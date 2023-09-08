В Курской области 23-летняя девушка съела шаурму и умерла

Во Льгове Курской области люди массово отравились шаурмой. Среди пострадавших была медсестра, которая вышла перекусить в обед, купила шаурму и спустя сутки скончалась.

Экспертиза установила, что в лаваш заворачивали мясо со стафилококком. По словам местных жителей, забегаловка с шаурмой была довольно популярным местом и с ней никогда не было проблем.

Ближе к 15.00 мне стало плохо — открылась рвота, диарея. Это был какой-то ужас. С 16.00 до 19.00 была бесконечная рвота и диарея, стало морозить, померила температуру — 38. Я дома лежала в теплом костюме зимнем и под тремя одеялами. Ближе к 21.00 стало потихоньку отпускать. Я думала, что умру. Мне 52 года, я никогда такого не испытывала. Шаурма на вкус была хорошая. Раньше покупала, все было хорошо, - рассказала одна из пострадавших.