Найди меня, если сможешь: уроки от гуру маскировки

551
17
Зачем домашние питомцы прячутся? Чтобы отдохнуть, поспать, скрыться от собратьев или надоевших обнимашек хозяев. Или просто так.
А некоторые ухитряются спрятаться так виртуозно, что без величайшего соизволения на то хвостатых и усатых отыскать не получится.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Главное, чтобы костюмчик сидел. Или не главное?
- Хитрюги, которые любят прятки, но ленятся прятаться
- Тяжела ты, шапка Котомаха: повседневные бытовые сложности, с которыми сталкиваются домашние питомцы
- Самые верные дурашки-очаровашки
- Пушистые стимуляторы эндорфинов
Новости партнёров
У неё интернет так дают или просто такой контракт с сайтом?