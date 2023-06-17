В Уфе установили памятник клещу Валерию Второму

Благодаря неугомонному автору скульптуры украденный Валера вернулся.
В Уфе прошло очередное торжественное открытие памятника местному любимцу клещу Валере. В конце мая многие местные жители были расстроены новостью о краже серебряной скульптуры членистоногому и просили её вернуть, в том числе полицейских. Но воришек так и не нашли, хотя по камерам наблюдения было видно, что кражу совершили школьники. Тогда уфимский путешественник и фотограф Олег Чеготаев, которому принадлежит идея установки необычного памятника, решил заново отлить клеща и установить его на прежнее место. Новый арт-объект, поскольку это копия, решили назвать Валерием II Валериевичем.
Источник:
На открытии "народного" памятника присутствовали журналисты, жители города, музыканты и представитель регионально Роспотребнадзора.
Памятник клещу Валере вернулся 15 июня в 13.15 рядом с посольством уральских гор в Уфе (Мустая Карима, 44) во всем своем величии и шарме! Правда теперь его имя Валерий II Валериевич. Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща
Мы вообще думали, что первый клещ простоит пару дней, но он простоял 966 дней. Надеемся, что долго, потому что люди полюбили его. Что касается мер безопасности, мы подумаем. Мы продолжаем верить в доброе, светлое имя уфимцев. А тем, кто похитил Валерия Первого, хочу сказать, что если вы его вернете, мы будем благодарны и подарим совершенно оригинальные подвески в виде клещей. А того клеща передадим в музей города
Будем надеется, что Валерий Второй побьёт рекорд своего предшественника и простоит намного дольше.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором