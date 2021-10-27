Как две капли воды: наглядные фото о невероятной силе ДНК

Как бы далеко не продвинулась наука, порой всё равно невозможно поверить в то, насколько же всесильны человеческие гены! Именно они делают так, что девушка выглядит точь-в-точь как своя бабушка на портретах из ранней молодости, а на детских фотографиях иногда вообще непонятно где папа, а где сын. И пока учёные старательно изучают генетику, последнее слово остаётся за природой. И часто она подкидывает невероятные сюрпризы!

Вся моя семья говорит, что больше всего я похож на дедушку