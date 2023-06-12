С-смекалка: наглый водитель в Воронеже удалил видео своего нарушения с камеры инспектора ГИБДД

Нет видео - нет доказательств.
Курьёзный случай произошёл в Воронеже. Сотрудник ГИБДД остановил водителя авто за нарушение. По мнению инспектора, автомобилист пренебрёг правилами разметки: он не закончил маневр вовремя и пересек сплошную.
Водитель посетовал на солнце, которое не дало ему правильно разглядеть разметку и попросил камеру, чтобы посмотреть на видео своего промаха. Пока инспектор объяснял, в чём состояла ошибка автомобилиста, тот незаметно удалил запись со своим проездом.
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А потом, не могнув глазом, осведомился, где, собственно, доказательства его вины Инспектор, не ожидавший такой подставы, не смог ничего предъявить нарушителю и был вынужден его отпустить.
В комментариях под видео в паблике "Дальнобойщики" в ВК мнения разделились. Одни пользователи сети восхищаются находчивостью мужчины, другие осуждают его поступок, замечая, что к следующим автомобилистам инспекторы после таких фортелей будут относиться гораздо строже.
Да и вообще, видео наверняка можно восстановить. И в этом случае автомобилист получит дополнительное наказание за удаление улик.
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Ну а так видео старенькое, да и на постановку похоже...
Тормозит иномарку за нарушение, составляет в своей машине протокол, а рядом на бардачке лежит пластмассовый пистолет, который сыну купил. Лежит и лежит, к нему если не прикоснуться, можно и с настоящим перепутать. "Клиент" характерный. Диалог:
- Командир, а тебе не дерзко ее так держать?
- Кого "ее"?
- Ну валыынуу?
- Так бери, семь тысяч.
Этот подумал, пошуршал, отдал деньги. Берет ствол и понимает смысл шутки. ДПС-ник пытался деньги вернуть, но тот отказался, вроде всё по понятиям, сам согласился.
В общем не знаю, где в этой истории больше песдежа, про честного ДПС-ника или братка с понятиями.
Ничего удивительного, приблизительно также пропадают видео нарушений и ДТП с известными людьми
Отличие лишь в том, что одних требуют наказать и других поощряют, восхищаясь смекалкой. Двойные стандарты
К слову о том, что была бы возможность все бы так делали
Сидит мужик в лодке на озере, ловит рыбу и кидает улов на дно лодки. Тут внезапно подкрадывается к нему сотрудник рыбнадзора и говорит:
– Так-так, уважаемый, мне придется вас оштрафовать.
– За что это? – отвечает рыбак.
– За то, что вы тут рыбу ловите, а это запрещено, вон там табличка висит!
– С чего вы взяли, что я ловлю рыбу?
– Не надо мне пудрить мозги, вон у вас в лодке рыба лежит!
– Так это моя рыба! Я сам принес ее сюда, чтобы выгулять, – заявляет рыбак.
– Что за сказки ты придумываешь?
– Честное слово! Рыбу я кидаю в воду, она там плавает, а потом на мой свист она ко мне приплывает, и мы идем домой.
– А ну ка, докажи! – требует инспектор.
Рыбак собрал всю рыбу и бросил в озеро. Проходит пять минут, инспектор говорит рыбаку:
– Ну, давай, свисти уже своей рыбе.
– Зачем? спрашивает рыбак.
– Что значит – зачем? Чтобы рыба вернулась!
– Какая рыба?
Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки.
Рыбинспектор спрашивает у мужика:-У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: Домашняя? Как это?
Мужик: Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый
вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают, а потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне, я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба
ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут Рыбинспектор не выдерживает: -Ну?
Мужик: Что ну?
Рыбинспектор: Когда ты их позовешь назад?
Мужик: Позову кого?
Рыбинспектор: Рыб!
Мужик: Каких рыб?ты че е.б.а.н.у.т.ы.й?
Жду ваших ответов и предположений.