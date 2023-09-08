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В Курской области 23-летняя девушка съела шаурму и умерла

В Курской области 23-летняя девушка съела шаурму и умерла

Автор:
08 сентября 2023 14:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Курская область   Шаурма   льгов   отравление   шаверма   
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А ещё 22 человека отравились и обратились за помощью к врачам.

Во Льгове Курской области люди массово отравились шаурмой. Среди пострадавших была медсестра, которая вышла перекусить в обед, купила шаурму и спустя сутки скончалась.

Экспертиза установила, что в лаваш заворачивали мясо со стафилококком. По словам местных жителей, забегаловка с шаурмой была довольно популярным местом и с ней никогда не было проблем.

Ближе к 15.00 мне стало плохо — открылась рвота, диарея. Это был какой-то ужас. С 16.00 до 19.00 была бесконечная рвота и диарея, стало морозить, померила температуру — 38. Я дома лежала в теплом костюме зимнем и под тремя одеялами. Ближе к 21.00 стало потихоньку отпускать. Я думала, что умру. Мне 52 года, я никогда такого не испытывала. Шаурма на вкус была хорошая. Раньше покупала, все было хорошо, - рассказала одна из пострадавших.

На вкус была самая обычная шаурма, а через полтора часа ребенку стало плохо, говорила, что живот болит и рвало. Потом мужу стало плохо, он вообще упал без сознания. Приехала скорая помощь, диагностировали отравления, - сообщает другая пострадавшая.

На данный момент пострадало 22 человека, из них 11 в больнице. В том числе и семейная пара - они поели шаверму и упали в обморок, а их полуторагодовалый сын стоял рядом и плакал. Но людей успели откачать приехавшие медики.

Торговую точку закрыли, владельца ищут силовики. Следственный комитет завёл уголовное дело за «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Источник:

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Метки: Видео   Курская область   Шаурма   льгов   отравление   шаверма   
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49  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
неделю назад похожие отравления были в Москве и еще в каком то городе но людей чужой опыт ничему не учит - ХВАТИТ ПОКУПАТЬ У ЧУРОК . если вы погладили уличного пса и он вас не укусил то это не значит что в следующий раз протянув к нему руку вы не получите укус в "благодарность" .
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46k
Соломей Минуту назад
даже если найдут чуркобеса, что травил людей, дадут ему условку, по просьбе опг диаспоры,вместо того чтоб посадить на пожизненное, за травлю людей...печалька.
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12k
Кот Бегемот 8 минут назад
Где СанПины, где проверки, когда будет понятно, что в сараях, и из г…а еду готовить нельзя, …что ещё надо сделать, чтобы люди за свои деньги не покупали себе …??? Самосуд то подсуден!
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14k
KotSkripaley 13 минут назад
У меня в районе, одну прикрыли наконец.
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9k
Trenzel2003 13 минут назад
Вообще ни разу не ел сие "лакомство", потому что где появляются шаурмячные, там резко падает поголовье бродячих животных. Так же вообще не ем из так называемых точек общепита.
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62k
doker 13 минут назад
Когда дорожает алкоголь - люди травятся контрафактом.

Когда дорожает мясо - люди травятся тухлятиной.

