люди   подборка   похожи   фото   
1136
17

Иногда сходство детей и их родителей так очевидно, что бросается в глаза сразу. "Ты - копия мамы/папы!" - такую фразу герои нашей подборки слышали не раз. Пользователи решили доказать, что гены - это очень важно.

Как бы далеко не продвинулась наука, порой всё равно невозможно поверить в то, насколько же всесильны человеческие гены! Именно они делают так, что девушка выглядит точь-в-точь как своя бабушка на портретах из ранней молодости, а на детских фотографиях иногда вообще непонятно где папа, а где сын. И пока учёные старательно изучают генетику, последнее слово остаётся за природой. И часто она подкидывает невероятные сюрпризы!

Вся моя семья говорит, что больше всего я похож на дедушку

×

Некоторые считают, что мы с дочкой почти одинаковые

Бабушка, мама и я

Папа и сын — найдите отличия

 Во время карантина мы с отцом, независимо друг от друга, решили отращивать бороду

Вместе с папой вы бы выиграли конкурс на лучшего пирата!

Я и мама в 16 лет

Мой семилетний сын выглядит как мини-я

Я и дочка в годовалом возрасте

Мой прадедушка и мой папа. Гены — это просто безумие

Дочка не понимала, почему все говорят, что мы похожи. Сделала для неё этот коллаж

Мы с мамой практически неотличимы

Так, а теперь уточните, кто же здесь мама?


Я и мой сын с разницей в 26 лет

Мама в1995 году и я в 2013-м


Так вот они какие, гены привлекательности!

Мама в 19 лет и я в том же возрасте

У меня захватывает дух от того, насколько я похожа на свою бабушку

Теперь вы и сами убедились в том, насколько же сильны гены!

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Метки: Родственник   гены   днк   люди   подборка   похожи   фото   
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2  комментария
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12k
Хью́берт 2 часа назад
Когда смотрю подобные подборки, всякий раз этот момент из Золотого телёнка вспоминаю.
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Ruk Час назад
сова на глобус
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