В Казахстане придумали «цифровой алкоголь»

На выставке в Екатеринбурге представили «цифровой алкоголь». В чём суть: надеваете наушники со звуком определённой частоты и смотрите на какие-то странные узоры. По словам создателей, нужно «залипать» менее минуты - этого достаточно, чтобы «опьянеть» на 20 секунд из-за «воздействия на блуждающий нерв».

Весьма спорное и неоднозначное изобретение. Как подмечают в сети, ничего нового казахи не придумали, всё это уже было. К тому же нет никаких доказательств безвредности данного метода, соответствующих исследований вроде бы не проводилось. Пока что несколько человек сообщили, что после «цифрового расслабления» у них кружилась голова.

Хотя отдельные смельчаки всё равно экспериментируют. Например, как этот гражданин на видео.