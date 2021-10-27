Как две капли воды: наглядные фото о невероятной силе ДНК

Иногда сходство детей и их родителей так очевидно, что бросается в глаза сразу. "Ты - копия мамы/папы!" - такую фразу герои нашей подборки слышали не раз. Пользователи решили доказать, что гены - это очень важно.
Как бы далеко не продвинулась наука, порой всё равно невозможно поверить в то, насколько же всесильны человеческие гены! Именно они делают так, что девушка выглядит точь-в-точь как своя бабушка на портретах из ранней молодости, а на детских фотографиях иногда вообще непонятно где папа, а где сын. И пока учёные старательно изучают генетику, последнее слово остаётся за природой. И часто она подкидывает невероятные сюрпризы!
Вся моя семья говорит, что больше всего я похож на дедушку
Некоторые считают, что мы с дочкой почти одинаковые
Бабушка, мама и я
Папа и сын — найдите отличия
Во время карантина мы с отцом, независимо друг от друга, решили отращивать бороду
Вместе с папой вы бы выиграли конкурс на лучшего пирата!
Я и мама в 16 лет
Мой семилетний сын выглядит как мини-я
Я и дочка в годовалом возрасте
Мой прадедушка и мой папа. Гены — это просто безумие
Дочка не понимала, почему все говорят, что мы похожи. Сделала для неё этот коллаж
Мы с мамой практически неотличимы
Так, а теперь уточните, кто же здесь мама?
Я и мой сын с разницей в 26 лет
Мама в1995 году и я в 2013-м
Так вот они какие, гены привлекательности!
Мама в 19 лет и я в том же возрасте
У меня захватывает дух от того, насколько я похожа на свою бабушку
Теперь вы и сами убедились в том, насколько же сильны гены!
Источник:
- 14 крутых фотографий, на которых запечатлены внезапные пересечения известных людей
- 20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто
- Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала
- Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно
- 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце
Понравилось32