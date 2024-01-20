Два британских корабля столкнулись у причала в Бахрейне

Оба корабля относятся к классу минных тральщиков. Сообщается, что они входят во флотскую группу, которая была развёрнута Британией в Персидском заливе и Индийском океане в рамках операции Kipion.

По факту инцидента назначено расследование на высшем уровне — специальная команда Королевского флота выяснит, как два ценных корабля оказались в такой ситуации, оценит ущерб и выработает план действий по устранению последствий. Масштабы повреждений пока неизвестны, но ремонт может влететь в копеечку, предполагают британские журналисты. Но есть и хорошие новости. В результате аварии никто из членов экипажа не пострадал.