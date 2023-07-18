Кот и полёт – две неожиданные составляющие одной души

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Главные задачи любого котика – еда, сон и любование самим собой. Между делом, конечно, можно дать себя погладить (но не усердствовать, а то привыкнут), чуть-чуть прогуляться и украсить собой мир.
Проводящие в неге время пушистые создания активничают не так много. Но когда в прыжке они на несколько секунд попадают в состояние полёта, то зрелище получается поистине трогательным, волнующим и незабываемым. Итак, каким же он бывает – кошачий полёт?
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А как летает ваш котик?
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