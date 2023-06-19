В Роспотребнадзоре рассказали, сколько потеряла экономика страны от пандемии коронавируса

Потери российской экономики от пандемии COVID-19 в расчёте на душу населения составили 306 долларов или 25,5 тысячи рублей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что исходя из опубликованных другими странами финансовых отчётов, российские показатели далеко не самые худшие. Попова привела в пример "несопоставимые цифры" Германии и Австралии, которые за тот же период в пересчёте на душу населения потеряли 4807 долларов (402 тысячи рублей) и 5760 долларов (482 тысячи рублей).