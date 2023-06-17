В Уфе установили памятник клещу Валерию Второму

Мы вообще думали, что первый клещ простоит пару дней, но он простоял 966 дней. Надеемся, что долго, потому что люди полюбили его. Что касается мер безопасности, мы подумаем. Мы продолжаем верить в доброе, светлое имя уфимцев. А тем, кто похитил Валерия Первого, хочу сказать, что если вы его вернете, мы будем благодарны и подарим совершенно оригинальные подвески в виде клещей. А того клеща передадим в музей города