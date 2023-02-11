Пушистые стимуляторы эндорфинов

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Когда жизненные коллизии напрягают и огорчают, можно побаловать себя вкусняшкой, посмотреть сериал или просто посвятить время праздному ничегонеделанию.
Но лучше всего от хандры помогают пушистые антидепрессанты – наши братья меньшие, которые ухитряются замирать в таких забавных позах, что сделанные вовремя фотки выступают идеальным инструментом поднятия настроения.
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