В Роспотребнадзоре рассказали, сколько потеряла экономика страны от пандемии коронавируса

По словам главы ведомства, в разы и на порядок меньше, чем в некоторых европейских странах.
Потери российской экономики от пандемии COVID-19 в расчёте на душу населения составили 306 долларов или 25,5 тысячи рублей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что исходя из опубликованных другими странами финансовых отчётов, российские показатели далеко не самые худшие. Попова привела в пример "несопоставимые цифры" Германии и Австралии, которые за тот же период в пересчёте на душу населения потеряли 4807 долларов (402 тысячи рублей) и 5760 долларов (482 тысячи рублей).
Такой сильный разброс в цифрах Попова объяснила разным подходом в организации борьбы с пандемией коронавируса. В ряде некоторых стран, по её словам, вводились бесконечные локдауны (ограничение передвижения граждан и запрет на работу многих заведений). В России же специалисты признали такие меры малоэффективными, поэтому в стране был только один локдаун — в самом начале пандемии, когда было ещё непонятно, чего ждать от нового вируса.
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Ну, да, разумеется, всё зависит от подхода. Можно болеть в 1-2 местной палате с душем, туалетом, кондиционером, а можно в палате на 6 человек без прикроватных тумбочек, с туалетом на два этажа, а можно и вовсе дома - дистанционно. Это оно, конечно, подход разным может быть.
это в Германии и Австралии? не задумывались, что это за деньги так там болеть можно? у нас тоже не проблема в такой палате лежать - плати и всё )
Малоимущим, они же социальщики, оплачивает её город.
Неработающая жена идёт по страховке мужа. Дети по страховке родителей.