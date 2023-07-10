В Казахстане придумали «цифровой алкоголь»

А это точно не вредно?
На выставке в Екатеринбурге представили «цифровой алкоголь». В чём суть: надеваете наушники со звуком определённой частоты и смотрите на какие-то странные узоры. По словам создателей, нужно «залипать» менее минуты - этого достаточно, чтобы «опьянеть» на 20 секунд из-за «воздействия на блуждающий нерв».
Весьма спорное и неоднозначное изобретение. Как подмечают в сети, ничего нового казахи не придумали, всё это уже было. К тому же нет никаких доказательств безвредности данного метода, соответствующих исследований вроде бы не проводилось. Пока что несколько человек сообщили, что после «цифрового расслабления» у них кружилась голова.
Хотя отдельные смельчаки всё равно экспериментируют. Например, как этот гражданин на видео.
Источник:
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Пацаны! Поехали в Артыбаш за водкой!
- Поехали!
Пацаны начинают крутиться вокруг своей оси - "едут за водкой", до тех пор, пока не валятся от головокружения на траву. Повалившись, приходя в себя театрально блаженно произносят:
- Ух, ты, хорошая водка...