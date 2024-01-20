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Два британских корабля столкнулись у причала в Бахрейне

Два британских корабля столкнулись у причала в Бахрейне

Автор:
20 января 2024 13:56
Сообщество : Военное
Метки: ВМС Британии   Видео   бахрейн   минный тральщик   расследование   столкновение   
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ВМС Британии уже расследует инцидент.

Минный тральщик британских Военно-морских сил HMS Chiddingfold протаранил стоявший у причала на базе в Бахрейне военный корабль HMS Bangor. Оба корабля получили повреждения обшивки, сообщает издание UK Defence Journal.


"Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в… британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне", — пишет британский таблоид Mirror.

Оба корабля относятся к классу минных тральщиков. Сообщается, что они входят во флотскую группу, которая была развёрнута Британией в Персидском заливе и Индийском океане в рамках операции Kipion.


По факту инцидента назначено расследование на высшем уровне — специальная команда Королевского флота выяснит, как два ценных корабля оказались в такой ситуации, оценит ущерб и выработает план действий по устранению последствий. Масштабы повреждений пока неизвестны, но ремонт может влететь в копеечку, предполагают британские журналисты. Но есть и хорошие новости. В результате аварии никто из членов экипажа не пострадал.

Источник:

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Метки: ВМС Британии   Видео   бахрейн   минный тральщик   расследование   столкновение   
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17  комментариев
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6k
Lexx 2 часа назад
Ну есть британский учёные... А тут вот британские моряки. Претенденты стать очередным мемом.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 7 минут назад
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70
Рома 21 минуту назад
Ай-ай-ай , какая неприятность !
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32k
Ashabad Полчаса назад
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
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7k
alex 39 минут назад
на это можно смотреть вечно
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1k
Веселый Пук 39 минут назад
Жаль не утонули.
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3k
Тварь 45 минут назад
Боярин Свиньин похоже был за штурвалом.
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13k
Андрей А 48 минут назад
В зеркала надо смотреть, когда жо.пой сдаешь!!!
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5k
Григорий 50 минут назад
автогол))
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9k
Владимир 57 минут назад
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617
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
да и х с ними. опять Путин виноват наверно
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83
Андрей Алексей Бляйбтрой 44 минуты назад
по правилам ПДД, виноват тот, кто задом сдавал. хотя, штраф не предусмотрен.
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