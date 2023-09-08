В Курской области 23-летняя девушка съела шаурму и умерла

А ещё 22 человека отравились и обратились за помощью к врачам.
Во Льгове Курской области люди массово отравились шаурмой. Среди пострадавших была медсестра, которая вышла перекусить в обед, купила шаурму и спустя сутки скончалась.
Экспертиза установила, что в лаваш заворачивали мясо со стафилококком. По словам местных жителей, забегаловка с шаурмой была довольно популярным местом и с ней никогда не было проблем.
Ближе к 15.00 мне стало плохо — открылась рвота, диарея. Это был какой-то ужас. С 16.00 до 19.00 была бесконечная рвота и диарея, стало морозить, померила температуру — 38. Я дома лежала в теплом костюме зимнем и под тремя одеялами. Ближе к 21.00 стало потихоньку отпускать. Я думала, что умру. Мне 52 года, я никогда такого не испытывала. Шаурма на вкус была хорошая. Раньше покупала, все было хорошо, - рассказала одна из пострадавших.
На вкус была самая обычная шаурма, а через полтора часа ребенку стало плохо, говорила, что живот болит и рвало. Потом мужу стало плохо, он вообще упал без сознания. Приехала скорая помощь, диагностировали отравления, - сообщает другая пострадавшая.
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На данный момент пострадало 22 человека, из них 11 в больнице. В том числе и семейная пара - они поели шаверму и упали в обморок, а их полуторагодовалый сын стоял рядом и плакал. Но людей успели откачать приехавшие медики.
Торговую точку закрыли, владельца ищут силовики. Следственный комитет завёл уголовное дело за «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».
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Когда дорожает мясо - люди травятся тухлятиной.
Мужик загадывает желание на новый год: чтобы всю жизнь член рос. Короче, живет не нарадуется. Жизнь бьет ключом, от баб отбоя нет. Раз в год делает пластическую операцию (укорачивает). Прожил он свое и умер. Родственники поплакали, похоронили. Через год из могилы вылазит член. Ну неудобно как–то срам из земли торчит подрезали, а он через время опять... В общем родственники [мат] подрезать и перезахоронили чувака [мат] вниз. Проходит пять лет, на Манхэттэне трескается асфальт и оттуда вылазит этот [мат]! Его срезают, а он опять растет. Мэрия в шоке, объявляет тендер на избавление от напасти. Тендер выиграли чурки, поставив на этом месте палатку с шаурмой.
Ну и манера вести бизнес у них своеобразная, порою в корне противоречащая законодательству.
Ну и кроме того, большинство из них не живут в России. Они здесь зарабатывают. Поэтому, малейший шухер и они у себя на исторической родине. Поэтому ответственности с их стороны никакой.
Так вот, если за чучмеками не присматривать и не орать на них, даже в хорошем рестике начинает творится дичЪ.
Кто лучше таджиков и узбеков знает вкус к еде? Отказываться от неё только потому что она узбекская? Так одна соседская ещёстрана отказывается от многих хороших вещей просто потому, что они русские, эту страну ещё вполне правильно называют "антиРоссией" (хотя у неё в принципе есть какое то название). Параллели прослеживаются? Не надо превращать Россию в антиУзбекистан.