FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 802 поста • 139 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько потеряла экономика страны от пандемии коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько потеряла экономика страны от пандемии коронавируса

Автор:
19 июня 2023 15:43
Сообщество : Пандемия
Метки: Роспотребнадзор   Россия   борьба с коронавирусом   локдауны   пандемия   финансовые потери   экономика   
1147
2

По словам главы ведомства, в разы и на порядок меньше, чем в некоторых европейских странах.

Потери российской экономики от пандемии COVID-19 в расчёте на душу населения составили 306 долларов или 25,5 тысячи рублей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.


Она отметила, что исходя из опубликованных другими странами финансовых отчётов, российские показатели далеко не самые худшие. Попова привела в пример "несопоставимые цифры" Германии и Австралии, которые за тот же период в пересчёте на душу населения потеряли 4807 долларов (402 тысячи рублей) и 5760 долларов (482 тысячи рублей).

Такой сильный разброс в цифрах Попова объяснила разным подходом в организации борьбы с пандемией коронавируса. В ряде некоторых стран, по её словам, вводились бесконечные локдауны (ограничение передвижения граждан и запрет на работу многих заведений). В России же специалисты признали такие меры малоэффективными, поэтому в стране был только один локдаун — в самом начале пандемии, когда было ещё непонятно, чего ждать от нового вируса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Роспотребнадзор   Россия   борьба с коронавирусом   локдауны   пандемия   финансовые потери   экономика   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
85k
7guest Час назад
А там не рассказали сколько некоторые личности заработали на продаже масок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Олегbl4 Полчаса назад
Так в разы или на порядок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
Olldd Час назад
Это она рассказала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
А сколько в человеках потеряли? Не интересно?
Ну, да, разумеется, всё зависит от подхода. Можно болеть в 1-2 местной палате с душем, туалетом, кондиционером, а можно в палате на 6 человек без прикроватных тумбочек, с туалетом на два этажа, а можно и вовсе дома - дистанционно. Это оно, конечно, подход разным может быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

156124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#ДТП#Прикол#США#авто аварии#истории#картинки#Приколы
#в мире#автомир#животные#забавно#история#аварии#Автовсячина#Китай#кино#любопытно
#люди#Юмор#интересно#СССР#новости#милота#драка#полиция#комментарии#Россия
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться