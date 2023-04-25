В США производитель Барби выпустил первую куклу с синдромом Дауна

Но даже американцы не понимают, зачем она нужна.
Mattel - американская компания по производству игрушек. Ей принадлежит и знаменитая Барби - только эта куколка выглядит уже иначе. Контора выпустила линейку игрушек Barbie Fashionistas, в ней есть куклы: со слуховым аппаратом, в инвалидной коляске, с протезом, с кожным заболеванием витилиго.
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В разработке игрушки принимала участие девушка с синдромом Дауна - Элли Гольдштейн:
Для меня важно разнообразие, потому что людям по всему миру нужно видеть больше таких людей, как я, и чтобы не надо было прятаться, — сказала модель.
Ну а в руководстве компании Mattel заявили, что создали игрушку для того, чтобы «дать возможность всем детям увидеть в ней себя».
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И вот как граждане в США отреагировали на новою куколку:
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Для видимости добра и гуманизма тоталитарного либерального мирового порядка, глубинная суть которого - фашизм, расизм и криминальное мышление.
С СД ничего общего даже близко нет. Видимо, толерантность не настолько далеко зашла, чтоб прям все техпроцессы менять под новое лекало лица
А еще есть подозрение, что там нет эскимосов, пигмеев, индейцев, микроцефалов и даже сиамских близнецов.