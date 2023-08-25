Гламурные посетительницы скачек в Йорке показали себя во всей красе

С 23 по 26 августа на ипподроме в Йорке (Англия) проходит фестиваль Эбор. Любители и особенно любительницы скачек надели на себя всё лучшее сразу и привнесли море ярких красок в пасмурный день!
Они щеголяли в своих лучших нарядах, украшенных забавными аксессуарами. Некоторые посетительницы ипподрома продемонстрировали стильные головные уборы. О да, тут есть на что посмотреть.
На фестивале Эбор нет формального дресс-кода, за исключением обязательного пиджака, рубашки и галстука для мужчин на главной площадке (County Stand). Но гостям напоминают, что нужно одеваться «в рамках приличия» и черпать вдохновение из «свадебного наряда».
Собравшиеся на долгожданный праздник, модные гуляки превратили ипподром в море цвета своими яркими нарядами, летними принтами и смелыми узорами. Каких только фасонов тут не было!
В целом, на официальном сайте мероприятия женщинам рекомендуется носить «платья, туфли на высоких каблуках и шляпки». Хотя организаторы отмечают, что самое главное, чтобы посетители скачек чувствовали себя комфортно и получали удовольствие.
Фестиваль Эбор по праву считается самым престижным мероприятием в Йорке.
Каждый день любители скачек будут иметь возможность наблюдать и участвовать в Ebor Fashion Lawn. Это выход на подиум, кульминацией которого станет объявление «самого стильно одетого участника скачек». Судьям придётся нелегко!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Неудивительно, что англичане при возможности женятся на азиатках. Да на ком угодно, кроме своих.