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С-смекалка: наглый водитель в Воронеже удалил видео своего нарушения с камеры инспектора ГИБДД

С-смекалка: наглый водитель в Воронеже удалил видео своего нарушения с камеры инспектора ГИБДД

Автор:
12 июня 2023 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автомобилист   видео   водитель   воронеж   инспектор дпс   наглость   нарушение   
2979
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Нет видео - нет доказательств.

Курьёзный случай произошёл в Воронеже. Сотрудник ГИБДД остановил водителя авто за нарушение. По мнению инспектора, автомобилист пренебрёг правилами разметки: он не закончил маневр вовремя и пересек сплошную.


Водитель посетовал на солнце, которое не дало ему правильно разглядеть разметку и попросил камеру, чтобы посмотреть на видео своего промаха. Пока инспектор объяснял, в чём состояла ошибка автомобилиста, тот незаметно удалил запись со своим проездом.


А потом, не могнув глазом, осведомился, где, собственно, доказательства его вины Инспектор, не ожидавший такой подставы, не смог ничего предъявить нарушителю и был вынужден его отпустить.


В комментариях под видео в паблике "Дальнобойщики" в ВК мнения разделились. Одни пользователи сети восхищаются находчивостью мужчины, другие осуждают его поступок, замечая, что к следующим автомобилистам инспекторы после таких фортелей будут относиться гораздо строже.



Да и вообще, видео наверняка можно восстановить. И в этом случае автомобилист получит дополнительное наказание за удаление улик.

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Метки: автомобилист   видео   водитель   воронеж   инспектор дпс   наглость   нарушение   
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36  комментариев
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301
Карл 2 часа назад
По идее, за уничтожение находящееся у правоохранительных органов доказательной базы нарушителем правонарушения несёт уже уголовную ответственность. Вполне логичным и честным было бы и соответствующее наказание.
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1k
kehlalex Полчаса назад
Смешно. Данные восстановить очень легко, если только сверху уже новое видео не записали. причем с флешки гораздо легче чем с жесткого диска. Другое дело будет ли этим гаишник заниматься? У него тогда другие нарушители "неоплаченные" уедут.
Ну а так видео старенькое, да и на постановку похоже...
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20
Lexa 39 минут назад
Где этот баян нашли??? Видео это лет 5 назад уже видел.
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7k
Джордж. Вашингтон. 40 минут назад
Помнится лет 25-ть назад тогда еще не по интернету, а по газетам ходила история от ДПС-ника (или как они тогда назывались).
Тормозит иномарку за нарушение, составляет в своей машине протокол, а рядом на бардачке лежит пластмассовый пистолет, который сыну купил. Лежит и лежит, к нему если не прикоснуться, можно и с настоящим перепутать. "Клиент" характерный. Диалог:
- Командир, а тебе не дерзко ее так держать?
- Кого "ее"?
- Ну валыынуу?
- Так бери, семь тысяч.
Этот подумал, пошуршал, отдал деньги. Берет ствол и понимает смысл шутки. ДПС-ник пытался деньги вернуть, но тот отказался, вроде всё по понятиям, сам согласился.
В общем не знаю, где в этой истории больше песдежа, про честного ДПС-ника или братка с понятиями.
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18k
Роберт Шекли 56 минут назад
Видео старое
Ничего удивительного, приблизительно также пропадают видео нарушений и ДТП с известными людьми
Отличие лишь в том, что одних требуют наказать и других поощряют, восхищаясь смекалкой. Двойные стандарты
К слову о том, что была бы возможность все бы так делали
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6k
Умница-красавица Час назад
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24k
Сталкер Час назад
Снова постановка?
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24k
Сталкер Час назад
Сразу вспомнилось:

