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В США производитель Барби выпустил первую куклу с синдромом Дауна

В США производитель Барби выпустил первую куклу с синдромом Дауна

Автор:
25 апреля 2023 21:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Игрушки   Кукла   США   барби   видео   компания   синдром дауна   
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Но даже американцы не понимают, зачем она нужна.

Mattel - американская компания по производству игрушек. Ей принадлежит и знаменитая Барби - только эта куколка выглядит уже иначе. Контора выпустила линейку игрушек Barbie Fashionistas, в ней есть куклы: со слуховым аппаратом, в инвалидной коляске, с протезом, с кожным заболеванием витилиго.

Есть там и Барби с синдромом Дауна: низкорослая, с плоским лицом и раскосыми глазами.

В разработке игрушки принимала участие девушка с синдромом Дауна - Элли Гольдштейн:

Для меня важно разнообразие, потому что людям по всему миру нужно видеть больше таких людей, как я, и чтобы не надо было прятаться, — сказала модель.

Ну а в руководстве компании Mattel заявили, что создали игрушку для того, чтобы «дать возможность всем детям увидеть в ней себя».

И вот как граждане в США отреагировали на новою куколку:

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Метки: Игрушки   Кукла   США   барби   видео   компания   синдром дауна   
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15  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Но даже американцы не понимают, зачем она нужна".
-----------

Для видимости добра и гуманизма тоталитарного либерального мирового порядка, глубинная суть которого - фашизм, расизм и криминальное мышление.
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976
Rom 23 минуты назад
Теоретически, кое что из этого имеет место быть. Не знаю, но возможно, в каком то случае, ребенку что то проще так объяснить и показать. Правда не знаю. Может быть, сама идея в данном случае и не на столько не правильная. Не хотелось бы, чтобы потом серии лгбт и трансов пошли.... вот это да.
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1k
КАКАнгел 24 минуты назад
посмотрим будут ли дети играть в эти куклы .
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
Она скорее похожа на среднестатистическую hispanic. Толстая, кривоногая, с раскосыми глазами. Только волосы и кожу надо темнее.
С СД ничего общего даже близко нет. Видимо, толерантность не настолько далеко зашла, чтоб прям все техпроцессы менять под новое лекало лица
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4k
просто Дмитрий 38 минут назад
На очереди трансгендеры. Представляете какой размах... аж 50 разновидностей
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1k
Aleksei 49 минут назад
почему бы им не выпустить жирную.как бегемот куклу ? чёрную,естессно. с лезбийскими наклонностями.
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9k
Garpia121 51 минуту назад
Псориаз, трофические язвы, проказа, геморрой, сифилис 4 стадии. Линейку можно продолжать бесконечно.
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30k
Владимир Час назад
У них какой то культ убогости, ущербности.. Чем больше ты убог тем более ты моден.
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2k
Autumn2015 Час назад
Зачем? Расширять ассортимент, конечно, и поднимать продажи на повесточке!
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934
Kra Час назад
где там у куклы СД? Лицо, как лицо...
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17k
Bill Час назад
Ни у одной из кукол не разглядел члена - так ведь это же открытая дискриминация трансгендеров, небинарных личностей и прочих <..ов>!
А еще есть подозрение, что там нет эскимосов, пигмеев, индейцев, микроцефалов и даже сиамских близнецов.
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12k
Shtoppi 2 часа назад
пусть для разнообразия выпустят куклу жопайдена, как олицетворение мерзкого маразматика-психопата и символ разрухи и запустения.
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358
Olldd 2 часа назад
Интересно, они со всеми болезнями кукол будут выпускать или только ограничатся даунами?
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
От запоров
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Джозеф одобряет

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August

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