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1k
Sumrak58100 22 минуты назад
Знавал я как-то ещё в советские времена одного товарища, закончившего кулинарное училище и работавшего в столовой. После его рассказов стараюсь не пользоваться общепитом в принципе. Кто-то верит, что салаты собственного производства в гипермаркетах приготовлены из свежайших продуктов?
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11k
kaboza Полчаса назад
Я шаурму после этого анекдота не ем...
Мужик загадывает желание на новый год: чтобы всю жизнь член рос. Короче, живет не нарадуется. Жизнь бьет ключом, от баб отбоя нет. Раз в год делает пластическую операцию (укорачивает). Прожил он свое и умер. Родственники поплакали, похоронили. Через год из могилы вылазит член.  Ну неудобно как–то срам из земли торчит подрезали, а он через время опять... В общем родственники [мат] подрезать и перезахоронили чувака [мат] вниз. Проходит пять лет, на Манхэттэне трескается асфальт и оттуда вылазит этот [мат]! Его срезают, а он опять растет. Мэрия в шоке, объявляет тендер на избавление от напасти. Тендер выиграли чурки, поставив на этом месте палатку с шаурмой.
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610
Николай Александрович 36 минут назад
ослоепы специально нас травят не покупайте у них !!!!
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17k
Shtoppi 43 минуты назад
судя по комментам и обилию красного - как однако весь черножопикон и пр. соучастники взвились. прям бомбануло и пригорело в один момент, точно они своей тухлой шаурмы нажрались, падлы.
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21k
сеньор Леонсио 47 минут назад
Точно, надо же вчерашнюю шавуху доесть!
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2k
Сергей Викторович 52 минуты назад
Ну когда уже люди научатся себя уважать и понимать что все шаурмичные никогда не будут делать как лучше, а только как выгодно? Особенно, если чучмеки владеют или делают. Прекрасно же понятно, что чистоплотностью они не отличаются, правила выполнять они не привыкли, они всегда готовы тебе с улыбкой рассказать какая классная шаурма и как хорошо они ее приготовили. И отдаст ее той же рукой, которой только что жопу свою мыл... Причем жопу мыть они приучены, а вот руки - как-то нет... А люди берут, хавают.... фу, мля.
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179
Knives22 Сергей Викторович Полчаса назад
Хотите расскажу как я на заводе по производству джемов работал, который джем по всей России поставляет. Варили тонн по 20 джема в сутки. Кто и как там работал и как там с санитарией дела обстояли.
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179
Knives22 Сергей Викторович 23 минуты назад
Ну вкратце работали там те же самые таджики и узбеки, джем сваренный с тараканами это норма, по заводу за крысами бегала кошка, а закинуть в чан то что на пол просыпалось или пролилось милое дело. Горловины с которых джем сливался максимум водой ополаскивались, а потом спокойно по полу валялись.
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29k
Юрьевич 54 минуты назад
У азиатов достаточно своеобразный взгляд на санитарные условия. Поэтому, лично я еду у них не покупаю.
Ну и манера вести бизнес у них своеобразная, порою в корне противоречащая законодательству.
Ну и кроме того, большинство из них не живут в России. Они здесь зарабатывают. Поэтому, малейший шухер и они у себя на исторической родине. Поэтому ответственности с их стороны никакой.
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1k
Алексей Ц 56 минут назад
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−10
djjd Алексей Ц 52 минуты назад
Это ты ещё "русское копро" не гуглил)))
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179
Knives22 djjd 12 минут назад
А зачем нормальному человеку подобное гуглить?
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7k
Pravednik84 Час назад
Я скорее ближе к лохматому. Ел и буду есть! Хотя шаверму не люблю (не ищите логики), но самсу, или чебурек с удовольствием.
Ссылка youtu.be
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19k
Bill Час назад
Мне однажды рассказали удивительную вещь: оказывается, в Макдональсе не все работники были американцами! А шаурму готовят и продают не обязательно турки.
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1k
Николай Час назад
Я много раз бывал на кухнях хороших ресторанов. Есть друзья шеф-повара, выходил иногда на пару смен, обстановку сменить.
Так вот, если за чучмеками не присматривать и не орать на них, даже в хорошем рестике начинает творится дичЪ.
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415
thrashbox Час назад
Потому, что это была не шаурма, а шаверма ?
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35k
АнтонПолднев Час назад
20км от меня. А ещё говорили во Льгове самая вкусная...
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4k
Alex Час назад
Люди, сколько вам говорили, не покупайте это говно у черножопых!
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7k
Pravednik84 Час назад
Вчера после тренировки съел хычин (ну не люблю шаверму), это вам не дорогущие и безвкусные бургеры, это настоящая еда.
Кто лучше таджиков и узбеков знает вкус к еде? Отказываться от неё только потому что она узбекская? Так одна соседская ещёстрана отказывается от многих хороших вещей просто потому, что они русские, эту страну ещё вполне правильно называют "антиРоссией" (хотя у неё в принципе есть какое то название). Параллели прослеживаются? Не надо превращать Россию в антиУзбекистан.
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179
Knives22 V2.Smirnov 20 минут назад
Дело в отвратительной работе надзорных органов.
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