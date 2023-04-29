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Найди меня, если сможешь: уроки от гуру маскировки

Найди меня, если сможешь: уроки от гуру маскировки

Автор:
29 апреля 2023 19:41
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   забавно   кот   маскировка   прятки   слияние   собака   фото   
551
17

Зачем домашние питомцы прячутся? Чтобы отдохнуть, поспать, скрыться от собратьев или надоевших обнимашек хозяев. Или просто так.

А некоторые ухитряются спрятаться так виртуозно, что без величайшего соизволения на то хвостатых и усатых отыскать не получится.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   забавно   кот   маскировка   прятки   слияние   собака   фото   
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2  комментария
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 7 минут назад
Интересное наблюдение: Galateya делает по 3-4 поста раз в неделю.
У неё интернет так дают или просто такой контракт с сайтом?
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46k
turyst 3 минуты назад
Найди кота.
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Galateya

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