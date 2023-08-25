FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10708 постов • 1450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Гламурные посетительницы скачек в Йорке показали себя во всей красе

Гламурные посетительницы скачек в Йорке показали себя во всей красе

Автор:
25 августа 2023 16:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Англия   деревенский шик   йорк   конные скачки   нарядились   наряды   скачки   фестивали мира   
2505
27

С 23 по 26 августа на ипподроме в Йорке (Англия) проходит фестиваль Эбор. Любители и особенно любительницы скачек надели на себя всё лучшее сразу и привнесли море ярких красок в пасмурный день!


Они щеголяли в своих лучших нарядах, украшенных забавными аксессуарами. Некоторые посетительницы ипподрома продемонстрировали стильные головные уборы. О да, тут есть на что посмотреть.



×
×

На фестивале Эбор нет формального дресс-кода, за исключением обязательного пиджака, рубашки и галстука для мужчин на главной площадке (County Stand). Но гостям напоминают, что нужно одеваться «в рамках приличия» и черпать вдохновение из «свадебного наряда».


Собравшиеся на долгожданный праздник, модные гуляки превратили ипподром в море цвета своими яркими нарядами, летними принтами и смелыми узорами. Каких только фасонов тут не было!


В целом, на официальном сайте мероприятия женщинам рекомендуется носить «платья, туфли на высоких каблуках и шляпки». Хотя организаторы отмечают, что самое главное, чтобы посетители скачек чувствовали себя комфортно и получали удовольствие.


Фестиваль Эбор по праву считается самым престижным мероприятием в Йорке.


Каждый день любители скачек будут иметь возможность наблюдать и участвовать в Ebor Fashion Lawn. Это выход на подиум, кульминацией которого станет объявление «самого стильно одетого участника скачек». Судьям придётся нелегко!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Англия   деревенский шик   йорк   конные скачки   нарядились   наряды   скачки   фестивали мира   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Александр Ломовицкий Час назад
а где фото после скачек ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
beshh 3 минуты назад
Красота по-британски

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Jay Freeman 3 минуты назад
Если это самые красивые, то какие же остальные?
Неудивительно, что англичане при возможности женятся на азиатках. Да на ком угодно, кроме своих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
594
ruslan d 4 минуты назад
... пиявки да лягушки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Carex 4 минуты назад
Работницы ротка и передка, эскортницы с большой дороги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 11 минут назад
Видимо красивые мадемуазели скачками не очень увлекаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Евгений 22 минуты назад
Вот что значит всех красивых в средневековье пожгли на кострах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Семеныч 22 минуты назад
Они сами себе шьют платья?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
AzuveR 23 минуты назад
Фестиваль лядей ,большая половина которых страшные ,что ночной кошмар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Шуруп 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hornet 44 минуты назад
СТРАШНО-ТО КАК!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Доктор Джонс 45 минут назад
Ну и шмары...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Александр 45 минут назад
Во всей стыдобе, а не красе. Краста окружает нас в России, от девчонок до бабушек, у нас самые красивые женщины, спасибо им!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Smarter 49 минут назад
Кобыл показали, а баб не увидел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. Час назад
Ужас! Ни стыда, ни совести! "Красавицы", мля. фу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский Час назад
Автор, почему на всех фото, кроме последней, лошади без жокеев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
795
Alex Час назад
Сборище крокодилов. Тьфу, блин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106271



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные...
Набирающие популярность в сообществах
Нежелательные имена на Руси
Нежелательные имена на Руси
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#ДТП#Автовсячина#интересно#позитив#дети#Мемы#деньги
#автомобили#автомир#Прикол#авто аварии#забавно#истории#подборка#знаменитости#Прошлое#Россия
#Юмор#животные#аварии#история#факты#милота#в мире#Китай#шоу бизнес#екатеринбург
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Видео: семейный Hyundai переехал роскошный Lamborghini на перекрестке Видео: семейный Hyundai переехал роскошный Lamborghini на перекрестке В старинном захоронении найдены ювелирные инструменты 4000-летней давности В старинном захоронении найдены ювелирные инструменты 4000-летней давности Очистка древнеримских бюстов, найденных британскими археологами, выявила новые сложные детали Очистка древнеримских бюстов, найденных британскими археологами, выявила новые сложные детали Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий «Мечта археолога»: британские археологи нашли золотое ожерелье возрастом 1300 лет «Мечта археолога»: британские археологи нашли золотое ожерелье возрастом 1300 лет

На что жалуетесь?

Вернуться