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Пушистые стимуляторы эндорфинов

Пушистые стимуляторы эндорфинов

Автор:
11 февраля 2023 21:01
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Улыбка   забавно   кот   настроение   позитив   пёс   смешно   фото   
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Когда жизненные коллизии напрягают и огорчают, можно побаловать себя вкусняшкой, посмотреть сериал или просто посвятить время праздному ничегонеделанию.

Но лучше всего от хандры помогают пушистые антидепрессанты – наши братья меньшие, которые ухитряются замирать в таких забавных позах, что сделанные вовремя фотки выступают идеальным инструментом поднятия настроения.

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Метки: Животное   Питомец   Улыбка   забавно   кот   настроение   позитив   пёс   смешно   фото   
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