Просочиться и узнать: важная миссия котиков

А вот всякие щели и отверстия – это уже более сложная задача, ведь эти препятствия уже из категории попасть внутрь и выбраться наружу, а не остаться в беспомощном состоянии до прихода помощи. Но пушистики готовы для удовлетворения своего любопытства даже на такие подвиги.