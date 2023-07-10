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В Казахстане придумали «цифровой алкоголь»

В Казахстане придумали «цифровой алкоголь»

Автор:
10 июля 2023 15:35
Сообщество : Наука
Метки: Видео   выставка   екатеринбург   изобретение   исследования   казахи   цифровой алкоголь   
2022
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А это точно не вредно?

На выставке в Екатеринбурге представили «цифровой алкоголь». В чём суть: надеваете наушники со звуком определённой частоты и смотрите на какие-то странные узоры. По словам создателей, нужно «залипать» менее минуты - этого достаточно, чтобы «опьянеть» на 20 секунд из-за «воздействия на блуждающий нерв».

Весьма спорное и неоднозначное изобретение. Как подмечают в сети, ничего нового казахи не придумали, всё это уже было. К тому же нет никаких доказательств безвредности данного метода, соответствующих исследований вроде бы не проводилось. Пока что несколько человек сообщили, что после «цифрового расслабления» у них кружилась голова.

Хотя отдельные смельчаки всё равно экспериментируют. Например, как этот гражданин на видео.

Источник:

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Метки: Видео   выставка   екатеринбург   изобретение   исследования   казахи   цифровой алкоголь   
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14  комментариев
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10k
Борис Карабанов 3 часа назад
Напомнило. Картинка. 1982-й год, Горный Алтай, деревня Тулой Турочакского района. Июль. На заросшем травой школьном дворе, пустующей в каникулы срубовой школы, играют ребятишки лет от 5-и до 10-и.
- Пацаны! Поехали в Артыбаш за водкой!
- Поехали!
Пацаны начинают крутиться вокруг своей оси - "едут за водкой", до тех пор, пока не валятся от головокружения на траву. Повалившись, приходя в себя театрально блаженно произносят:
- Ух, ты, хорошая водка...
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9k
Мариус 51 минуту назад
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15k
ss Час назад
И пьяный в умат, и всё по Корану. Пр-р-релестно!
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2k
Владимир Час назад
В названии поста добавить "Казахские ученые" и будет еще смешнее.
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15k
a_komolow Час назад
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1k
Николай Час назад
Чёто у меня сомнения что в Казахсттане могут придумать что то охрененное
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23k
AzuveR Час назад
Даёшь цифровую еду . А лучше цифровой бензин. Короче,всё то,что зайдёт лоху.
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46k
Соломей Час назад
хренасе. это они так и колесо скоро изобретут.
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15
Василиск 2 часа назад
О, теперь буду знать как называть головокружение по-казахски.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Если есть цифровой ИИ, цифровой алкоголь - это ж сущая ерунда. Что такое алкоголь - и что такое по сравнению с ним ИИ! Алкоголь априори сущий пустяк по сравнению с цифровым интеллектом. Цифро-продвинутые-неучи должны аплодировать))
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10k
BarOb 3 часа назад
А это вообще законно? От этого кодируют?
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63k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
"придумали" откопали на помойке лет . в начале нулевых был такой развод лохов на бабки "аудионаркотики" и "цифровые наркотики" . лажа полная это все равно что гипноводка и битва экстрасенсов. короче на дурака не нужен нож ...
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77k
Доктор Джонс 3 часа назад
Как в Казахстане толком не работает "Электронное правительство для граждан" (Egov), так и цифровой алкоголь толком работать не будет...
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3k
Lexx 3 часа назад
Следующими будут цифровой кумыс и цифровой плов.
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