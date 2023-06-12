С-смекалка: наглый водитель в Воронеже удалил видео своего нарушения с камеры инспектора ГИБДД

Курьёзный случай произошёл в Воронеже. Сотрудник ГИБДД остановил водителя авто за нарушение. По мнению инспектора, автомобилист пренебрёг правилами разметки: он не закончил маневр вовремя и пересек сплошную.

Водитель посетовал на солнце, которое не дало ему правильно разглядеть разметку и попросил камеру, чтобы посмотреть на видео своего промаха. Пока инспектор объяснял, в чём состояла ошибка автомобилиста, тот незаметно удалил запись со своим проездом.