Сидит мужик в лодке на озере, ловит рыбу и кидает улов на дно лодки. Тут внезапно подкрадывается к нему сотрудник рыбнадзора и говорит:
– Так-так, уважаемый, мне придется вас оштрафовать.
– За что это? – отвечает рыбак.
– За то, что вы тут рыбу ловите, а это запрещено, вон там табличка висит!
– С чего вы взяли, что я ловлю рыбу?
– Не надо мне пудрить мозги, вон у вас в лодке рыба лежит!
– Так это моя рыба! Я сам принес ее сюда, чтобы выгулять, – заявляет рыбак.
– Что за сказки ты придумываешь?
– Честное слово! Рыбу я кидаю в воду, она там плавает, а потом на мой свист она ко мне приплывает, и мы идем домой.
– А ну ка, докажи! – требует инспектор.
Рыбак собрал всю рыбу и бросил в озеро. Проходит пять минут, инспектор говорит рыбаку:
– Ну, давай, свисти уже своей рыбе.
– Зачем? спрашивает рыбак.
– Что значит – зачем? Чтобы рыба вернулась!
– Какая рыба?
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2k
STRiX Час назад
Водитель с номером В888ХХ86, очевидно что нарушил правила разметки, ехал через сплошную. Уже по видео и по его общению понятно, что водитель гнида редкостная, и ясно-понятно что ездит он так регулярно, постоянно нарушает, и пренебрегает ПДД. Надеюсь этого петушка карма все таки настигнет, и он походит как минимум годик пешком....
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9k
Сол Гудман Час назад
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249
Liberman Час назад
Баянище.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Хотел вот что ещё сказать, то что удаляется с устройства, никуда с устройства не исчезает, и можно восстановить с помощью определённых программ. Пусть инспектор, сдаст карту памяти ITишникам из отдела, они нужную информацию восстановят, а после по восстановленной записи привлечь хитро}I{опого к ответственности.
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249
Liberman Феликс Дзержинский Час назад
в теории восстановить то можно, но вот незадача. файловая система, в которой пишется инфа там какая? если одна из стандартных виндовская\маковсккая - не вопрос, поднять можно. а если какая-нить своя? - да охренеешь. это нарушение столько не стоит, сколько придется работать ради этого.
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249
Liberman Феликс Дзержинский Час назад
а если еще и какая-то защита там стоит на файлах - не дай бог крипто(это ж все-таки оборудование силовых структур) - можно вообще забыть про это, не коды самоуничтожения пентагона.
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1k
ChePaev Час назад
у меня друган так раз гаишника развел: -дело было еще в СССР, друган ехал на мотоцикле по городу в своем районе без шлема, его увидел гаишник проезжая мимо на машине, остановил и давай ему штраф выписывать, тут мимо поодаль проходил еще один друган, владелец мотоцикла увидел его и показывает руками тому чтобы взял мотоцикл, стоящий у бордюра и откатил его в подворотню тихонько, пока гаишник на капоте машины штраф выписывает. Тот тихо откатил мотик, гаишник с удовлетворением вручает чуваку бумаги о штрафе, ну а дальше все было как я описал ниже в анекдоте про рыбинспектора)))
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9k
SuperTroll Час назад
ТС поленился найти полное видео? Вот пожалуйста:
Ссылка youtu.be
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Нефиг всяким о}{уевшим, давать в руки государственное имущество, ладно хоть не табельное оружие нарушителю в руки дал.
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1k
ChePaev 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
ChePaev 2 часа назад
прям как в анекдоте: -
Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки.
Рыбинспектор спрашивает у мужика:-У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: Домашняя? Как это?
Мужик: Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый
вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают, а потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне, я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба
ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут Рыбинспектор не выдерживает: -Ну?
Мужик: Что ну?
Рыбинспектор: Когда ты их позовешь назад?
Мужик: Позову кого?
Рыбинспектор: Рыб!
Мужик: Каких рыб?ты че е.б.а.н.у.т.ы.й?
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11k
Властелин 2 часа назад
Инспектор лох. Он просто должен выписать штраф и он не обязан предъявлять доказательства. Водила пусть Подаёт в суд а там и увидит доказательства.
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12k
Евгений 2 часа назад
Странно, что его отпустили. Тут чистая уголовка. Данные можно восстановить даже после форматирования. Видимо менты решили, что потеряют больше, пока будут с ним разбираться. Но тут уже вопросы к ментам, тем более вот запись. Вообще, это видео, сразу на две уголовки тянет. Заинтересуется ли им прокуратура?
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Гонево какое то. Удалил? Нагибаешь мордой на капот, надеваешь наручники. Составляешь протокол на то правонарушение, которое клиент допустил. Плюс доставляешь в ДЧ, где пишешь рапорт о произошедшим. Составляют ещё один протокол, за мелкое хулиганство. Клиента в суд. Получает свои законные 10 суток. В это время материал параллельно направляется в прокуратуру. Думаю и там, что то придумают. Не уверен точно, но там же тоже карта памяти стоит по моему. От куда видео восстанавливается. И тогда клиент совсем попал. В общем в данном случае можно было устроить грандиозный "беспредел" клиенту..... Або что бы не повадно было.....
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7k
Pravednik84 3 часа назад
Я почему то вспомнил известный курьёзный случай - лидером по сбору штрафов в РФ является камера под знаком 40 (данные годичной давности), но почему то никто не кричит что это место лидирует по аварийности. Почему?
Жду ваших ответов и предположений.
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