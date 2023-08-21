Каменная сказка матушки Шиптон

Всякого рода провидцы и предсказатели всегда вызывали интерес со стороны общественности. И этот персонаж стал настолько популярным в Англии, что породил множество легенд.
В небольшом городе Нерсборо, что в графстве Северный Йоркшир, есть одна пещера. Которая стала местом паломничества оккультистов всех рангов, а также обычных туристов. В этой пещере, если верить преданию, появилась на свет Урсула Саутейл, которая впоследствии вошла в историю как матушка Шиптон.
Появилась на свет она в 1488 году. Мать – юная Агата, на тот момент едва справила 15-летие. Кем был отец – неизвестно, поскольку высокой моралью Агата не отличалась. Впоследствии народ шептался, что зачала она от самого дьявола. Больно уж уродливой была девочка – огромная голова, искривлённые конечности, горящий взгляд.
Спустя два года мать Урсулы ушла в монастырь. А ребёнка отдали на воспитание местной женщине. Девочка мало интересовалась играми с другими детьми. Её больше привлекали звери, птицы, травы. Лес, реки и собственные мысли.
Опекунша утверждала, что с появлением девочки в доме регулярно творилась всякая чертовщина. Малышка и не подтверждала, и не отрицала своей причастности к перемещению предметов и неожиданным плясовым приступам у прислуги.
В 24 года она вышла замуж за плотника Тоби Шиптона, хоть и обладала малопривлекательной внешностью. Народ стал шептаться, что женщина приворожила видного парня. Ведь ни один мужчина в здравом уме не польстится на замухрышку с крючковатым носом, горящими глазами и искривлённым телом. Впрочем, супругов мнение окружающих интересовало мало. Они жили вполне себе счастливо, хотя и не завели детей.
Ведьма и провидица
С этого времени матушка Шиптон стала предсказывать будущее. По крайней мере, так считается, поскольку начиная с 1641 года стали появляться брошюры с предсказаниями женщины, которой на тот момент уже 80 лет не было в живых.
Собрал и адаптировал их в единый сборник «Жизнь и смерть матушки Шиптон» Ричард Хед. Произведение получилось любопытное. В частности, женщина предсказала такие значимые события как правление «королевы девяти дней» леди Джейн Грей, казнь Марии Шотландской и разгром испанцев Фрэнсисом Дрейком в 1588 году.
В перечне предсказаний матушки Шиптон были и знаменитый лондонский пожар 1666 года, и Великая эпидемия чумы, унесшая жизнь 20% населения британской столицы. Конечно, в них имеется упоминание и о конце света. Что логично, ведь о нём не вещал только ленивый. А вот аналогов таких моментов как «ясновидение» детей Золотого Века и пришельцы, «изрыгаемые серебристым Змеем», не встречается ни в одном другом провидческом источнике.
Как при такой прозорливости женщина не отправилась на костёр? Объяснение простое: провидица чётко дала понять общественности и представителями церкви, что если с ней случится что-то подобное, то всем, кто будет к этому причастен, будет очень и очень плохо. Желающих рискнуть и проверить на себе не нашлось.
Некоторые исследователи считают, что образ матушки – чистейший воды вымысел. Не было никакой ведьмы и предсказательницы, людям просто хотелось верить в нечто необъяснимое и сильное.
Другие считают, что архивных доказательств реального существования ведьмы Шиптон достаточно. Но в любом случае пещера, где якобы появилась на свет ведьма, стала достопримечательностью ещё с начала XVII века. Не теряет своей туристической привлекательности этот объект ещё и по причине заколдованного колодца рядом с пещерой. Помещённые в его воду предметы в течение трёх месяцев каменеют. Да, кепки, игрушки и сувениры в буквальном смысле обращаются в камень. Учёные объясняют это специфическим процессом испарения и повышенным уровнем содержания минералов в воде. Но туристы точно знают: всё дело в колдовстве.
У спорной исторической фигуры имеется даже свой персональный сайт. Информация на котором гласит, что возможно не все пророчества матушки верны, а некоторые подробности жизни Шиптон могут быть приукрашены. Но покрытый мистическим флёром романтизированный образ так же будоражит воображение современников.
Тем более что ведьма продолжает порхать по свету и следить за миром тысячами глаз. Пусть и своеобразным способом: в честь матушки назвали мотылька Callistege (Gonospileia, Euclidia) mi, который у нас известен как серая клеверная совка. На её крыльях отчётливо виден профиль ведьмы с длинным носом, загнутым подбородком и бездонным взглядом.
Источник:
- Юная ведьма и её месть с того света
- У лебедей в английском городке есть милейшая традиция
- 45 свидетельств, что Китай не похож ни на одну другую страну
- Мужчина сломал шею, когда принимал контрастный душ
- Как Таиланд чуть не стал частью Российской империи