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Просочиться и узнать: важная миссия котиков

Просочиться и узнать: важная миссия котиков

Автор:
25 августа 2023 14:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   кот   особенность   отверстие   просачивание   умение   фото   щель   
1003
16

Кошколюбы давно знают, что их питомцы – это жидкость. И способны просочиться в труднодоступные ёмкости, но только при условии, если им самим это нужно.

А вот всякие щели и отверстия – это уже более сложная задача, ведь эти  препятствия уже из категории попасть внутрь и выбраться наружу, а не остаться в беспомощном состоянии до прихода помощи. Но пушистики готовы для удовлетворения своего любопытства даже на такие подвиги.

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Метки: Животное   Питомец   кот   особенность   отверстие   просачивание   умение   фото   щель   
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4  комментария
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444
София 42 минуты назад
Скоро во многих квартирах страны.
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53k
smakido 15 минут назад
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9k
Павел Полчаса назад
Без кота, жизнь не та!!!
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
ПроКотиться - пролезть в щель, отверстие. ЗаКотиться - залезть в коробку, банку и т.д.
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