Просочиться и узнать: важная миссия котиков

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Кошколюбы давно знают, что их питомцы – это жидкость. И способны просочиться в труднодоступные ёмкости, но только при условии, если им самим это нужно.
А вот всякие щели и отверстия – это уже более сложная задача, ведь эти препятствия уже из категории попасть внутрь и выбраться наружу, а не остаться в беспомощном состоянии до прихода помощи. Но пушистики готовы для удовлетворения своего любопытства даже на такие подвиги.
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