Каменная сказка матушки Шиптон

Появилась на свет она в 1488 году. Мать – юная Агата, на тот момент едва справила 15-летие. Кем был отец – неизвестно, поскольку высокой моралью Агата не отличалась. Впоследствии народ шептался, что зачала она от самого дьявола. Больно уж уродливой была девочка – огромная голова, искривлённые конечности, горящий взгляд.

Спустя два года мать Урсулы ушла в монастырь. А ребёнка отдали на воспитание местной женщине. Девочка мало интересовалась играми с другими детьми. Её больше привлекали звери, птицы, травы. Лес, реки и собственные мысли.